George Conditt IV, en su presentación con el Granca: "Siempre voy a preferir colocar un tapón a hacer un mate"

El Dreamland Gran Canariapresentó en sociedad esta mañana en las dependencias de Viajes Insular al pívot George Conditt IV. En su presentación en la casa del patrocinador de los claretianos encargado de toda la logística de viajes, su presidente, Sitapha Savané, quiso recordar a los presentes que tienen el título oficioso de ser "el club que más viaja del mundo" y puso el caso del propio Conditt que "hace unas semanas se encontraba en París con su selección, Puerto Rico, jugando los Juegos Olímpicos y tuvo que volver hasta el otro continente para recoger todas sus cosas en su Chicago natal, para prepararse y venir hasta aquí".

El máximo mandatario del Granca recalcó que, como con el resto de fichajes, están "encantados" con la incorporación de George Conditt IV. Del jugador relató que "su madre es originaria de Puerto Rico, él juega con la selección puertorriqueña en honor a ella, quien dice de su hijo que es un muy buen chico, además le está acompañando en sus primeros días". "Nació y se crió en Chicago, desarrolló toda su carrera universitaria en EEUU, ya tuvo una experiencia en Europa, en Grecia y esta pasada temporada jugó en el filial de los Portland Trai Blazers, donde su entrenador fue nada más y nada menos que Jim Moran, toda una leyenda en el equipo y en la Isla", desveló Savané, reconociendo que lo primero que le preguntó al exclaretiano fue si "¿es buena persona?, más que si es un buen jugador, porque era algo que ya sabíamos y Jim me habló maravillas de él".

En cuanto a la aportación del jugador en la cancha, Savané resaltó que "nos va a dar su energía, sus rebotes, sus puntos, su defensa, su implicación", poniendo como ejemplo que ayer al felicitarle por su cumpleaños le transmitió a su presidente: "Me muero de ganas de empezar la temporada y yo solo pienso que no ha parado de jugar todo el año, en la G-League, en la Liga de Puerto Rico, con la selección, ..., pero son los valores de implicación que buscamos siempre".

En palabras del presidente claretiano: "Me ha prometido que este año va a terminar hablando castellano, así su madre va a estar orgullosa de él".

El protagonista del acto afirmó que con Jim Moran conversó en varias ocasiones "como él era una leyenda aquí, como era el club y la Isla y fue gracioso como funcionan las cosas que unos meses después recibí la llamada para venir aquí, él sigue adorando este club y la Isla, sigue recordando con mucho cariño su etapa aquí y yo ya le he dicho que este año tiene que regresar a la Isla".

Preparado para su segunda experiencia en Europa

En cuanto a las facilidades que tendrá para adaptarse a Gran Canaria, el nuevo interior amarillo recordó que "vengo de vivir en Puerto Rico, así que pienso que adaptarme a la vida isleña será fácil, aunque es cierto que aquí se está mejor, porque no hace tanto calor ni humedad y en cuanto al estilo de juego en Europa ya tuve la suerte de jugar un año en Grecia". De Jaka Lakovic afirmó que "me gusta de él que es un entrenador estricto, que tiene sus normas y su estilo de juego, y yo personalmente me ayuda saber que es lo que tengo que hacer en cada momento".

Conditt desveló que el técnico claretiano le ha pedido tener "una gran presencia en defensa, hablar mucho en defensa, estar disponible también para los bases en el pick&roll en ataque, al final soy un jugador que siempre va a preferir poner un tapón que hacer un mate".

En lo referente a su compenetración con su compañero de posición Mike Tobey, afirmó al respecto que "ya hemos hablado mucho, se nota que es un jugador inteligente, que sabe mucho de este deporte, es veterano y cuenta con mucha experiencia en Europa y estoy deseando mejorar junto a él, gracias a su experiencia, tengo solo 24 años, soy un jugador joven y con muchas ganas de aprender de él".

El nuevo interior amarillo se autodefinió como "un jugador que siempre tiene el ataque en el punto de mira, juego muy bien con los bases que pasan primero, que me encuentran siempre en el roll, soy capaz de tomar buenas decisiones cuando tengo el balón en ese momento en el ataque, me gusta comprender a mis compañeros, conozco un poco ya a Joe (Thomasson), se lo que va a hacer en todo momento y estoy deseando extender esa química al resto de compañeros para comprenderles y poder ayudar al equipo".

Conditt reconoció que "el tiro es una de las cosas que quiero mejorar aquí, considero que puedo tirar pero no de manera consistente y fiable".

En cuanto a su adaptación al baloncesto FIBA por sus condiciones, el pívot declaró que "en el baloncesto americano se juega muy directo y los hombres altos en muchas ocasiones no tienen la capacidad de involucrarse en el juego, mientras que en el baloncesto FIBA se mueve mucho más la bola, el hombre alto puede involucrarse más, particularmente prefiero jugar en FIBA aunque en la NBA están los mejores jugadores del mundo".

