El Real Madrid zarandea al Granca, que se queda al borde del abismo (105-70)

Al Gran Canaria le queda una bala, y más le vale que tenga un misil en su arsenal, no solo para estirar la temporada hasta el domingo y seguir vivo en el Playoff, sino incluso para intentar que esta temporada no se recuerde como la del pudo ser pero no quiso. El guion claretiano se ha torcido en apenas diez días, cuando alguno pensó que iba a ser tercero al ir ganando de 20 en el Palau y va a terminar con ridículo si mañana no cambia de actitud en el segundo partido de la eliminatoria contra el Real Madrid tras haber sido apalizado en el primer envite (105-70).

Se hace complicado analizar a este Dreamland con su talante. Durante todo el año ha sido capaz de ilusionar con buen juego, el mismo que puso sobre la pista en la primera parte en el WiZink Center, y durante todo el año ha sido capaz de jugar como un equipo de esos a los que se les dice malos. Del 46-38 ilusionante al descanso, a la derrota por 35 puntos.

Da la sensación de que a Jaka Lakovic no ha sabido como atenazar a sus hombres cuando le vienen mal dadas. Al mínimo soplido el equipo se disuelve sin ofrecer respuesta. Por mucho que hayan ido dejando muestras tanto el entrenador como sus piezas más codiciadas en el vestuario de que son buenos jugadores, están perdiendo todo ese cartel adquirido en la temporada.

No es que estas letras estén relatando un análisis oportunista en un choque contra un equipo que va a luchar por la Euroliga y que es muy superior en todos los aspectos al Gran Canaria. La derrota contra el Real Madrid entra en lo lógico, pues la historia marca que ha caído con esta 13 veces en duelos de Playoff, pero lo que no es lógico es la caída libre que está viviendo el plantel claretiano.

Baloncesto: Real Madrid - Dreamland Gran Canaria / LOF

Signos para la esperanza

La batalla en el primer fue un auténtico clinic de baloncesto por parte de los dos equipos. Una oda al baloncesto que se cerró con un triplazo de Sergio Rodríguez para colocar el 27-25 y ponerle la guinda a un repertorio de canastas de todo tipo. El libreto de Chus Mateo y Jaka Lakovic estaba en plena ebullición y el laboratorio analítico a máximo rendimiento.

Como si se tratara de una batalla sobre el tablero, el esloveno apostó por iniciar el partido con Pierre Pelos como pívot para intentar sacar a Tavares de su zona de confort. El francés le respondió con gran solvencia aportando 7 puntos en 5 minutos hasta que le señalaron su segunda falta. Una apuesta táctica que tuvo que solventar ya con la entrada de Lammers y Happ, un tanto atenazados ante Poirier y Edy.

En la batalla del triple estuvo la gran aportación de puntos del primer acto. Cinco claretianos y cuatro merengues, con un Dzanan Musa atonillando el aro insular hasta los 14 puntos y que finalmente completó una noche maravillosa con 26 puntos en su haber, siendo el máximo anotador del partido de lejos.

Continuó el intercambio de golpes con el handicap del Granca de haber sumado siete faltas en el primer cuarto, lo que estaba obligando a tener que mover el banquillo con ligereza Lakovic. Con las dos faltas de Happ y Pelos, volvió a jugar Roko Prkacin después de tres partidos inédito. Necesitaba el fondo de banquillo más que nunca el conjunto amarillo para poder hacerle frente al rodillo rival, inmune a la disminución de nivel por las sustituciones.

Llull tomó el testigo de Musa y anotó 11 puntos antes del descanso. Cogió la moto y elevó a 10 la máxima renta de la que gozó el Madrid con el 39-29. Torbellino con el que intentar llevar un poco de temperatura a unas gradas del WiZink Center despobladas en la noche del miércoles. Como si la afición merengue no considerase que tuvieran que jalear en la primera piedra del Playoff.

Baloncesto: Real Madrid - Dreamland Gran Canaria / LOF

Sin embargo, no decayó el Dreamland y con la aportación del banquillo le mantuvo el pulso al encuentro. 21 puntos de la segunda línea llevaron el partido hasta el 46-38 al descanso en una lucha que tenían que batallar también contra el trío arbitral.

Hasta catorce faltas le fueron señaladas al conjunto amarillo. Cualquier roce suponía un soplido de silbato y el banquillo ya estaba empezando a impacientarse viendo también como a su contrincante no llegó al bonus en ninguno de los dos cuartos, impidiendo que los insulares acudieran ni una sola vez a la línea de tiros libres.

Caída al abismo

Al regresar de la caseta, Lakovic apostó por elevar un punto la apuesta ofensiva y apostó por AJ Slaughter de inicio. El escolta, que se supone que fue la apuesta amarilla para ser su tirador, no estaba teniendo el día y erró cuatro triples en solitario. Tanto fallo permitió al Real Madrid ir sumando granitos a su cuantía con un parcial 18-3 que terminó de romper el partido.

Lucía el 70-47, todavía faltaban 13 minutos por jugar y los rostros de los jugadores claretianos ya eran el reflejo de saber que iban a acumular su cuarta derrota consecutiva.

No es que tuviera que emplearse en exceso el equipo de Chus Mateo para decantar la balanza. Solo tuvo que mover la pelota con velocidad y encontrar al hombre libre, algo que se le había olvidado al Gran Canaria. Todo la solidez que fue capaz de llevar a cabo en la primera parte se había esfumado y la entrada en el túnel de la desesperación ya se había confirmado.

El reparto total en el tercer periodo fue de 31-15. Un martillo blanco había caído sobre la confianza insular y el último acto prácticamente podía haberse ahorrado con tal de que el Dreamland no rozara el ridículo en la capital española.