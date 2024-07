Aldama: «Me gusta liderar con el trabajo diario y la humildad»

El sueño de un niño que a punto está de cumplirse. Santi Aldama vivirá la experiencia de disfrutar desde dentro del espectáculo de unos Juegos Olímpicos por primera vez, como lo hiciera su padre en los de Barcelona 92. El joven grancanario, en su segunda participación con la selección absoluta en una gran competición tras el sabor agridulce que le dejó su estreno el año pasado durante el Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas -se perdió en octavos de final-, llega más maduro para asumir galones en un equipo en proceso de cambio, con el final de ciclo ya cerca para los jugadores más veteranos de La Familia.

El ala-pívot isleño, que ayer visitaba a los más de 200 jóvenes que toman parte en la segunda edición de su campus de verano, presentó sus credenciales para ser uno de los hombres fuertes del conjunto que dirige Sergio Scariolo en el reciente Preolímpico de Valencia, donde el combinado nacional masculino logró el billete para París tras ganar en la final a Bahamas. Santi Aldama se erigió en el MVP de la competición. Le resta importancia.

«Lo importante es que España gane. El liderazgo no es algo que salga de forma natural. A mí me gusta liderar con el ejemplo, con el trabajo diario y la humildad. Un día ese liderazgo lo asumirá uno u otro, pero lo único que importa es que ganemos», señalaba el grancanario de los Memphis Grizzlies de la NBA. Considera que esa capacidad que tiene el combinado nacional a la hora de encontrar jugadores que tiren del carro durante un partido «nos diferencia del resto de equipos». «Eso de La Familia lo llevamos muy a rajatabla y pienso que ese es el motivo por el cual hemos sido tan dominantes durante tantos años».

«Ha sido durísimo llegar hasta los Juegos, pero la recompensa ha merecido la pena. Es uno de mis mayores sueños. Ya saben que mi padre jugó unos y para mí poder seguir sus pasos lo hace más especial», señalaba el ala-pívot.

El grupo de la ‘muerte’

Santi Aldama reconoce que el poder compartir equipo con leyendas como Rudy Fernández o Sergio Llull es «algo superimportante» para él como jugador joven. Reconoce el internacional español lo complicado del grupo que le ha tocado a la selección española en la cita olímpica, considerado como el de la muerte, donde comparte cartel con Canadá, Australia y Grecia, pero no se amilana: «Creo que tenemos un equipo que juega muy bien en conjunto. Es cierto que esas selecciones tienen jugadorazos, pero al final cada uno compite por su país y ellos ya conocen la identidad de nuestro equipo y vamos a ir a por todas».

El grancanario espera unos Juegos Olímpicos «muy complicados», con rivales muy duros. «El nivel está altísimo, pero el nuestro también lo es y, por la forma en la que jugamos, somos difíciles de parar. Hay que buscar la manera de hacer daño a nuestros rivales y ganar el mayor número de partidos posibles», explica.

Santi Aldama espera disfrutar con la selección en los Juegos de París, algo que no ha podido hacer esta temporada con sus Memphis Grizzlies: «Hemos tenido muchísimos problemas, hemos jugado con treinta y pico jugadores. Pero eso es parte del aprendizaje. Desde luego no sido un año fácil, pero debemos aprender de ello, saber que los planes pueden cambiar de un día para otro. El objetivo para la próxima temporada es volver al nivel que estábamos el año anterior. Este ha sido un año en off para los Grizzlies, con muchas lesiones y con momentos complicados. Hay que retomar la senda de lo que veníamos haciendo. En los dos últimos años habíamos ganado más de 50 partidos y en este acabamos por debajo de 30, Desde luego no estamos satisfechos. Hay que tener en cuenta que nuestra estrella -Ja Morant- estuvo fuera casi toda la temporada -primero por una dura sanción de la NBA y luego por una lesión de gravedad-».

Presencia española en la NBA

Tras años en que los jugadores españoles proliferaron en la mejor competición de baloncesto del mundo, la tendencia ha cambiado, y mucho. La pasada campaña, Santi Aldama, formado en el Canterbury, se convertía en el único con contrato de tiempo completo en una franquicia de la liga profesional norteamericana. Cumplió su tercer curso en Memphis, equipo que lo eligió en el Draft de 2021 procedente de la Universidad de Loyola Maryland. Sobre este asunto, el ala-pívot comentó lo siguiente: «Es algo que se ha producido este año. Hace años teníamos muchísimos jugadores allí y en el futuro pienso que habrá más. Ya por mi parte agradecido y a seguir trabajando».

Cercano con los jóvenes A pesar de lo ajetreado que es este verano para Santi Aldama, con su participación en el Preolímpico y su participación inminente en los Juegos, el jugador grancanario hizo un hueco en su agenda para compartir vivencias y baloncesto con los jóvenes que toman parte en la segunda edición de su campus de verano, donde se han inscritos más de 200 niños y niñas. «Poder estar esta semana aquí, que es la única semana voy a tener en la Isla este año, para estar con la familia y compartirlo con los niños, pues la verdad que también me gusta mucho», apuntaba. El internacional grancanario alabó la potencialidad del jugador canario: «Hay que estar muy orgullosos del trabajo que hacemos aquí, poco a poco vamos sacando jugadores, pero llegar a la élite es complicado». | M. O.

