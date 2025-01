Carlos Alocén: "Me gustaría que el Barça esté en la Copa, aunque si tengo que elegir prefiero que se clasifique el Zaragoza"

El base internacional del Dreamland Gran Canaria, Carlos Alocén, afirmó que de cara al importante duelo del domingo ante el Barça en el que los culés se juegan gran parte de sus opciones de estar en la Copa del Reyde Gran Canaria, "el equipo está muy concentrado después de pasar este doble partido fuera de casa en el que el objetivo era ganar los dos partidos para llegar bien ante el Barcelona, hoy tenemos un día de recuperación y todavía nos quedarán un par de buenos entrenamientos para prepararlo". "Siento que llegamos con confianza porque estamos en un buen momento en general, de sensaciones, aunque es cierto que tenemos fuera a dos jugadores importantes como son John (Shurna) y Andrew (Albicy), pero el equipo ha sabido responder, nos mantenemos en un buen momento y estamos preparados para afrontar un partido muy complicado en el que ellos vienen con necesidad de ganar para clasificarse para la Copa, lo sabemos, pero queremos estar a la altura y llevarnos el partido".

El jugador maño considera que es "complicado" conocer los motivos por los que al Barça le está costando tanto ganar los partidos con finales complicados. "El Barça tiene una plantilla muy buena, con mucho talento, mucha calidad, aunque también es cierto que han tenido el problema de un jugador como Laprovittola que ha sufrido una lesión grave, Metu, que también es un jugador muy importante para ellos se perdió varios meses de competición y no han encontrado el ritmo necesario para ser competitivos en ambas competiciones y llevarse victorias importantes, la razón no la conozco muy bien, el otro día estábamos viendo su partido ante el Girona, parecía que lo tenían controlado, luego cometieron algún error y el partido al fin al se les escapa", analizó.

Las claves para aspirar a la victoria en su opinión pasa por "no dejarles sentirse cómodos, llegar a la fase final del partido apretados para poder en los últimos instantes tener opciones de ganar".

En un momento feliz

Alocén, en cuanto a su nivel actual, reconoce que "estoy en un momento de mi vida y de mi carrera muy feliz, quería dar este paso y desde el principio deportivamente no me quise marcar muchas expectativas, quería volver a jugar al baloncesto y divertirme, que es algo que aquí lo estoy consiguiendo, pero creo que todavía tengo margen de mejora, me encuentro muy bien, me encuentro en un buen momento, con mucha confianza con el staff técnico, con mis compañeros, con el equipo, con el club, pero mi mentalidad es un poco la de seguir mejorando, puedo hacerlo y ese es mi objetivo, no quiero quedarme donde estoy ahora y seguir mirando hacia arriba para seguir consiguiendo victorias y ver a donde podemos llegar".

En cuanto al ambiente que espera el domingo, "es de los partidos que todo jugador desea jugar, va a ser un partido grande, con un ambiente en el que como siempre la afición va a responder, son un apoyo grande y se nota mucho".

De su compañero Mehdy Ngouama recordó el maño que "ha entrenado un día y media y tuvo que jugar dos partidos que eran muy importantes para nosotros, primero en Granada y luego en Ülm, y pienso que las sensaciones han sido muy buenas, se ha adaptado muy rápido, ha hecho dos grandes partidos tanto en defensa como en ataque". "Ha sido un poco sorprendente, porque generalmente la adaptación ha sido muy rápida, además es un tipo espectacular, aunque al final hay demasiado francés en el equipo (risas), aunque por lo demás todo bien", resaltó.

Ser cabezas de serie en la Copa

Alocén incidió en la idea de que "ser cabezas de serie para la Copa es complicado, porque hay equipos muy buenos, solo quedan dos partidos para el final de la primera vuelta y vamos partido a partido, así lo hemos hecho durante toda la temporada, e ir a pistas complicadas como Málaga y Murcia y poder ganar, o que haya venido el Valencia y le hayamos podido vencer, creo que es gracias a esa mentalidad, poco a poco, pero cuando lo tenemos cerca queremos agarrar esas dos oportunidades y ganar al Barça y después al Lleida, para poder ojalá ser cabezas de serie para la Copa".

En cuanto a la gestión de los malos resultados en un club de la exigencia del Barça, reconoció que "cuando vienen estas malas rachas las sensaciones son malas y tiendes a tener prisa por querer cambiar la dinámica, pero lo más importante es mantener la cabeza fría, entrenar todos los días porque trabajando bien esas rachas, tanto individuales como colectivas van cambiando y espero que a ellos ese cambio les llegue después de jugar con nosotros". "Es complicado porque no están encontrando sensaciones buenas, pero una plantilla como la del Barça puede cualquier día dar un cambio y volver a ponerse arriba, porque nuestro deporte es así, depende de las sensaciones y del ritmo que tengas", añadió.

Un partido muy físico

El partido que espera el aragonés de cara al domingo es "muy físico seguro, todos los equipos tenemos necesidades, ellos necesitan ganar para clasificarse para la Copa, no creo que vaya a ser fácil jugar un baloncesto ante ellos de muchos puntos, pero creo que tenemos que estar a la altura desde un punto de vista físico, hablar de como juegan ellos e intentar ver como podemos hacerles daño a su defensa y estar nosotros lo más sólidos posible porque ese es siempre nuestro objetivo principal en cada partido, desde la defensa colectiva las sensaciones son buenas y nos permite jugar un buen baloncesto".

La necesidad del rival y la expectación generada por ello en toda la afición al baloncesto, el base del Granca reconoce que "la expectación es grande porque el Barça suele estar a estas alturas muy encaminado para jugar la Copa y este año no ha podido ser así, sabemos que despierta mucha expectación porque ellos necesitan ganar estos dos partidos que les quedan, pero nosotros estamos enfocados en lo que podemos controlar, que es entrenar y jugar bien este partido, para nosotros es una muy buena oportunidad, estamos bien colocados en la tabla, pero ¿por qué no hacer un buen partido y ganar enfrente de nuestra afición?".

En cuanto a sus preferencias personales sobre la clasificación del Zaragoza o el Barcelona, el maño fue sincero: "Si me dan a elegir entre que pase el Barça o el Zaragoza yo quiero que pase el Zaragoza, es un club al que le tengo mucho cariño, pero aunque he jugado en el Real Madrid y esa rivalidad con ellos siempre ha existido, si me das a elegir el Barça me gustaría que esté en la Copa porque es un club histórico y gusta enfrentarte a ellos".

