Jaka Lakovic: "El Joventut es el equipo más en forma de la ACB"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, arrancaba su comparecencia ante los medios confirmando en principio la plena disposición de todos sus jugadores de cara a poder jugar el partido de mañana en el Arena ante el Joventut. "A falta de dos entrenamientos estamos todos, habrá que hacer una convocatoria, teniendo en cuenta que en la Eurocup pueden entrar todos los jugadores -sin restricciones de cupos como si sucede en la ACB-, aunque Caleb Homesley se encuentra con alguna molestia en el tobillo, pero veremos como acaba de recuperarse hasta mañana por la noche y después decidiremos nuestra convocatoria", declaró el esloveno.

Del rival, el balcánico recordó que la Penya "está jugando con mucha confianza, han ganado 10 de sus últimos 12 partidos en la ACB, puede ser en estos momentos el equipo más en forma de la ACB y buscan una victoria para seguir vivos en la lucha por entrar en los puestos de Playoff de nuestro grupo de la Eurocup".

En cuanto a las claves para intentar superar a los verdinegros en el duelo de mañana, el técnico claretiano puso como ejemplo su último enfrentamiento en Badalona, en el que "fueron claves los puntos de segunda oportunidad y el rebote defensivo nuestro, porque permitimos que el Joventut metiese 13 puntos directos de rebote ofensivo y 21 de segunda oportunidad, y 17 puntos de contraataque, estos números entre dos equipos igualados es muy difícil para después poder llevarte el partido, por eso estos dos conceptos tenemos que mejorarlos mucho para mañana poder competir bien y pensar en la victoria".

Controlar a Tomic y Pustovyi

Respecto a la posibilidad de poder controlar a Tomic y Pustovyi, señaló el preparador balcánico que "ambos están jugando, como el resto de su equipo, con mucha confianza, ambos son muy importantes en su sistema de juego, son diferentes, diría que Tomic es un pívot completo, no solo en el poste bajo y anotando, es un playmaker -creador de juego- para ellos, siempre sabe castigar con un pase, sabe crear juegos y por eso es importante en todos los aspectos de su juego y Pustovyi es más finalizador, corre muy bien el campo y los dos son buenos reboteadores en ataque, donde tenemos que estar muy concentrados para rebotear bien". "No son solo ellos dos, ahora mismo todos juegan bien, Kassius Robertson, Dotson, tien la veteranía y el saber jugar de Hanga, Pau Ribas y en posición de tres Yannick Kraag, que ahora mismo está en un estado bueno".

Lakovic consideró además la figura del recién renovado Sam Dekker en el cambio de imagen del equipo a lo largo de la temporada como "muy importante, porque ellos empezaron la temporada con la lesión de Ruzic de larga duración, por lo que les faltaba una pieza y con su contratación han subido el nivel, porque les daba calidad, anotación y experiencia, es algo que les ayudó a cambiar el rumbo, no solp en anotación y en el juego, sino también en ganar más seguridad y confianza mentalmente hablando, por lo que ahora están todos juntos e incluso mañana los dos cuatros pueden estar convocados".

La derrota ante el Barça y la permisividad arbitral en la Eurocup

Sobre el final del duelo ante el Barça, el esloveno reconoció que han hecho "un análisis del partido, donde al final creo que tuvimos nuestras oportunidades en momentos definidos del partido y que no los hemos aprovechado, son momentos que quizás durante el partido no piensas que son súper importantes, pero luego analizándolo fueron importantes para no dar la vuelta definitiva al partido para poderlo ganar, se nos escapó por la calidad del Barça pero también por los errores propios". "Normalmente estos finales apretados los hemos jugado este año bastante bien y no hay razón para comparar partidos, es un nuevo partido", matizó.

Respecto a la mayor permisividad de los árbitros de la Eurocup en cuanto al contacto en comparación con los de la ACB, el entrenador del Granca reconoció que "los criterios cambian cada partido, de una competición a otra y debemos de estar preparados para ello, en general se deja un poco más de contacto en la Eurocup, pero en cualquier caso debemos de estar preparados para todo, sobre todo mentalmente debemos de estar fuertes para enfrentarnos a cualquier situación que se va a dar en el partido". "Mañana vienen tres árbitros de primer nivel, como estamos también acostumbrados en la ACB, pero hay que jugar y todo estará bien".

Sin respiro

Jaka Lakovic admitió que "miramos el calendario, pero luego vamos partido a partido y la verdad es que nuestro grupo de Eurocup es súper fuerte, en los cuatro partidos que nos quedan tanto a nosotros como a nuestros rivales, son enfrentamientos directos que te pueden afectar a ti, y son todos los resultados muy importantes en la pelea por estar en las dos primeras plazas". "En la ACB cada partido te da o te quita una vida, por eso siempre queremos sumar, nos gustaría acabar la primera vuelta con 11 victorias, nos daría mucha confianza, no solo para la Copa del Rey sino para seguir estando fuertes en esta liga regular hasta el final, entonces cuando piensas así es muy difícil escoger momentos, tenemos que ir partido a partido, focalizándonos solo en el siguiente y veremos en un futuro si podemos hacer rotaciones para dar algo de respiro a los jugadores que más lo necesitan".

Las opciones de recuperar la primera plaza las ve lejanas el técnico balcánico que advirtió que "el Happoel Tel Aviv viene muy fuerte, además Bahcesehir tiene dos victorias de ventaja, más el average, por lo que pelear para esta primera plaza sería una gran sorpresa para mí, por lo que creo que podemos pelear por la segunda plaza, pero teniendo en cuenta que los equipos vienen apretando desde abajo y tampoco hay tantas diferencias, por lo que es importante pelear por estar lo más arriba posible para tener una ventaja en los futuros cruces".

Su futuro y el de Ngouama

En cuanto a la posibilidad de renovar o no al base francés Mehdy Ngouama tras la recuperación de Andrew Albicy, el responsable del banquillo claretiano reconoció que "no hemos hablado todavía de esto, él tiene contrato y ay bastante flexibilidad a la hora de tomar una decisión, la verdad es que él nos dio mucho durante los dos primeros partidos cuando no estuvo Andrew, pero tenemos el problema de que en ACB tenemos que hacer convocatoria, entonces veremos como va la situación y como podemos manejarlo, ahora no puedo dar una buena respuesta sobre su situación.

Interrogado sobre las opciones de renovar su contrato con el Granca que concluye a final de temporada, Lakovic reiteró en su respuesta que "estoy contento aquí, tengo contrato y ahora mismo mi único foco es el equipo, su día a día, partido a partido, y luego habrá tiempo para afrontar esta situación mía personal que ahora mismo no tengo ninguna prisa por hacerlo, estoy contento aquí, mi familia superbién, me identifico con el proyecto, pero por ahora no hay ninguna novedad". Preguntado sobre si el club le había trasladado alguna oferta de renovación, el esloveno admitió que "ya han hablado con mi agente, pero son conversaciones que se suelen dar en todos los equipos cuando se acerca la Copa del Rey, pero por ahora no hay nada formal".