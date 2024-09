Arranca la campaña de nuevos abonados del Granca, 'Te llevo en el corazón'

El Dreamland Gran Canaria dio esta mañana el pistoletazo de salida a la campaña de captación de nuevos abonados con la presentación oficial de la misma por parte de su presidente, Sitapha Savané, y del director de marketing, Paris García. Desde la entidad amarilla se mostraba su satisfacción al haber logrado la renovación de los abonos del año pasado en un 90%. Con medidas como la decisión de no incluir en los partidos de temporada regular de la ACB y la Eurocup la figura del día del club, además de las ventajas a la hora de adquirir los abonos para presenciar la Copa del Rey en el mes de febrero, dado que esos abonos que solicita el club serán reservados para los abonados de esta temporada.

Sitapha Savané recordó que durante el curso pasado la media de aficionados en los partidos de ACB fue de "6.200 aficionados, por lo que la meta esta temporada es que mínimo podamos mantener el listón", recordando que esas cifras fueron posibles en parte "por los abonados que tiene el club, muchos de ellos llevan años apoyándonos, pero con esta campaña hacemos un llamamiento a muchas de esas personas que se acercaron eventualmente al Gran Canaria Arena y lo disfrutaron mucho, para dar este paso y entrar en la familia del Granca haciéndose abonados".

Una temporada especial

El presidente claretiano aprovechó la ocasión para destacar los motivos que hacen de la temporada 2024-25 como muy especial: "Somos sede de la Copa del Rey 2025, gracias al apoyo y el buen trabajo del Cabildo de Gran Canaria, vuelve a la Isla seis años después y queremos todos disfrutarlo desde dentro. Huyo de prometer victorias, porque todos sabemos que en el deporte vale de poco, hay que ganárselo en la cancha, pero lo que nunca falla es ese sentimiento de comunidad que hemos desarrollado aquí a lo largo de muchos años. La ilusión para esta temporada también viene del lado deportivo, al conseguir la continuidad de Jaka Lakovic en la que será su tercera temporada y nos garantiza el poder mantener su idea de juego y su personalidad, también conseguimos la continuidad de jugadores emblemáticos como Andrew Albicy y Nico Brussino, pero además, hemos traído fichajes que o vienen de la Euroliga o según muchos están de camino a jugarla, lo que dice mucho del momento en el que estamos como club".

Paris García daba las líneas maestras de la campaña bajo el eslogan 'Te llevo en el corazón', quien destacó que el club vuelve a "rendir tributo a nuestros orígenes, a nuestra tierra, a Gran Canaria y a la mujer, con motivo del 50 aniversario del Día Internacional de la Mujer". "Elegimos tres figuras icónicas de nuestra historia como pueden ser el Ídolo de Tara, el símbolo por excelencia de la femineidad en Gran Canaria, a Lady Harimaguada, en alusión a los vientos alisios y el mar que nos rodea y por último a la Princesa Arminda, por el coraje de la última heredera al trono aborigen", explicó el director de marketing en sintonía con las nuevas equipaciones presentadas por el club la semana pasada.

El responsable del departamento de marketing claretiano se mostró contento con las cifras de un "90% de renovación de los abonos del año pasado y nuestros retos pasan ahora por conservar esta masa social y lograr que los abonados puedan asistir al mayor número de partidos posible, queremos ser un referente del ocio en la Isla para los grancanarios".

Los abonos más baratos de la ACB

En cuanto a los precios de los abonos, Paris García quiso recalcar que a pesar del incremento en los precios, "seguimos teniendo el abono más barato de la ACB, incluso este año el abono más económico es más barato que el año anterior, porque tenemos una responsabilidad de alcanzar el baloncesto a todos los ciudadanos". "Los precios son acordes a la realidad actual, además mantenemos una serie de descuentos para los mayores, familias e infantiles, además el formato digital lo hemos adaptado a los teléfonos móviles con un formato vertical, estará también disponible para descargarlo en el wallet, que era algo que no teníamos con anterioridad y escuchando las peticiones de los abonados, daremos la posibilidad, previo pago, de poder tener también un abono físico".

Las virtudes del Club Granca y sus descuentos eran destacadas como una ventaja adicional para los abonados, con descuentos en diferentes ámbitos.

"Tenemos más abonados a día de hoy que en el cierre de la temporada 2022-23 en la que fuimos campeones de la Eurocup, el año pasado se superó el objetivo de alcanzar los 6.000 abonados y queremos seguir creciendo", argumentó Paris García en cuanto al crecimiento de los fieles al Granca en las últimas dos temporadas. Sitapha Savané, por su parte, apuntó que "hace dos temporadas estábamos por debajo de los 5.000 abonados, debido al efecto covid y nos hemos logrado acercarnos a nuestro listón histórico, además de que ha aumentado la venta de entradas a pesar de la amplia oferta de entretenimiento que hay en la Isla".

La cesión de los abonos por parte de los abonados que no pueden acudir al Arena en los días de partido, también ha aumentado, resaltando García mecanismos que han puesto en marcha como son "la liberación de la entrada y que compute como asistencia para poder optar a descuentos en el abono, se premia además si su entrada se vende en que además recupera un porcentaje del precio de dicha localidad".

En cuanto al perfil del abonado del Granca, Savané reconoció que "no solo se ha trabajado en conseguir un perfil familiar, sino también nos hemos acercado a colectivos que no suelen acercarse al Arena, como es el caso de los universitarios, especialmente en los partidos entre semana, aprovechando que entre semana no hay tanta oferta para salir en la Isla, por lo que hemos potenciado el ambiente en la Fan Zone, para hacerles atractivo que se puedan acercar". "Hemos invitado a diferentes colectivos buscando que muchos de ellos se queden con las ganas de repetir", concluyó el presidente.

