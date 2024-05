Claretianos inmemoriales

Los diez abonados más antiguos del Granca vieron reconocido su amor por la entidad claretiana en un sencillo pero emotivo acto celebrado el viernes, antes del último encuentro de la temporada regular como local del Dreamland. Los homenajeados, todos de más de 80 años, se emocionaron con los aplausos que les dedicó el resto de la afición amarilla. Una jornada que, sin duda, nunca olvidarán estos protagonistas por un día.

La derrota del Granca ante el Bàsquet Girona no empaña el cúmulo de emociones que vivieron el pasado viernes en el Arena los abonados más antiguos de la entidad claretiana. Una decena de ellos recibieron el calor y el reconocimiento de la marea amarilla, que le brindó a los más fieles claretianos una sonora ovación que puso la piel de gallina a más de uno de los protagonistas. Con esta iniciativa, convocada por el Grupo CRI-Solitium Canarias, empresa colaboradora del club, se cerraban los actos de celebración programados por el 60º aniversario.

Federico Boada, Alejandro Plasencia, Ana María Hernández, Antonio Rodríguez, Aurelio Álvarez, Aurelio Martínez, Enrique Burguete, José Luis Megido, María Teresa González y Reyes García. Ellos representan como nadie el sentimiento claretiano, desde sus orígenes hasta nuestros días. Conocen de primera mano la evolución de la entidad desde sus inicios en el patio del Colegio Claret hasta el moderno Gran Canaria Arena, pasando por el mítico CID.

«Me aboné al CB Gran Canaria cuando se fundó; por aquel entonces el equipo jugaba en las canchas de la calle Cebrián y de allí se trasladaba a la calle León y Castillo, a la sede Educación y Descanso, y luego a Tamaraceite, al CID y ahora al Arena», recuerda Antonio Rodríguez, quien junto a su inseparable esposa, Ana María Hernández, son dos de los homenajeados que han seguido al equipo de sus amores a lo largo de todas las etapas vividas, unas muy felices y otras bastante delicadas.

Al contrario que muchos aficionados del Granca que recuerdan con nostalgia las noches en el mítico Centro Insular, Antonio tiene claro que se queda con «la comodidad del Arena, no tiene comparación la categoría de un pabellón con el otro, el CID era más familiar al ser más pequeño».

«El club ha posibilitado que el aficionado, y los abonados en particular, estén encariñados con el equipo y que acudan a los partidos, se trata de un valor que se ha ido adquiriendo con el tiempo y que ha convertido al club en un referente del deporte en Gran Canaria», apunta Rodríguez.

De familiar a otra dimensión

En su opinión, a lo largo de todos estos años el Granca ha ido evolucionando hasta cotas casi impensables en el pasado: «Antes se trataba de un club familiar y ahora sin embargo hay una serie de intereses económicos muy grandes que no existían en los orígenes, y hacen que el deporte adquiera otra dimensión diferente».

Reconoce Antonio que el Gran Canaria actual le gusta, pero «echo en falta algo de rebote, tanto en defensa como en ataque». «Se sufren excesivas pérdidas de balones y cuando los teóricamente suplentes entran en juego el equipo pega un bajón», añade. A pesar de eso, desde la experiencia recalca la importancia del entrenador Jaka Lakovic: «Es uno de los mejores técnicos que han pasado por aquí, aunque hay momentos que parece que se olvida del partido y eso es lo que nos pasó por ejemplo ante el Girona el pasado viernes».

José Luis Megido, otro de los homenajeados, coincide con su compañero en destacar la figura del esloveno: «Se trata de un magnífico entrenador, pero no se entiende cómo podemos perder un partido como el del otro día ante el Barça después de ir ganando de 20 puntos o ante el Girona; jugando tan mal no se puede ganar».

En cuanto a sus preferencias dentro de la plantilla actual, ambos coinciden en señalar la figura de Nicolás Brussino, sin olvidar a John Shurna y AJ Slaughter. Sin embargo, Ethan Happ no termina de convencer a Antonio, quien lo considera «muy fallón».

Apuesta por el basket ofensivo

José Luis se declara un apasionado de los deportes en general. «He practicado fútbol, pero mi deporte es el baloncesto y mi equipo el Granca desde que subió a la ACB, lo sigo, me gusta ir a verlo con mis hijos», manifiesta. Además, se declara partidario de un baloncesto ofensivo: «Eso sí, manteniendo la parte de atrás bien cubierta con un buen pívot y buenos defensores, aunque es importante que se pase en cada partido de los 70 u 80 puntos». Considera que «el Granca tiene un buen equipillo para pelear por ser cabeza de serie y por competir en Europa».

Ambos protagonistas destacan el papel de Sitapha Savané como presidente. «Es el mejor y no lo digo por el homenaje, sino porque le gusta premiar a los jugadores antiguos y tiene presencia, porque han habido otros que mejor no recordarlos», afirma entre risas José Luis. Por su parte, Antonio reconoce que no puede elegir entre la figura del Savané presidente o jugador: «Me quedo con los dos».

