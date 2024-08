Brussino: "Encontré mi lugar aquí, quiero dar un salto de calidad este año para que el equipo suba de nivel"

En medio del ambiente festivo en el dia de la presentación de las nuevas equipaciones oficiales del Granca, Nico Brussino, luciendo la nueva camiseta azul que servirá como segunda equipación en los partidos de ACB, el argentino confesó que ve "la camiseta muy linda y con un homenaje a la ciudad y a las mujeres".

El francotirador amarillo remarcó que ve "a los chicos con una gran ilusión, se han acoplado muy bien, así que estamos muy contentos y ya veremos como nos va la temporada.

En vísperas de viajar a tierras aragonesas para disputar sus dos primeros partidos ante el Lleida y el Zaragoza, el alero consideró que "los nuevos se han acoplado muy bien desde el principio, captaron todos los consejos y la idea del entrenador, de modo que ahora en estos amistosos podremos ir viendo los detalles mínimos para ir afinando y mejorando día a día". "Pienso que el equipo está muy bien y contamos con muchos jugadores talentosos", añadió.

En cuanto a la expectación generada por el equipo para esta temporada y que se pudo ver en la masiva afluencia de gente a la presentación en CC Alisios, Brussino resaltó que en su opinión "la presión siempre la tenemos, es un club que aspira alto, a lo mejor y cada año el equipo va aumentando el nivel y nosotros somos conscientes de eso, que cada día tenemos que mejorar y dar ese potencial". "Espero que la gente este año igual que nos vino a acompañar hoy esté todo el año", agregó con una invitación directa a la afición a acudir este año al Arena para apoyarles.

El plus de responsabilidad derivado de ser esta temporada los anfitriones de la Copa del Rey para el argentino es necesario "sacarnos de la cabeza que estamos clasificados y jugar como siempre, porque muchas veces te juega malas pasadas, hay que estar focalizado en el día a día, partido tras partido, tenemos buen equipo y cuando estemos cerca de la Copa ya veremos como llegamos por entonces".

En cuanto al debe del equipo el año pasado en cuanto a la falta de físico y centímetros en la plantilla, Brussino declaró que "sí, trajimos jugadores muy altos en el dos y en el cinco, mantuvimos la base que eso es importante, el basket cada año va cambiando y nunca se sabe que favorece y que no, lo único que estamos seguros es que el equipo tiene mucho talento y nos acoplamos muy bien los unos a los otros, así que este año seguiremos afinando los detalles en los amistosos".

A pesar de los cantos de sirena para abandonar la disciplina claretiana, el jugador justificó su continuidad en la Isla otro año más, afirmando que "me siento muy bien aquí, esta será mi cuarta temporada seguida, la gente me da su confianza constantemente y cuando uno está cómodo en un sitio, no desea irse, creo que encontré mi lugar y esta temporada espero dar un salto más de calidad para que el equipo pueda seguir subiendo de nivel".

Por último, en cuanto al objetivo de partida del equipo afirmó que debe de ser "demostrar nuestro talento y nuestras capacidades, la liga se hizo muy competitiva, llegaron muchos jugadores nuevos de gran nivel, así que va a ser muy dura y debemos de estar preparados para eso".

Savané: "Ganar un título deja de ser imposible cuando ya lo has conseguido"

Por su parte, el presidente del Granca, Sitapha Savané reconoció estar "emocionado por poder venir aquí y ver tantísima ganas como las que tenemos nosotros dentro, de poder volver a ver al equipo, de animar, tan contenta con la plantilla que se ha logrado y ver a nuestra cantera, siempre hablamos de reunir a la familia y un día como hoy es uno de esos días especiales".

El directivo amarillo reconoció que la respuesta de la afición "la hemos trabajado, no es fruto de la casualidad, pero el Granca no es solo el primer equipo que vemos en el Arena, hay una gran cantera detrás, masculina y femenina, el Proyecto Suma, el Proyecto Carmen y todo el mundo ha querido acercarse este día, pensando que es el pistoletazo de salida, que va a ser una gran temporada y se trata de disfrutar, de aprender y de mejorar".

En su opinión el club sacó "conclusiones de la temporada pasada, se hicieron muchas cosas bien para llegar como cabezas de serie a la Copa del Rey, pero también nos quedamos cortos en la segunda vuelta, pero pienso que en verano hemos podido paliar algunas debilidades que veíamos como nuestras, especialmente ganando en físico en la plantilla porque sabemos como se las gasta la Eurocup y subier el nivel de talento en la rotación para que la gente disfrute mucho en el Arena".

Por último, ante la posibilidad de verse levantando un trofeo esta temporada, recalcó que "en el baloncesto español muy pocos tienen este honor, nosotros lo tuvimos hace solo dos temporadas, pero deja de ser imposible cuando ya lo has conseguido, creo que el chip ha cambiado y que podemos aspirar a ganar, pero con la humildad de saber que el resto de los equipos pensarán igual".