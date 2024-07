Edy Tavares: "Si Garuba ficha con el Real Madrid será importante porque puede hacer de mí y de Ibaka"

¿Cómo va a afrontar Edy Tavares la próxima temporada?

Con ganas de mejorar la pasada. Empecé la Supercopa muy bien y después me pasó lo de la neumonía y me frenó un poco. No podía correr bien y me costó coger la velocidad de crucero. Soy muy grande y me cuesta mucho arrancar. Encima después me lesioné antes de la Copa del Rey y otra vez tuve que empezar a coger ritmo. He tenido altibajos en la temporada, pero yo los tomo como algo positivo que me ha servido para aprender en el futuro. Estas cosas te hacen ser más inteligentes por la experiencia que adquieres en los malos momentos. Estoy orgulloso del trabajo hecho en mi peor momento porque no me he rendido y al final pude terminar la temporada muy bien.

Renovado hasta 2029. Muchos le veían en Dubai. ¿Cómo fueron esos meses en los que no se concretaba su renovación por el Real Madrid?

Llevaba negociando mi contrato desde hace un año atrás. Desde la Copa del Rey de Badalona ya estábamos hablando sobre esta renovación y hasta hace unos días que no se firmó la renovación imagínate lo largo que se ha hecho este camino... He estado en muchos sitios, pero al final el objetivo era quedarme en el Madrid y en España porque es donde me siento cómodo y feliz. Tienes que estar donde la familia se sienta bien.

¿Habrá que esperar al 2030 para volver a verle de nuevo como pívot del Granca?

Bueno, eso nunca se sabe. Obvio que en la Isla se siente uno mucho mejor, pero todavía quedan 5 años para decidir si puedo volver entonces al Gran Canaria o no.

Vincent Poirier, con quien dominó la pintura en las tres últimas temporadas, fichó con el Efes. Ahora parece que la zona del Real Madrid se va a reforzar con Serge Ibaka y Usman Garuba. Ya está Yabusele, Deck, Hezonja... ¿Diría que es el juego interior más completo en el que ha estado en sus siete años en el club?

Siempre ha habido jugadores interesante por dentro. Está claro que con Vincent hacíamos una muy buena pareja de interiores pero ahora vamos a ser más versátiles. Tendremos otros cincos que son diferentes a mí. Podrán tirar más que yo y aportarán en otras facetas. Si viene Usman será importante para nosotros porque él puede hacer de los dos [en referencia a Ibaka] y de mí. Con su capacidad defensiva, yo me puedo dedicar sólo por dentro y mi trabajo será mucho más fácil. Ayuda mucho con su energía.

En clave canaria, el que puso punto y final a su carrera fue Sergio Rodríguez. ¿Cómo sintió su adiós?

Duele mucho porque bases como el Chacho al que le gusta pasar la pelota quedan pocos. Le gusta disfrutar con la magia del baloncesto. Para mí va a ser siempre uno de los mejores bases de la historia de España. Cuando llegué a Gran Canaria siempre escuchaba su nombre y cuando lo vi jugando por la televisión con el Real Madrid pensé, ojalá pueda jugar algún día con él. Al final fíjate pude cumplir ese deseo. Sé que en las Islas es un Dios y para mí fue un orgullo poder haber compartido cancha con él. Además, me ayudó mucho fuera de la pista también.

Hablando de bases... el Granca fichó esta temporada a un ex compañero tuyo como Carlos Alocén. ¿Cómo definiría al zaragozano?

Es un jugador que también tiene ese tipo de magia. Siempre tiene ganas de jugar y por eso pienso que ha dado un paso atrás para buscar un sitio donde se sienta cómodo y querido por lo que hace en la cancha. Es un jugador que va a dar muchísimo al Granca porque quiere demostrar lo que era antes. Cuando estás en el Real Madrid es muy difícil volver de una lesión si no tienes continuidad. Así no puedes coger el ritmo que tenías antes. Ha sido difícil para él, pero es un tío al que nunca se le ha quitado la sonrisa de la cara. Tiene una mentalidad muy fuerte. Creo que en el vestuario va a ser muy querido.

¿Le preguntó algo sobre cómo es el club antes de fichar como claretiano?

No, no. No había tampoco mucho que preguntar. Si quieres que te revele algo, es que tiene un acento canario casi mejor que el mío. Él es el que me hacía bromas con palabras canarias y con cosas de aquí. Creo que ha sido cosa del destino que acabe aquí porque siempre ha estado interesado en las Islas. Lo va a pasar muy bien aquí. También el club es importante para él porque se preocupan de los jugadores, que es lo que ahora le hace falta a él para que progrese de nuevo. Si yo salí de aquí, él también lo va a poder hacer si es lo que quiere.

¿Cómo ve los Juegos Olímpicos y en especial el grupo tan complicado de España con Canadá, Australia y Grecia?

España es España, siempre saca la cabeza. Todo el mundo pensaba que no iban a ir ni tan siquiera a los Juegos porque decían que la generación buena se había acabado y mira ahí están ganando sobrados. Todos los jugadores de la selección saben ganar y juegan casi todos en la mejor liga de Europa. Esto quieras o no es una ayuda importante para este tipo de torneos cortos.

¿Si Santi Aldama le retase a un uno contra uno quién ganaría?

Lo vería muy difícil para mí [ríe]. Santi es un jugador con muchísimos recursos. Nunca había sabido tanto de él porque salió de la Isla para Estados Unidos y la gente no pudo ver de él quien es de verdad en la ACB y tuvieron que verle en la NBA para conocerle. Creo que es el mejor jugador de la selección.