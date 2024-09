Joe Thomasson, en su presentación como jugador del Granca: "Quiero ser un jugador con el que no quieran emparejar a la estrella rival"

Joe Thomasson se convirtió durante la rueda de prensa de su presentación en HPS en el gran protagonista, haciendo gala de su verbo fluido, aunque en su comparecencia quiso excusarse por su "nivel de español", motivo por el que el inglés fue el idioma elegido, con algún que otro guiño en español hacia los presentes en la sala.

Con su llegada a la Isla se cumplió un viejo anhelo de Willy Villar, desvelando el exterior claretiano que llevaba "tres temporadas hablando con el director deportivo sobre la posibilidad de venir a la Isla", reconociendo que "este verano ha sido el momento perfecto para llegar a un equipo en el que hay muchísimo nivel, no solamente por la calidad de la plantilla, sino también por el nivel de la organización y de los trabajadores del club". Catalogó su presencia en el Granca de "oportunidad" y dejó claro que piensa que puede "encajar en el estilo de juego, además de aportar energía y carácter".

Ejemplo de versatilidad

Si algo dejó claro Thomasson en su presentación ante los medios es su versatilidad y polivalencia: "Puedo aportar en muchos aspectos del juego. Tengo cierta facilidad para anotar, pero también puedo defender al alero, asistir y jugar de base. Puedo ser un líder en la cancha con los compañeros y hablar con ellos. Es mi octava temporada como profesional y he pasado de todo en mi carrera, he anotado tiros ganadores y he perdido partidos por no tirar. Puedo ayudar a mis compañeros, y creo que esa es la clave. Puedo hacer lo que el entrenador me pida, es mi personalidad. Siempre doy el 100% en la pista. Nunca he sido un jugador unidimensional y no voy a serlo ahora".

Dentro de esa capacidad para jugar en las tres posiciones exteriores del equipo, quiere aprovechar su paso por el Granca para cumplir su objetivo de convertirse "en un gran defensor". "Cuando jugaba en la universidad solía entrar en los mejores quintetos defensivos de la conferencia en la que jugaba y quiero ser un jugador con el que no quieran emparejar a la estrella rival", explicó el jugador, que tiene claro que el camino para cumplir dicho objetivo en realidad pasa por "ganar algo de peso y trabajar en la sala de pesas, porque en lo defensivo lo que importa es el deseo de defender y el deseo de que tu atacante no quiera atacarte".

Su adaptación a la ACB

El Gran Canaria será su tercer equipo en la ACB, pero en su primera experiencia con el Manresa recordó que: "no fue fácil el comienzo. Era mi primera temporada y venía sabiendo que se trata de la mejor liga de todo el continente. Fue un ajuste difícil, en España están algunos de los mejores entrenadores del mundo, por el aspecto táctico que hay en el baloncesto español. En Manresa aprendí a ver el baloncesto de una forma distinta y a comprender todos los aspectos tácticos que tiene el deporte. Estuve entrenado por uno de los mejores entrenadores de la historia de la Liga Endesa, Pedro Martínez. Aprendí mucho en la cancha y con aquel equipo tuvimos un gran grupo de compañeros con los que conseguimos grandes resultados. Acabé entre los mejores jugadores de la liga y comprendí que tengo cabida en esta liga".

Granada fue su segunda experiencia en España, totalmente "diferente" a la de Manresa y que le sirvió para entender que "no se trata solamente de ser un jugador diferente, sino también una gran persona". Su rol en el cuadro nazarí era "diferente, pero lo más bonito fue ver cómo la afición creía en mí y como conseguimos juntos mantener la categoría en un año que fue muy complicado".

Caleb Homesley, su hermano

Un brillo especial iluminó sus ojos al ser preguntado por su compañero Caleb Homesley, con el que ya había coincidido en el Zenit. "Caleb es una persona increíble, cada día me quedo más maravillado cuando le veo entrenar, su ética de trabajo y la capacidad que tiene hacen de él un jugador increíble".

Recordó de su etapa en Rusia que congeniaron "desde el minuto cero". "Él estaba esperando su primer bebé y yo ya era padre, por lo que pude aconsejarle sobre lo que tenía que hacer, ya que tenemos una relación de hermanos", relató.

Para él fue una noticia inmejorable saber que se reencontraría con su hermano deportivo en el Granca y está convencido de que a pesar del gran nivel de la plantilla, ambos podrán "añadir algo de salsa a esa receta que ya tiene este equipo desde hace muchos años».

En su mentalidad el principal objetivo del equipo debe ser siempre "ganar todos los partidos posibles", aunque reconoce que "no es fácil, porque nada que merece la pena en la vida viene fácil". "Hace unos años, en la presentación de Manresa, dije esta misma frase y perdimos todos los partidos de pretemporada y la gente perdió la fe", recordó. En su opinión "no tiene sentido sentarme aquí y decir que vamos a jugar el Playoff, porque lo que estamos haciendo ahora es poner los cimientos de lo que va a ser el equipo". "El objetivo es ser el mejor equipo que podamos ser, durante el proceso habrá días buenos y días malos, pero lo importante será estar unidos como equipo y tener buena química", sentenció.

Plena sintonía con Jaka Lakovic

A pesar de que desde la llegada de Jaka Lakovic han sido muchos los jugadores que les ha costado adaptarse a los sistemas tácticos y a la exigencia física del técnico balcánico, Thomasson afirmó que no le está siendo difícil "entender los sistemas de Jaka", aunque reconoció que en ocasiones "el entrenador pide algunas cosas y el equipo no está todavía físicamente al 100% para poder hacerlas".

En esa sintonía con su técnico es clave en su opinión su capacidad para estar siempre "concentrado para entender lo que está pidiendo el entrenador en cada momento. "Cometo errores, como todos, pero estoy orgulloso de esta faceta mía, de entender lo que quiere el entrenador", agregó el exterior norteamericano.

Tras los dos primeros partidos disputados con el Granca ante el Lleida y el Zaragoza, declaró tener "la sensación de que aún no estamos al nivel que podemos alcanzar, queda mucho trabajo por delante, hicimos cosas bien, pero estoy convencido de que, en los dos partidos que vienen en esta semana, lo haremos mejor que en los dos de la semana pasada".