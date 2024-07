CaixaBank se vuelca con su apoyo a los campus de verano del Dreamland Gran Canaria

La nueva oficina all in one Gran Canaria fue el escenario de la rueda de prensa de hoy en la que CaixaBank y Dreamland Gran Canaria quisieron mostrar a los medios de comunicación el trabajo conjunto que, un verano más, realizan con los diferentes campus del club.

El Granca ha trabajado para ofrecer diferentes opciones a los jugadores y jugadoras de la Isla durante cinco semanas. Con el XLIII Campus de Verano CaixaBank como el campus más longevo de toda España por bandera, el club ha querido ir un paso más allá este verano con la creación de la I CB Gran Canaria Summer Academy, una semana de máxima intensidad con entrenamientos tácticos y técnicos que busca ofrecer un vistazo, a los jugadores y jugadoras, de la vida profesional. Ambos eventos, sumados a la Tecnificación de Verano de La Vega de San José, han reunido durante cinco semanas a casi medio millar de chicos y chicas.

Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias, se mostró encantado de tener «al Granca como invitado en este primer gran acto en las nuevas instalaciones, que hemos abierto hace tan solo quince días y que, tras ocho meses de obra, lucen con todo su esplendor». En cuanto al apoyo de la entidad financiera al club, expresó que «patrocinamos al club desde hace muchos años, y realizamos muchas actividades a lo largo de cada temporada, como la recogida de alimentos para el Banco de Alimentos o la acción del Triple Solidario, por el que cada triple se convierte en 50 euros que se destinan a la formación de la cantera». Estas acciones nacen del «compromiso que tenemos con el deporte y con los valores que compartimos con el club».

Por su parte, Sitapha Savané, presidente del CB Gran Canaria, agradeció el cálido recibimiento. «Para nosotros, CaixaBank es un partner estratégico por todas las cosas que hacemos juntos, y por tener una marca de su nivel a nuestro lado, lo que dice muchísimo de nuestra organización» comentó. «Su apoyo a todas las actividades de la cantera es muy importante, y es el mayor impacto social que tenemos». Cómo utilizar el baloncesto para transmitir a los jóvenes todos los valores del club, cómo transmitirles competencias que puedan usar como jugadores y también con ciudadanos». Savané quiso explicar en detalle la primera edición de la CB Gran Canaria Summer Academy, con la que «hemos querido darles la experiencia de jugador profesional a los chicos y chicas de este evento, con las ventajas y también con el esfuerzo que conlleva».

Estuvo presente en el acto Jaycee Carroll, legendario exjugador del Real Madrid y del equipo claretiano, y que ejerce en esta I CB Gran Canaria Summer Academy como entrenador de tiro. «Siempre es un placer volver a mi primera casa en España, Gran Canaria, y participar en estos eventos» comentó. «Es un placer poder compartir alguna de las cosas que hice durante muchos años con los jóvenes. Los jóvenes deben aprender el sacrificio, el trabajo duro, la disciplina, y el deporte es una gran manera de aprender estos valores».

CaixaBank sigue siendo uno de los patrocinadores más importantes del Club Baloncesto Gran Canaria y la piedra angular del apoyo a las categorías de formación del club, desde la iniciación en canasta pequeña hasta los más grandes del filial claretiano.