Dreamland Gran Canaria - Real Madrid (la previa): versión NBA o adiós Playoff

Grandeza o fin de trayecto. Al Granca no le queda otra que sacar su mejor versión para que la temporada 2023-24 no concluya con una imagen deplorable. Una versión fiable que no es que sea cuestión milagrosa poder verla, pues cuando el equipo quiere es capaz de jugar como si fuera capaz de dominar la competición. Se ha visto a lo largo de la campaña, pero también le ha acompañado la otra versión, la de las antípodas, la que parece un equipo de categorías inferiores y al que le pasan por encima con relativa facilidad. Esta noche, contra el Real Madrid (19.30 horas, Movistar Plus+, Dial 7), o juega los 40 minutos como lo hizo la primera parte en el WiZink el miércoles o el descontento será generalizado.

Ya no se trata de ganar el partido de hoy para forzar el tercero de la eliminatoria el domingo, de nuevo en la capital española, sino que al menos el Dreamland tiene que intentar completar un encuentro sin que parezcan unos jugadores de LEB Oro. La superioridad del Real Madrid es evidente, pero al menos el público exigirá que compita esta noche para que el suspenso a la temporada no termine de cobrar forma.

El miércoles perdió por 35 puntos en la Calle Goya y la sensación de equipo pequeño volvió a hacer su puesta en escena. Y es que volvió a cometer los errores de toda la temporada. Entusiasmó a todos hasta el minuto 22, cuando el marcador se movía en desventajas de seis puntos, y parecía que al menos iban a poder terminar con oportunidades de algo. Sin embargo, ocurrió lo que le viene pasando al Granca desde los últimos 12 días.

Desde hace dos semanas las desinfladas que se pega el conjunto claretiano pasado el descanso suponen un problemón. Tiró por la borda una ventaja de 20 puntos en el Palau, no le quiso hincar el diente al Girona y contra el Granada volvió a desaprovechar 16 puntos a favor para cerrar la temporada regular. Primero, versión NBA para ilusionar y tras el descanso, versión LEB Oro para desesperar.

No cree tampoco Jaka Lakovic que el equipo esté sufriendo el cansancio de la temporada. Es más, después de haber caído eliminados en la Eurocup en los octavos de final incluso ha tenido más descanso el equipo insular. Todo ello ante un Real Madrid que suma 77 partidos disputados hasta la fecha y con su participación en la Final Four de la Euroliga la próxima semana dibujando su horizonte.

Por ello, el Granca, que ha jugado 22 partidos menos que su rival en la temporada, tiene que sacar un extra de energía para poder equilibrar la superioridad que ostenta el conjunto blanco en su fondo de banquillo y que por mucho que Lakovic intentara aumentar la rotación en el WiZink dándole más minutos a Roko Prkacin y a un Sylven Landesberg que ya no convence a nadie.

Tiene que apelar el Dreamland a la capacidad de competir que le llevó a pasar por encima del Madrid en la segunda vuelta liguera. Ese modo de juego con el que le infligió un 100-77 siendo la derrota con mayor diferencia de los blancos en la campaña.

Recursos tácticos hay. Se vio el miércoles cuando Pierre Pelos incomodó a Edy Tavares desde el inicio para sacar al pívot más determinante de Europa de su zona de confort. Con el francés jugando de cinco fue cuando más apuros pasó el equipo de Chus Mateo, especialmente en el primer cuarto.

Pero también necesita Lakovic que Happ vuelva a ser el pívot del mes pasado después de tres partidos horrorosos; que Albicy pueda controlar al MVP de la temporada, Facu Campazzo; que a Shurna le entren los triples que lleva fallando desde el último cuarto en el Palau; que a AJ vuelva a sentir el flow en sus movimientos y anote los tiros liberados… Muchos granitos de arena que pueden construir una montaña que no pueda escalar el Madrid y haya tercer partido el domingo.