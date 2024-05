Ferran Bassas: "Tenemos las armas para plantarle cara al Real Madrid"

El base del Dreamland Gran Canaria, Ferran Bassas, reconoce en declaraciones al gabinete de comunicación del club, previas al primer duelo del Playoff ante el Real Madrid del miércoles en el WiZink Center, que sabe cuales son "las dificultades de tener al Real Madrid como rival en Playoff". "Jugamos ante, seguramente, el mejor equipo de Europa", agrega el catalán, quien recuerda que "ya lo sufrimos el año pasado en el Playoff y este año volvemos a tener la oportunidad de demostrar que la temporada todavía no se ha acabado, que queremos llegar lo más lejos posible".

Bassas no esconde que "será muy difícil contra un Real Madrid que está a muy buen nivel". El base considera que es necesario afrontar "el primer partido en su casa no solo como una final, sino con muchas ganas, con mucha ambición, sabiendo que no hay nada que perder y que evidentemente el Real Madrid es el favorito».

A pesar de las dificultades de medirse al único equipo español que disputará la Final a Cuatro de la Euroliga, el director de juego catalán considera que tienen "las armas y la capacidad de plantarles cara y de competirles".

En cuanto al segundo partido del Playoff que se disputará en el Arena el viernes, espera que "con nuestra afición esperamos poder dar una buena cara". "Afrontamos estos dos partidos con muchas ganas, con ambición y con la ilusión de poder competirle al mejor equipo de Europa", concluye.