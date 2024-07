El más grande y los ‘peques’

Los más de cien niños que participan en el XLIII Campus de Verano que organiza el CB Gran Canaria en las instalaciones del Colegio Claret de Tamaraceite tuvieron ayer un regalo de altura con la visita del jugador más alto de la Liga Endesa, Edy Tavares, que en su segundo día de estar en la Isla, donde permanecerá hasta el viernes junto a su familia, no dudó en ponerse a disposición de los más peques para jugar con ellos en las canchas del centro académico y además contestar a sus preguntas. Al final, estas son las más mordaces a la vez que inocentes.

Pero sin duda alguna el momento más divertido de la mañana fue el que protagonizó Candela, una de las más atrevidas del grupo de promesas claretianas y que no dudó en retar al bueno de Edy a un 1vs1 en la cancha.

Ella, con todo su desparpajo encontró la fórmula para sobrepasar los 220 centímetros de estatura del Gigante de Maio. Entre bote y bote se le ocurrió pasar entre las piernas de Tavares –como se ve en la foto de la derecha– con tal de dirigirse al aro que protegía el mejor defensor de Europa.

Ante esta acción y compartida también por el CB Gran Canaria a través de sus redes sociales, el caboverdiano contestó con humor: «Dejen de triples ya», indicó el pívot, aceptando que una de las facetas que más le cuesta defender son a los pívots que tienen rango de tiro exterior y por tanto le sacan de la pintura.

Precisamente el hecho de poder campar a sus anchas en las cercanías del aro es lo que le permite a Tavares potenciar al máximo su envergadura y estatura en Europa y la Liga Endesa. Un caso contrario a lo que le pasó en su experiencia en la NBA al no poder permanecer más de tres segundos en la zona restringida.

Aun así, no es que el paso de Edy por los Atlanta Hawks y los Cleveland Cavaliers le dejaran un mal recuerdo de la competición norteamericana, pues la ha tenido en mente en los últimos años. «He pensado en volver a la NBA, pero estoy en un país que me encantan. La gente me quiere mucho y ha sido una buena idea quedarme», contestó el pívot a una pregunta de los pequeños.

En referencia a la renovación que firmó con el Real Madrid por cinco temporadas más, muchos de los presentes insistieron en nombrarle la posibilidad de vestir la camiseta del Barça, uno de los clubes que más se interesaron en la posibilidad de que se enrolase en sus filas cuando decidió regresar a la ACB y con el que incluso tenía un precontrato.

Finalmente eligió vestir de blanco y ahora, los niños quisieron preguntarle si algún día cambiaría de bando. En un principio su respuesta fue tajante: «¡No!»; mientras que a medida que se repetía la cuestión, Edy amplió su respuesta: «Estaría agradecido por el interés, porque el Barça es uno de los grandes clubes de España, pero el Madrid me gusta mucho, es mi equipo y donde me voy a quedar cinco años más».

Y dado que a los pequeños les pica el gusanillo, también le preguntaron sobre la posibilidad de verle cada semana en Siete Palmas. «Si el Granca me pidiese de verdad volver me pondría en una situación muy difícil de decidir porque los sentimientos tiran mucho y es el club que me lo dio todo, sin ellos no sería quien soy hoy y claro que sería un sueño volver», admitió Edy.

Finalmente, entre la retahíla de preguntas rápidas que le hicieron al africano, Tavares no evitó ninguna respuesta. ¿Qué talla de ropa y de zapatilla llevas?, «Triple XL para jugar y un 54 de pie», algo que completó con que su preferida es «la que hace Nike cada año con su modelo único y es la que me cabe», para levantar las risas de los presentes.

Su amigo favorito en el vestuario merengue es Dzanan Musa, porque «fuera de la pista anima mucho»; no tuvo ídolo de pequeño en la cancha porque empezó «tarde, con 16 años» y le gustaba más el fútbol, por lo que se fijaba en Cristiano Ronaldo «por su espíritu de superación».

Aunque si tuviera que nombrar un pívot en el que se fijaba para aprender, ese ha sido Marc Gasol. «Intentaba imitar sus movimientos, pero al final era eso, imitarle», contestó con su imparable sonrisa

Finalmente le hicieron la pregunta más comprometida seguramente por tener el corazón dividido. ¿Tu mejor temporada ha sido en el Granca o en el Real Madrid? Quizás fuera sorpresiva su respuesta, pero Tavares eligió su última temporada con el Granca. «El último año aquí, cuando llegamos a la final de la Eurocup, creo recordar que en casa perdimos muy pocos partidos. Después el Khimki nos ganó muy bien los dos partidos. Pero además, el ambiente en el vestuario era muy bueno y estaba muy feliz de jugar a ese nivel con mi equipo», sentenció Edy.

