El Granca deja indiferente a su afición con el Girona (78-86)

No sabe uno a qué atenerse con este Gran Canaria. Por mucho que ilusione a los aficionados con buenos números de victorias durante la temporada, cuando llega la hora de la verdad, no consigue cerrar los objetivos que se le ponen a tiro. Contra el Bàsquet Girona, un club que no se jugaba nada y que llegó a la Isla con tres bajas principales, el equipo insular tiró por la borda ocho puntos de ventaja con el que encaró el último cuarto para perder finalmente por 78-86.

No conseguirá igualar el récord de victorias como local en una temporada, fijado en 15, ni las totales que son 22. Tampoco dependerá de sí mismo ser cabeza de serie en el Playoff por primera vez en su historia, pues el Valencia Basket sí demostró que quiere serlo y ganó al Real Madrid en casa para adelantar a los claretianos en la clasificación y mandarlos directamente a la séptima posición, dado que tiene el average perdido con el Lenovo Tenerife y el UCAM Murcia, que habían perdido también esta jornada.

Todo mal y a la afición tampoco le parece importar mucho, pues no emitió juicio alguno con el pitido final. Ni un ánimo para el partido del domingo contra un Granada que depende de sí mismo para mantener la categoría, ni un abucheo por volver a verse con la miel en los labios ante una oportunidad para la historia.

No bastó la inyección de moral que aportaba AJ Slaughter al mostrar su compromiso con el club y volver a jugar cuatro jornadas después tras su viaje a Estados Unidos para cuidar de su familia. Once puntos dejó. Cinco menos que un Nico Brussino que fue el máximo anotador del equipo junto a Albicy. El argentino se deja la piel por su equipo y los dolores en las costillas los va sobrellevando como puede.

Si alguno llegó a pensar que iba a ser un coser y cantar desde el inicio cuando el equipo insular ponía el 17-11 y Andrew Albicy estaba dominando a su antojo el partido con 10 puntos y retando al ex entrenador claretiano, Fotis Katsikaris desde la línea, estaba equivocado. Por cierto, el griego se llevó la ovación de un público que entendió que las formas por las que fue despedido de la entidad no fueron las propias de un club señor.

Los catalanes, lejos de venirse abajo, les entró una jiribilla propia de un equipo puntero y empezó a mover la bola con celeridad y a forzar errores a los de casa. Seis pérdida en el minuto 12 traducían el parcial 4-17 que le endosó el club propiedad de Marc Gasol al Granca con el que a Lakovic le subió la temperatura corporal.

Desesperado con Ferran Bassas y Sylven Landesberg por la falta de dureza que estaban mostrando, paró la sangría y tiró del teléfono rojo para decirle a AJ Slaughter que tenía que volver a jugar después de que su último servicio fuera contra el Andorra hace cuatro jornadas atrás. Su respuesta fue cascarse un triple en el primer balón que tocó. Está de vuelta.

Máxima igualdad

Entró el encuentro en una fase en la que el marcador no se despegó. Máxima igualdad sostenida por las indivualidades de un Albicy que se quedó en 15 puntos al descanso, acompañado por los 10 de Nico Brussino.

Le faltaba coralidad al Dreamland. Sólo siete asistencias en la primera parte les dejaba con un 40-41 al descanso. Tanteador que lograba gracias a los 8 triples transformados en los 20 primeros minutos. Todo lo contrario al Girona, que sólo transformó 3 de sus 13 intentos.

Necesitaba claridad en el juego interior el equipo amarillo en la segunda parte. Ethan Happ y Ben Lammers no estaban aportando y eso que el físico de Yves Pons no lo estaba pudiendo gozar el Girona porque no viajó a la Isla por motivos personales. Tampoco estaba Ike Iroegbu, su máximo anotador.

Facilidades defensivas

Encontró mayores facilidades en la zona rival el Granca, producto también del cansancio de sus rivales. Mayor número de penetraciones, con un dentro-fuera explotado por Brussino y los pívots claretianos, se alcanzó una nueva máxima en el luminoso a la conclusión del tercer cuarto.

El 64-56 con el que se encararon los últimos diez minutos se logró gracias a las seis asistencias realizadas en el anterior periodo, una menos de lo que había hecho en todo el partido. Ethan Happ, si no metía puntos, al menos repartía juego y era el máximo pasador del equipo con cuatro asistencias.

Pero no iba a entregar la cuchara el equipo gerundense y volvió a la pista con un extra de energía que no se sabía muy bien cómo lo había encontrado. A falta de tres minutos para la conclusión el parcial era de 6-19 y el Dreamland no sabía no sólo anotar si no cómo frenar la sangría de puntos del contrario.

Le comió la tostada en la lucha por el rebote el Girona al Granca y con un Khem Birch adueñándose de la pintura dejó el marcador en 75-83 a falta de minuto y medio para el final.

Lo intentó con triples a la desesperada el conjunto amarillo y salvo uno de AJ Slaughter que abrió cierta esperanza para la remontada, todo fueron errores para certificar la derrota y la pequeña venganza que se cobrara Katsikaris con el club.