«El lunes empiezo a pensar en las próximos objetivos»

Punto y final a la segunda temporada de Jaka Lakovic como entrenador claretiano y según sus declaraciones, la tercera al frente del equipo insular se concretará. «Tengo contrato, estoy feliz aquí, estoy aquí desde mañana o el lunes si me permite el presidente y el director deportivo, pensando en las metas para el nuevo año. Seguro que vamos a tener más oportunidades de vernos. Me pueden encontrar en cualquier momento en el Arena. Veremos qué sucede. Ahora tengo contrato, estoy muy feliz, mi familia también. Tengo unos compañeros de trabajo maravillosos. No hay ninguna razón para no pensar diferente», respondió el esloveno sobre su futuro, aun en caliente después de haber perdido contra el Real Madrid el segundo encuentro de los cuartos de final del Playoff.

Sobre la derrota, la quinta seguida, pero con un cambio de rostro mayúsculo respecto al primer choque de la eliminatoria, al esloveno se le notó con gesto amargo por no haber podido forzar el tercer choque de desempate. «Estoy orgulloso del esfuerzo y del partido que han hecho estos chicos, sobre todo en la segunda parte donde dejamos a este Real Madrid, que está en un pico de forma extraordinario, en 30 puntos. Esto me hace sentir muy orgulloso y por eso me duele mucho más que los chicos no puedan disputar un desempate que se merecían».

El partido llegó al último suspiro con la posibilidad de ganar después de que AJ Slaughter tuviera un triple que falló y gracias a que no le perdió la estela al marcador. «Al empezar la segunda parte defendimos bien y nos quedamos a cuatro puntos antes de que el Real Madrid volviese a coger ventaja. Luego lo hemos vuelto a hacer y no sé de dónde sacaron las fuerzas los jugadores», analizó.

Sobre el tiro errado de AJ, Lakovic afirmó que fue al jugador que se buscó a pesar de que no estaba teniendo el día acertado. Sí, la idea de la última jugada era un tiro de tres para estar un punto arriba porque con una penetración para buscar una falta, era muy arriesgado para el criterio que hemos tenido, por eso buscamos un triple. La ejecución no ha sido al 100%, pero ha sido un buen tiro de AJ hacia su izquierda, pero no entró».

Cuestionado precisamente por ese criterio arbitral que determinó que hubiera un triple en vez de una penetración, el balcánico volvió a torcer el gesto con el arbitraje. «Ha sido complicado en todo momento pero creo que sabíamos cómo iba a ser el criterio, el cual es siempre así y hay que jugar con ello. Los jugadores han tenido muy mentalidad sobrepasando las adversidades y llegando a un nivel apretado con esa oportunidad que queríamos», añadió.

Más allá del partido de ayer, a Lakovic se le cuestionó sobre una nota soobre la temporada y trajo a la memoria el hecho de que tuviera «en la mano ser terceros», un reto que le motiva para el próximo año y que para él era «una locura» porque no cree que ser un objetivo que les perteneciera.

Al respecto, incidió en que este hecho tiene que servir para «las nuevas metas» de la próxima campaña «Me encantaría tener esa ilusión cada año, la de luchar por el tercer puesto, pero los chicos nos han llevado a eso y ahora con la derrota esto duele. Cuando hagamos un buen análisis, a partir de ahí se creará una nueva temporada con nuevas metas», exclamó el entrenador balcánico.

Eso sí, no olvida el torneo continental, que para él sí acabó con un sentido negativo. En Eurocup hubo un partido del que me arrepiento profundamente, que fue la derrota contra el Cluj en casa que nos hubiese puesto en una situación mejor pero, aparte de eso, en Liga Endesa no tengo nada que reprochar es un orgullo de todos».