Lakovic: «Contra el Madrid es muy importante acertar»

Jaka Lakovic puso especial énfasis al momento en el que su equipo empezó a rodar cuesta abajo. A partir del minuto 22, los suyos todavía estaban en la brega con una difrencia de seis puntos en contra (50-44), en ese momento empezó a conjugarse los dos factores que motivaron su Pearl Harbor particular. Primero porque a Mario Hezonja le señalaron tres tiros libres después de que fuese él quien chocara con Nico Brussino. Se revisó y ni aun así hubo cambio de decisión. Y la segunda porque a partir de entonces, el Granca falló cinco tiros seguidos y cuando se dio cuenta el marcador ya mostraba 58-44. «Contra el Real Madrid es muy importante acertar, tuvimos buenos tiros, especialmente en el tercer cuarto, pero no los conseguimos anotar», analizó el técnico esloveno sobre la derrota.

Y es que tampoco a Lakovic le gustó el criterio arbitral, con el que se le notó incómodo durante el partido y a la hora de tener que valorar su trabajo ofreció ciertas sentencias de queja. «Tuvimos varias comunicaciones con ellos por su criterio, pero es difícil jugar y tener este arbitraje o no arbitraje, hay que ver que los árbitros a veces aciertan y otras no, tenemos que analizarlo pero sobre todo tenemos no tenemos que pensar tanto en las cosas que no podemos controlar».

En cuanto a su valoración en los aspectos técnicos del juego en sí y en especial sobre lo que no le había gustado de su equipo en la noche de ayer, Lakovic relató una serie de elementos: «No hemos defendido sus transicones, no hemos limitado sus puntos fáciles y también debimos usar, de manera inteligente, las faltas cuando aún no estábamos en bonus para intentar defender mejor».

Finalmente mandó un mensaje de optimismo a la afición para que acuda mañana al Arena y arrope a su equipo. «Mentalmente vamos a estar preparados para intentarlo otro vez con nuestra afición, donde siempre hemos tenido buenos partidos y donde hemos ganado a equipos de Euroliga. Hay otra oportunidad y vamos a darlo todo, junto con nuestra afición».