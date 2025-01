El Granca y el Arena, jueces y parte en un hito histórico

Todas las miradas de los aficionados al baloncesto estarán fijadas este domingo (12.00 horas) en lo que suceda entre los muros del Arena. En el recinto de Siete Palmas, el Barça se juega casi todas sus opciones de estar en la Copa del Rey de Gran Canaria, que se disputará entre el 13 y el 16 de febrero. Una derrota culé ante el Dreamland, juez y parte en un hito histórico para la ACB, podría dejar fuera del torneo del KO a uno de los trasatlánticos del baloncesto español. Un hecho que no ha ocurrido jamás en las 41 ediciones de la competición disputadas desde el nacimiento de la ACB. Es más, este hecho no se produce desde 1965, bajo la denominación de Copa del Generalísimo, cuando los blaugranas militaron en la categoría de plata por una reducción del número de equipos que decidió el año anterior la Federación Española y que condenó a la escuadra catalana al descenso a la Segunda División.

No obstante, si el Barça cayera derrotado en el Arena, todavía dispondría de una segunda bala en caso de ganar su último partido de la primera vuelta ante el Bilbao Basket en el Palau, si bien en ese supuesto entraría en juego el Baskonia, que se impuso ayer al Leyma Coruña en su partido aplazado (114-66); además, el perdedor del duelo entre el Casademont Zaragoza y el BAXI Manresa del sábado tendría también que perder su partido en la jornada 17, que cierra el corte definitivo para la Copa del Rey. La carambola que necesitaría entonces el equipo de Joan Peñarroya le llevaría a tener que mejorar su basket average, que los vitorianos no ganen los dos encuentros que le restan y que o bien el UCAM Murcia o el Bilbao Basket no alcancen la cifra de ocho triunfos y que lograsen mejorar el average de los culés.

Para añadir morbo a la situación, el Granca cuenta con el empuje desde la distancia de las aficiones de todos los equipos de una Liga Endesa que ven la posibilidad de tener una Copa más abierta ante la ausencia de uno de los clubes futboleros de la competición.

El recuerdo de hace dos cursos

El Dreamland recibe a un Barça que viene de perder sus dos últimos partidos de la ACB por una diferencia de un punto y con su entrenador Joan Peñarroya muy discutido. El conjunto culé se encuentra con un rival que todavía tiene opciones de convertirse en cabeza de serie, aunque su entrenador, Jaka Lakovic, se encargue de quitarle presión a sus hombres señalando que no es ese su objetivo.

La última derrota de los azulgranas en el fortín de Siete Palmas se producía en la primera jornada de la temporada 2022-23, en el estreno oficial de Jaka Lakovic. ELesloveno ejercía ante sus ex de verdugo para debutar de amarillo con un triunfo (88-859, en un duelo en el que los claretianos dominaron de principio a fin liderados por un enorme Olek Balcerowski: 22 de valoración y 17 puntos.

El Barça caía ante el colista en la última jornada, un hecho que se producía por quinta vez en toda la historia blaugrana. La última de ellas fue en 2013; en aquella ocasión, el Bilbao Basket era el último clasificado y se impuso a los culés (80-72) en Miribilla.

Joan Peñarroya, el técnico, se juega su continuidad en el banquillo en los dos próximos compromisos. Esta tarde, ante el líder de la Euroliga, el Mónaco; y el domingo, frente al Granca. El regreso de Svetislav Pesic como posible relevo va tomando cuerpo en Barcelona. Si cuaja la opción, sería la tercera etapa del serbio al frente de la entidad blaugrana. Sustituyó a Sito Alonso el 9 de febrero de 2018 como solución para paliar los malos resultados y el pobre juego del equipo, consiguiendo un rendimiento inmediato, comenzando por ganar la Copa del Rey en el Gran Canaria Arena, precisamente, escenario de la edición número 42.

