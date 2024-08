Tobey, en su presentación como jugador del Dreamland Gran Canaria: "Con suerte podré encontrar aquí a mi nuevo Doncic"

La semana arrancó en el Dreamland Gran Canaria con la primera de las presentaciones de las nuevas incorporaciones claretianas, Mike Tobey, en la Casa Consistorial del ayuntamiento de Teror, en la que el director deportivo de los amarillos, Willy Villar, ejerció de maestro de ceremonias.

El directivo grancanario dijo del nuevo pívot del equipo que es "un jugador conocido sobradamente tanto en la Liga como en toda Europa". "Estamos muy contentos de poder tener aquí a un jugador que viene con ganas de reivindicarse y de ser importante para ayudarnos a ganar partidos y estar arriba, además de transmitir una serie de valores de humildad y trabajo que se ajustan mucho a lo que nosotros queremos", agregó Villar antes de pasar el turno de palabra al jugador norteamericano con pasaporte esloveno.

Tobey admitió estar "muy ilusionado de estar aquí en este gran equipo", aprovechando la oportunidad para "agradecer a los patrocinadores del club por su apoyo".

En cuanto a sus primeras sensaciones señaló que "llevamos tan solo una semana como grupo y todavía nos estamos acoplando, aunque se ve que es un buen grupo y todavía nos queda tiempo para conocernos mejor". El nuevo interior amarillo recalcó que en su opinión "el Granca es un gran equipo y tenemos a un gran entrenador, así que seguro que nos irá bien esta temporada".

Tobey se mostró confiando en las opciones del equipo de "hacer un buen papel en la Eurocup", al tiempo que alertó de la importancia de "estar concentrados desde el principio en la ACB si queremos acabar entre los ocho primeros para clasificarnos para la disputa del Playoff".

En su opinión "la primera semana es un nuevo comienzo en el que empezamos a conocer los sistemas del entrenador", si bien en su caso cuenta con la ventaja de que "a Lakovic ya le conocía de la selección eslovena".

Hablaba Willy Villar de su deseo de reivindicarse como jugador de élite y en ese sentido reconoció que para él "la temporada pasada no fue fácil, estuve muchos años seguidos en España y el cambio que me supuso vivir en Serbia -para jugar en el Estrella Roja de Belgrado, no fue una experiencia gratificante, por esa razón quería volver a España". "Todavía soy joven y puedo recuperar mi mejor versión", aseguró el interior amarillo, quien después de barajar las distintas opciones que tenía a su disposición consideró que venir a Gran Canaria "era lo mejor para mi y para mi familia, ya que en España me siento a gusto y eso me ayudará a mostrar lo mejor de mí".

Tobey destacó el buen feeling que le desprende su conexión con la "dupla con Albicy y Alocén"." Estoy seguro de que con el sistema que impondrá el entrenador conseguiré conectar bien con los bases del equipo, Carlos (Alocén) tiene mucha calidad y es conocido por su gran habilidad en el pase y tengo muchas ganas de jugar con él, además en los entrenamientos he podido ver que Caleb es otro jugador que también maneja bien el balón, que sabe pasar", explicó el nuevo cinco, que entre bromas se despidió afirmando que "con un poco de suerte podré encontrar aquí a mi nuevo Doncic".

