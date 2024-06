Caleb Homesley, el escolta que el Granca no veía "ni medio cerca" para ficharlo, firma por una temporada

Jaka Lakovic empieza a tener el puzle medio montado. Ya tiene a uno de los dos escoltas que necesitaba para formar la plantilla de la próxima temporada. Caleb Homesley, quien estaba atado desde el principio de semana, ya estampó su firma en el contrato enviado al jugador y que contempla un vínculo por una sola temporada.

Después de la salida de AJ Slaughter rumbo a Zaragoza el panorama de los escoltas cambió en la planificación de Willy Villar al entender que tendría que suplir al veterano de Kentucky con un jugador que cree desequilibrios en las defensas rivales con sus amenazas ofensivas. Un recurso con el que el técnico esloveno no pudo contar la pasada campaña por el irregular rendimiento tanto de Sylven Landesberg -fichado a última hora y porque no había muchas opciones en el mercado-, como del propio Slaughter.

En esa búsqueda del escolta titular que acumule responsabilidades ofensivas, y teniendo en cuenta una lista de posibles incorporaciones que contempla al menos diez nombres, el de Caleb Homesley fue cobrando peso.

El Canarias se baja de la puja

Sin embargo, el Gran Canaria se encontró con el interés del CB Canarias por Homesley después de que el jugador se midiera al conjunto aurinegro en los cuartos de final de la BCL y convenciera a la directiva tinerfeña.

Aun así, el club lagunero desestimó su fichaje al entender que la ficha del jugador es elevada dentro de su planificación, y entonces el Gran Canaria encontró vía libre para concretar su fichaje.

Cabe resaltar las palabras de Willy Villar al cuestionarle el jueves pasado en micrófonos de COPE Gran Canaria sobre el fichaje de Homesley, aclarado por LA PROVINCIA esa misma mañana. «No, la verdad es que no es así, no estamos ni cerca de que eso ocurra. Siempre hay intereses de alguna parte para que esto pueda salir a la luz pero la realidad no es esa, no estamos ni medio cerca de que eso ocurra».