Pierre Pelos firma un año y otro más opcional con el Granca

Un paso más en la confección de la plantilla del Dreamland Gran Canaria en el tercer curso de la era Jaka Lakovic en el banquillo claretiano. Willy Villar, director deportivo, ha cerrado la renovación de una pieza importante en los esquemas de juego del entrenador esloveno, quien se asegura la presencia en su plantilla para la próxima temporada del interior francés Pierre Pelos. Tras la renovación confirmada por el club de Andrew Albicy y los fichajes oficializados de Carlos Alocén y Caleb Homesley, el siguiente en estampar su rúbrica negro sobre blanco será el galo.

La dirección deportiva sigue trabajando en la confección de un plantel de garantías de cara al siguiente curso, en el que los amarillos contarán con el plus de exigencia por tener que ejercer de anfitriones, por cuarta vez en su historia, de la Copa del Rey.

Tras la apuesta decidida por un jugador top como Caleb Homesley para cubrir la marcha inesperada de AJ Slaughter y la de un cupo de auténtico lujo como es Carlos Alocén, las limitaciones presupuestarias se convierten en un hándicap más a superar por el Granca a la hora de reforzar al equipo en un mercado disparado en cuanto a precios, y en el que la competencia resulta leonina por hacerse por cualquier jugador que interese.

La web especializada Encestando avanzaba ayer el acuerdo de renovación con Pierre Pelos, que ha sido confirmado por LA PROVINCIA, si bien el nuevo contrato del francés con la entidad claretiana no es por dos temporadas, sino por una y otra opcional.

El cuatro galo recalaba en el conjunto amarillo el pasado verano, procedente del club de su vida, el JL Bourg, y lo hacía con el difícil rol de hacer olvidar a su paisano Damien Inglis, quien abandonaba la Isla para jugar la temporada pasada en el Valencia Basket. A pesar de sus claroscuros en su juego, sobre todo en el arranque de la temporada, Pelos siempre ha tenido la confianza de Jaka Lakovic, que ve en su espíritu peleón una de las señas de identidad que quiere para sus equipos.

El jugador disputaba 36 partidos en la ACB con los amarillos el curso pasado con cerca de 18 minutos en pista de promedio, en los que logró una valoración media de 7,4 créditos, aportando 6,9 puntos y 3,9 rebotes por partido.

Con su continuidad, Lakovic se asegura la presencia de un hombre de equipo, capaz de echar una mano al cinco si su técnico lo necesita y que, independientemente de si está o no acertado de cara al aro, garantiza una intensidad máxima sobre el parqué.

Mucho trabajo por delante en los despachos

A la espera de poder cerrar la incorporación de Mike Tobey a la disciplina del Granca, el club meterá en tanteo a Ethan Happ, por quien parece haberse enfriado el interés inicial de un Valencia que parece más interesado en firmar a otro exclaretiano como Matt Costello. Se quede o no en la Isla, el club claretiano se asegura de esta manera los derechos federativos del jugador en caso de que quiera seguir actuando en la ACB el próximo curso. A pesar de la negativa del Unicaja Málaga de dejar marchar a Yankuba Sima, los amarillos no renuncian a su fichaje, sobre todo si finalmente Happ no sigue en el equipo.

El que no continuará de amarillo la próxima campaña es Ben Lammers, quien reforzará al MoraBanc Andorra; allí, incluso, se podría reencontrar con Ferran Bassas, que suena para ser el nuevo director de juego del conjunto del Principado. El base catalán abandonaba la disciplina del Dreamland Gran Canaria después de una etapa de dos años vestido de amarillo.

Suscríbete para seguir leyendo