Lakovic: "Aunque estemos ya clasificados para la Copa debemos marcarnos el objetivo de ganar 10 partidos en la primera vuelta"

El nuevo Granca 3.0 se presentó en sociedad en la sala club del Gran Canaria Arena de la mano de su técnico Jaka Lakovic y de su presidente Sitapha Savané, en un entrenamiento en el que se ausentaron con permiso del club Joe Thomasson y los olímpicos Andrew Albicy y George Conditt IV.

El entrenador del Dreamland Gran Canaria apuntaba como primer objetivo en su tercer curso al frente del equipo: "prepararnos bien para todo lo que viene esta temporada, porque somos conscientes de que va a ser muy exigente y muy dura. En la Liga ACB todos los equipos se han reforzado muy bien y en la Eurocup también se ha producido en varios clubes un aumento considerable de sus presupuestos y en concreto nuestro grupo pienso que es muy duro. Queremos aprovechar estos cerca de dos meses para prepararnos bien para afrontar los nuevos retos que nos vienen".

En cuanto a la confección de la nueva plantilla claretiana, Lakovic afirmó estar "contentos con el verano que hemos hecho, aunque tenemos mucho trabajo por delante, porque hemos cambiado medio equipo, tenemos seis incorporaciones y tenemos que lograr en esta pretemporada que todos ellos se adapten al equipo y algunos de ellos tienen que adaptarse a una nueva liga". "Tenemos un reto importante para todos, pero estoy seguro que con el trabajo de todo el equipo funcionará todo bien en el comienzo de la temporada", agregó.

Respecto al cambio de cromos de sus dos pívots de cara a la próxima temporada, se sinceró afirmando que no sabe "en que hemos mejorado, es algo que lo vamos a ir viendo a lo largo de la temporada, hemos recuperado a Mike Tobey que viene de jugar muchos años en la Euroliga, aunque el último año con algo menos de protagonismo en el Estrella Roja, pero tenemos la confianza de que aquí volverá a coger el ritmo y la confianza para ser un hombre importante para nosotros". "George Conditt tiene unas características totalmente distintas, ya tiene experiencia en Europa en una liga tan táctica como es la griega y tiene unas características que le hacen ser más atlético y con más presencia en diferentes cosas que nosotros queremos, por eso pienso que se pueden complementar muy bien los dos, tienen edades para seguir construyendo junto con el equipo", apuntó el esloveno.

La filosofía de juego se mantiene

La filosofía de juego del equipo en general "no va a variar mucho, porque nos ha permitido competir muy bien en todas las competiciones, aunque si habrá detalles que intentaremos implementar de cara a esta nueva temporada", desveló el entrenador amarillo.

Lakovic no considera que haya una presión añadida para el equipo por ser el anfitrión de la Copa del Rey: "Sabemos que vamos a disputarla, pero no es algo que me relaje, porque aunque ya tengamos la plaza asegurada creo que un objetivo nuestro sería conseguir al menos 10 victorias porque no jugamos la primera vuelta de la temporada solo para clasificarnos para la Copa, sino también para sumar para toda la temporada. En la Copa vamos a contar con nuestro pabellón, con nuestra gente y espero que nos dé un plus añadido porque en casa el equipo juega con más energía y garra. Sabemos que la juegan los ocho mejores equipos de la ACB y no será fácil".

Para evitar la relajación de sus hombres considera que es "un proceso que debemos hacer todos juntos, empezando por el primer entrenamiento sabiendo la mentalidad con la que estamos trabajando y con la que vamos a afrontar cada partido, es un gran reto para nosotros y estoy seguro que tendremos la mentalidad adecuada, contamos con jugadores con mucha experiencia jugando en ACB y sabiendo lo que es competir en una Copa del Rey, es algo que serán capaces de transmitírselo al resto de compañeros junto a nosotros".

Personalmente, afronta la temporada "con mucha ambición, autoexigencia, es algo que no cambia nunca, para mí cada día es un nuevo reto para mejorar personalmente y como equipo, estoy aquí para ayudar, para enseñar donde tiene que ir el equipo y que todos seamos mejores".

En cuanto a los jóvenes como Jakub Urbaniak, Dylan Bordón, Fynn Schott y Massamba Diop, Lakovic reconoció que "esperamos mucho de ellos, se ha formado un grupo de jóvenes con mucho potencial físico y nos pueden ayudar en pretemporada, además contamos con varios para ayudar al equipo sobre todo en los entrenamientos".

Savané: "Tenemos que trabajar para pasar de tener potencial a victorias en la cancha"

Por su parte, Sitapha Savané afirmó estar "felices con la plantilla que se ha conseguido implantar, aunque ahora viene lo más difícil, ponernos el mono de trabajo, sudar mucho y pasar de tener mucho potencial a que sea una realidad que se traduzca en victorias en la cancha".

En cuanto al objetivo resaltó la importancia de "no correr de más, el primer objetivo era tener este potencial en la cancha, trabajando con Jaka Lakovic para ir marcando nuevos objetivos". "De serie nos vienen marcados para un club como el nuestro, como es el de estar entre los ocho primeros en una liga que este año va a ser algo más difícil, aunque tenemos la ventajita de que este año ya estamos clasificados para la Copa del Rey, pero no queremos estar ahí solo por organizarla sino por mérito deportivo", añadió el presidente.

En su opinión es evidente que se ha producido en la ACB "un salto de calidad en la clase media, hay equipos que han fichado bien, no somos los únicos que lo han hecho, así que nadie se puede dormir, porque una cosa es tener nombres y otra muy diferente es ser capaces de conjuntarse como un equipo y llegar a ser un equipo ganador".

El presidente del Granca reconoció que se les ha quedado en el tintero de los actos del 60 aniversario del club "el homenaje a Manolo Hussein y el de Edy Tavares", pero este año el club camina ya en otra dirección.

La campaña de nuevos abonados arrancará "en septiembre, vamos a realizar el 27 de agosto una presentación de toda la plantilla, no solo de las nuevas camisetas, en el Centro Comercial Alisios y emitiremos el vídeo de la nueva campaña".

En cuanto a la necesidad por las obras del CID de compartir el Arena con el Guaguas y el Hidramar Gran Canaria, Savané destacó que se trata "de compartir el edificio del Gran Canaria Arena, que es enorme, tiene muchísimas posibilidades y no habrá ningún problema, llevamos tiempo trabajando de la mano del IID para que el encaje sea perfecto para que todos los equipos que nos representan en Primera puedan tener todas sus necesidades atendidas".

Por último, el presidente del Granca hizo balance de sus casi dos años de gestión al frente del club, resaltando que "intento aplicarme a mí mismo lo que pido a mis equipos que es aprender, porque todos nos podemos equivocar, pero hay que aprender de los errores para seguir mejorando, escuchar muchísimo a todas las partes interesadas, hablar con otros clubes para seguir mejorando y tenemos otras metas que cumplir".

