Jaka Lakovic: "Ante el Mónaco se vio la capacidad de reacción del Barça para jugar partidos de alto nivel"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ofreció el parte de la enfermería de su equipo, destacando que "John (Shurna) y Andrew (Albicy) están evolucionando bien, pero todavía no han podido entrenar junto al grupo, vamos incorporándolos poco a poco y veremos de aquí al domingo en que estado están y si podemos contar con uno o con los dos". "En estos momentos, si el partido fuese mañana no podrían estar", aclaró.

El esloveno reconoció que Mehdy Ngouama "se ha incorporado muy bien, muy rápido, con mucho esfuerzo y nos ha dado la agresividad y la energía que buscábamos tras la lesión de Andrew". "Tenemos que estudiar lo que supondría contar con él en nuestro roster a largo plazo, pero por ahora solo pensamos en el partido a partido, en lo que llevamos de enero hemos jugado muchos partidos y no hemos tenido tiempo más allá de la preparación de cada uno de ellos de la mejor manera posible".

Sobre el rival del domingo, el Barça, el balcánico se sinceró afirmando que "no recuerdo una situación similar en el Barça, que siempre han tenido equipos muy sólidos y buenos que generalmente ganaban sus partidos". "Es cierto que en la liga están en la situación en la que están, pero estadísticamente son el segundo mejor ataque de la liga y la sexta mejor defensa, hablamos de un equipazo, tocado por varias lesiones graves, pero su capacidad de reacción para jugar partidos al máximo nivel la hemos visto ayer mismo en casa del líder de la Euroliga, el Mónaco, donde han ganado con solvencia", recordó.

Espera al mejor Barça posible

En su opinión "debemos prepararnos físicamente para competir contra el mejor Barça posible aquí, porque sino no estaremos en condiciones de competirles bien, con todas las ilusiones de tener nuestras opciones de victoria".

En cuanto a la dificultad esta temporada de los azulgrana a la hora de sacar adelante los finales apretados, Lakovic declaró que "cuando uno no está con las mejores sensaciones influye en esos momentos del partido, pero ellos vendrán aquí a jugar una final y en los finales apretados han tenido algo de mala suerte, pero cuentan con jugadores de talento con muchos puntos en las manos que están preparados para jugar este tipo de finales apretados; además, nosotros también tenemos nuestra ilusión para competir bien y con el máximo esfuerzo espero tener opciones para poder llevarnos la victoria junto con nuestra afición".

Respecto a la batalla en la pintura ante el Barça, el esloveno aclaró que "no conocemos el estado de Vesely, no sabemos si va a jugar o no, pero tienen dos pívots que son muy grandes, con mucha presencia en la pintura, aunque no tanto fuera de ella, pero en los últimos partidos han jugado con Metu en la posición de cinco que les da muchas opciones, tanto abriéndose como jugando de interior, tiene mucha calidad, es polivalente y con él cubren las dos posiciones y las que les faltan".

Ser cabeza de serie no es prioritario

Las opciones de ser cabeza de serie, para Lakovic son "un reto muy complicado, pero no creo que sea tan importante, sigo pensando que al final lo más importante es sumar sea donde sea, porque nada acaba con el final de la primera vuelta, es el corte para la Copa, todos los equipos quieren participar y nosotros hemos asegurado nuestro billete por méritos propios, pero ahora hay que sumar pensando en el largo plazo para asegurar el Playoff, que es el otro objetivo y si al final somos cabeza de serie no hay garantías, el año pasado lo fuimos y nos tocó un Valencia que jugaba en la Euroliga".

El técnico balcánico recalcó que "a estas alturas de la temporada todos los equipos se conocen bien y muchas veces sucede que defiendes una parte de su idea táctica, pero al final hay momentos en los que tienes que defender los uno contra unos y en el caso del Barça será un reto tanto ante sus interiores como ante sus exteriores".

Sobre Pierre Pelos destacó que "hace un gran esfuerzo en cada partido, siempre está e intenta sumar para el equipo y estamos contentos, creo que puede hacerlo todavía mejor, también creo que Salvó ha dado un paso adelante en el cuatro o Jovan que ha tenido que participar más de lo que lo estaba haciendo, Medhy también ha aportado, en definitiva creo que todos en los momentos importantes aportan y por eso estamos donde estamos".

Su futuro aparcado de momento

Por último sobre sus opciones de renovación, el balcánico declaró que "no estoy pensando en el futuro, es verdad que aquí estoy contento, mi familia también, pero ahora mismo no pienso en eso, hay cosas más importantes como nuestro equipo, el siguiente partido y para eso ya habrá tiempo, hay tiempo para hablar y veremos que pasa".

