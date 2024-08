Carlos Alocén, en su presentación con el Granca: "Me gustaría poder ser un referente en el campo, tanto en defensa como en ataque"

Carlos Alocén fue presentado este mediodía en las instalaciones de Toyota, acompañado por Jorge Luzardo -director comercial de Toyota- Sitapha Savané y Willy Villar, presidente y director deportivo claretiano respectivamente, como nuevo jugador del Dreamland Gran Canaria. El base maño calificó su fichaje por la entidad claretiana como "una oportunidad muy buena para seguir creciendo" y alabó el nivel de la plantilla para la presente temporada.

Ilusión y ganas. Ambas por partida doble se dejaban ver en el discurso del nuevo director de orquesta amarillo en su reencuentro con Willy Villar, al que conoció en su etapa de director deportivo en Zaragoza.

Alocén, en sus primeras semanas en la Isla afirmó sentirse a gusto, reencontrándose con algunos jugadores que ya conocía, así como miembros del staff técnico, reconociendo que "la adaptación está siendo muy rápida y aquí te dan todas las facilidades para que te preocupes solo por jugar".

En cuanto al rol que tendrá en su nuevo equipo, el playmaker maño fue tajante: "el rol protagonista te lo ganas tú, depende como juegues y te adaptes al equipo". "Los jugadores tenemos que ser muy autocríticos con nosotros mismos y saber que muchas de las cosas que pasan en nuestra carrera dependen de nosotros mismo, aunque muchas otras no, pero como todo en la vida", sentenció, dejando claro que ha venido al Granca "a ganar y sacar mi mejor versión".

La elección del Dreamland Gran Canaria

Alocén reconoció que desde que "este verano tuve la opción de salir del Real Madrid, tenía claro que quería ir a un club en el que pudiera jugar y volver a tener esa regularidad". "Gran Canaria para mi entorno y para mí era desde el principio la mejor opción, porque tenía claro que quería ir a un club con ambición, en el que tuviera la obligación de competir todos los días y cumplía con todo eso, lo están haciendo bien hace muchos años, siempre ha estado peleando arriba, que no es fácil y menos compitiendo en dos competiciones como la Eurocup y la ACB", relató el base aragonés.

El nuevo director de juego amarillo se mostró contento con los fichajes del club durante el verano, "todos los fichajes tienen un gran potencial, además de los jugadores que ya estaban y que son todos muy buenos".

Destacó además como una de las claves para su llegada a la Isla la presencia de un entrenador como Jaka Lakovic: "Fue un jugador de muy alto nivel, ambición de seguir creciendo, un entrenador joven que quiere seguir dando pasos para arriba, es algo que te motiva también a venir. Con él hablé por teléfono incluso antes de fichar por el equipo, estos días hemos hablado de los entrenamientos, pero la verdad es que desde la primera conversación que tuvimos me transmitió como me veía en el equipo, que mi forma de jugar se adaptaba a lo que él quería, que le gusta hacer un baloncesto divertido como el que hacía él en su etapa de jugador y me mostró mucho interés. Todo lo que veo de él me transmite muchas cosas buenas".

"Cuando preguntas por el club, por la Isla, todas las referencias que me han dado siempre han sido muy buenas y al final todo sumó para fichar por el Granca", recalcó el base.

Conectar con la grada

En este punto y aparte en su carrera tras su etapa en el Real Madrid reconoce que "siempre me gusta introducir cosas nuevas a mi juego, disfruto mucho con el baloncesto, aparte de que se ha convertido en mi trabajo, siempre ha sido mi pasión". "Me gustaría poder ser un referente en el campo, una persona en la que confíen mis compañeros, tanto en defensa como en ataque, los grandes jugadores hacen las dos cosas bien", recalca.

Alocén hizo hincapié en su necesidad de "conectar con la grada, siempre he disfrutado cuando hay un buen ambiente y me consta que aquí siempre se vive un gran ambiente de baloncesto cuando he venido a jugar con el Zaragoza y con el Real Madrid".

En su opinión "es una suerte contar con tantos bases de nivel en el club -Jaka Lakovic, Albert Oliver o Andrew Albicy-, son todos referentes y tenerlos ayuda mucho".

Reconoció que sus primeras impresiones "han sido muy buenas, fue una semana dura de mucho entrenamiento, pero tanto el staff como la plantilla pinta que vamos a ser un equipo divertido de ver".

Las expectativas más altas

El nuevo base amarillo es consciente de la expectación que ha causado en la Isla su fichaje y afirmó en este sentido que él se encuentra "muy bien, la temporada pasada volví a jugar en noviembre y sí que fue un momento para volver a sentirme jugador, las sensaciones fueron muy buenas, sin problemas físicos y sentí que necesitaba poder competir cada jornada, que fue lo que me faltó, pero sabía que podía hacerlo". "El Madrid es un club muy grande que me ha ayudado mucho, pero lo mejor para mi carrera era unirme a otro club para tener esa continuidad, he madurado mucho en estos seis años que llevo jugando", afirmó.

En cuanto a su empaste con Andrew Albicy, se mostró convencido de que "podemos hacer una muy buena pareja, tenemos cosas parecidas, en otras no nos parecemos en nada, podemos complementarnos bien y creo que vamos a ser una pareja divertida". De Dylan Bordón afirmó que "es un chaval joven, con mucha ambición, viene de una lesión pero está muy bien, es un gran jugador y seguro que nos va a ayudar, los tres vamos a formar un buen trío".

