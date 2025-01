«El parcial 0-13 en el tercer cuarto en contra fue clave»

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, analizó la derrota contra el Joventut de tal manera: «El equipo empezó bien el encuentro, pero ese parcial de 0-13 que nos endosó el rival en el tercer cuarto fue clave», señaló. «No hemos sabido reaccionar; estábamos planos, como sin energía ni chispa y ellos han aprovechado para castigarnos».

A su juicio, «ha pasado factura no meter esos triples que solemos tener y, cuando no entra, es más difícil encontrar, con el paso de los minutos, esa energía», añadió.

Sobre la ausencia de Caleb Homesley en este encuentro, Lakovic diluyó las preocupaciones al reconocer que son molestias en el tobillo, descartando que sea «de larga duración. Esperamos contar con él en breve», el próximo encuentro.

«Es una ausencia que, obviamente, notamos, por su muñeca y capacidad de anotación, pero en esta ocasión no hemos perdido por no poder contar con él. No sé si todos sabían de la derrota del Hapoel Tel Aviv en esta jornada, pero nos ha faltado mentalidad», explicó.

Por otro lado, Lakovic destacó el rendimiento de Ngouama, última incorporación claretiana, quien en su opinión «nos ha dado un par de piernas frescas. Se ha visto que era de los únicos que jugaron con energía y carácter, algo que contagió al resto al final, pero no fue suficiente. Estoy contento con su compromiso», manifestó.

El estratega esloveno concluyó insistiendo en que «necesitamos de todos, de la aportación de cada uno para conseguir el objetivo. Es una lucha importante en la que los jugadores se han puesto en esa posición y debemos ser conscientes de que no podemos tirarlo a la basura. Hemos tenido una gran oportunidad que no hemos sabido aprovechar y ahora tendremos que sudar sangre para conseguir el objetivo», sentenció.