Lakovic: «El club no me ha hecho una oferta para renovar»

La trayectoria de Jaka Lakovic al frente del banquillo del Gran Canaria le ha colocado como una de las piezas más codiciadas del mercado. Tentado en el pasado por el Panathinaikos y más recientemente por el Baskonia y el Barça, todos equipos de Euroliga, el caché del técnico esloveno sube como la espuma a cada año que pasa en la Isla y su renovación va a depender de la cifra económica que considere el club que puede pagarle al entrenador que le hizo conquistar la Eurocup hace dos temporadas.

De momento, por mucho que se haya intentado trasladar en las distancias cortas desde la entidad claretiana que están en negociaciones con él o su representante, Quique Villalobos -también del base Carlos Alocén-, lo cierto es que el balcánico aclaró ayer que, aunque «el club ya ha hablado» con su agente, lo cierto es que por ahora no hay nada de peso sobre la mesa: «No me ha hecho una oferta formal ni nada para renovar».

Aunque el calendario marque el mes de enero y dé la sensación de que todavía restan seis meses de competición, el preámbulo de la Copa determina el arranque de muchas de las negociaciones tanto con jugadores como técnicos de cara a las próximas temporadas.

Así, a 29 días de que arranque el torneo copero, que precisamente se celebrará este año en la Isla, por mucho que se haya aireado una intención de que Lakovic continúe en la Isla, lo importante que es hablar del montante económico no está sobre la mesa.

Tanto de la parte que vela por los intereses de Lakovic, que intentará obtener la mejor oferta para su representando teniendo en cuenta que es uno de los entrenadores que mayores novias va a tener para el siguiente curso.

Cabe recordar que la temporada pasada, cuando a Jaka le restaba todavía un año más de contrato, el actual que está cumpliendo, tanto el Baskonia como el Barça se plantearon muy seriamente contratarle para dar relevo a Ivanovic y Grimau respectivamente.

«Si viene una oportunidad que supusiera para mí dar un gran paso adelante lo consideraría, pero esto no quita que si no hay un paso grande no tengo interés en salir, porque estoy muy bien aquí», expresó en marzo de 2024. Bienestar que reiteró ayer.

Para que Lakovic cambiara de aires los clubes que quisieran ficharle tenían que pagar una cláusula de 300.000 euros al Granca para que rompiera su contrato con el club, una cifra similar a la que percibe el entrenador en su salario por temporada después de que ampliara por dos años y medio más su vínculo en marzo de 2023.

