El gemelo derecho de George Conditt IV le deja KO y el pívot frena la pretemporada

Primer contratiempo serio el que sufrió el Gran Canaria en su primera salida veraniega a Zaragoza para empezar la pretemporada. Si el objetivo del club insular era no perder ninguna pieza en el camino, el caso es que se le ha creado un problema a tener en cuenta con George Conditt IV. El pívot puertorriqueño sufre actualmente un dolor muscular en su gemelo derecho y tendrá que pasar revisión médica el próximo lunes para determinar el tiempo exacto que estará parado, aunque en un principio la expectativa que maneja el entorno claretiano es de que pueda llegar al inicio liguero, el 28 de septiembre contra el MoraBanc Andorra.

De momento el caribeño va a parar en seco la pretemporada y comenzará un proceso de recuperación con la vista puesta para llegar a la jornada 1 de la Liga Endesa. Por tanto, no formará parte de la expedición claretiana que viaje a Cagliari a disputar el torneo internacional de la ciudad italiana en el que el Granca jugará la semifinal contra la Virtus de Bolonia el 6 de septiembre y esperará rival entre el Dinamo Sassari o el PAOK Salónica al día siguiente según el resultado de las eliminatorias.

El percance muscular de Conditt IV ocurrió en el partido de pretemporada del Dreamland frente al Casademont Zaragoza disputado el viernes, donde disputó 9 minutos, y en el que en una acción totalmente fortuita el pívot se llevó la mano a su gemelo derecho y ya no pudo continuar más en pista después de que los doctores y fisios del equipo claretiano valoraran el estado del jugador, que en un principio fue de mayor preocupación.

Endoscopia el lunes

Una vez aterrizado el Gran Canaria en la Isla durante la mañana del sábado, el pívot caribeño tiene la zona muscular inflamada y está a la espera de que remita esta hinchazón y el lunes acuda al Perpetuo Socorro para realizar una endoscopia con la que se pueda determinar el grado de la lesión y por tanto el tiempo que esté de baja y la recuperación médica que tenga que llevar a cabo.

Ya el jugador se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje de optimismo para encarar este impass en su nueva aventura como claretiano: "Di palabras positivas en tu vida todas las mañanas. Piensa en grande. Piensa en sanación. Piensa en éxito. Piensa en felicidad. Piensa en una mentalidad de crecimiento. Empieza siempre el día con energía positiva. Te lo mereces", escribió el pívot.

Todo ello después de que tenga que convivir de nuevo con el dolor en el mismo gemelo apenas un mes después de su participación en los Juegos Olímpicos con la selección de Puerto Rico, pues también notó molestias en la pierna derecha, aunque en ese momento decidió forzar para no perderse el torneo con el combinado nacional.

Momento para los canteranos

Por tanto, la postura actual del club insular pasa por no activar la alarma y no tiene intención de acudir al mercado para fichar a un pívot dado que confían en que la lesión no sea de larga duración y pueda estar disponible para el inicio de la Liga Endesa y dejando en duda el arranque de la Eurocup, el 24 de septiembre contra el Dolomiti Energia Trento en Siete Palmas.

De esta manera, Jaka Lakovic tendrá que manejar el juego interior con Mike Tobey como titular y lo completará con el canterano Massamba Diop, al que también se le unirá Pierre Pelos como jugador que puede ocupar la posición de cinco eventualmente.

Un movimiento que también dejaría espacio para que en la posición de ala-pívot pueda tener minutos tanto John Shurna como el jugador referencia en el puesto, como el canterano Jakub Urbaniak, que encontraría un hueco con el que ir acumulando minutos.

Salvó, mejora de la espalda

Así fue como Eetu Heinonen como Lucas Maniema se sumaron a la expedición claretiana que viajó a Zaragoza para enfrentarse al Hiopos Lleida y al Casademont Zaragoza para suplir la ausencia de Miquel Salvó, quien sufrió un bloqueo muscular en la zona lumbar en la última sesión preparatoria realizada en la Sala Club el miércoles por la mañana, y por tanto se decidió que permaneciera en la Isla para recuperarse.

De momento el alero catalán va mejorando de estos dolores en la espalda y se irá valorando durante la semana cuando puede incorporarse a los entrenamientos con el grupo antes de emprender el viaje a Cagliari para continuar con la puesta a punto del equipo amarillo.