Brussino: «Peleamos el partido los 40 minutos»

Nico Brussino, el mejor del Granca en el partido de ayer con 24 créditos de valoración (14 puntos, seis rebotes y tres asistencias), reconoció al término del partido ante el Barça que «estuvimos ahí». «Peleamos los 40 minutos, pero por detalles finales, que siempre marcan la diferencia, esta vez la victoria fue para ellos, aunque esta ocasión creo que hicimos un gran juego», declaraba.

En cuanto a la última jugada del choque, en la que el perdió la opción de forzar la prórroga por una falta rigurosa de ataque, el de Cañada de Gómez la vio así: «Creíamos en un principio que se la estaban pitando a Mike (Tobey), pero al final se la señalaron a Andrew (Albicy). No vi bien la jugada, ya la veré en los vídeos; pero ya está, no podemos cambiar nada, ya se pitó y fue para ellos».

En cuanto al cambio experimentado por el equipo este año, en el que han ganado a equipos de la zona alta como el Málaga o el Valencia y han puesto contra las cuerdas al Real Madrid en el WiZink y al Barça ayer en el Arena, el alero del Granca resaltó que «tenemos jugadores de calidad, el club cada año va mejorando la plantilla, muchos de nosotros conocemos bien la Liga y estamos plenamente adaptados al club, al sistema de juego y tenemos un deseo de competir en todas las canchas».

En lo personal, en cuanto al estado físico de su tobillo, Nico Brussino reconoció que sigue «con molestias». «Estoy trabajando en el gimnasio, haciendo mucho trabajo preventivo, es cuestión de tiempo, pero la verdad es que cada día me siento un poco mejor». Recalcó que defender el escudo del club claretiano «lo es todo, es a lo que me dedico y por eso, si hay la más mínima posibilidad de jugar aunque sea con molestias, lo haré, siempre estaré para lo que el equipo me necesite; cuando no he podido más, descansé».

Aunque señaló que «todavía no pensamos en la Copa», afirmó que «si jugamos los 40 minutos enfocados podemos hacer grandes cosas». «Es un torneo que se juega día a día, todo el mundo viene motivado, con ganas, así que todos los partidos serán difíciles, aunque tendremos un plus al jugar en casa».