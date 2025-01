Berdi Pérez: «Mi salida del Granca antes de tiempo fue provocada por el consejero Francisco Castellano»

Tiempos de esplendor son los que disfruta el CB Gran Canaria en sus 60 años de existencia. Tanto a nivel estructural como en el apartado deportivo, el club claretiano ha alcanzado en la última década un estatus importante en la Liga ACB, quizás la mejor competición de baloncesto del mundo después de la NBA. En la cancha, el equipo se ha asentado definitivamente entre la nobleza nacional, es un fijo en la Copa del Rey y en el Playoff por el título; además, cada temporada figura entre los candidatos a adjudicarse la Eurocup, un entorchado continental que ya conquistara en el curso 2022-23 para sumarlo al de la Supercopa de 2016, el primer título de su historia.

Pero la realidad es que las cosas no siempre fueron así en una entidad modesta que vio la luz en el patio de un colegio, el Claret, y que fue creciendo dando pasos firmes hasta llegar a la élite. Pasaba de ser un equipo ascensor a alcanzar la estabilidad con el respaldo del Cabildo, cuando la entidad, en 1992, se convirtió en sociedad anónima obligada por la Ley del Deporte.

Con ese respaldo económico, en lo deportivo el Granca ha ido derribando barreras hasta llegar, incluso, a disputar la Euroliga, máxima competición continental de clubes (2018-19). Y uno de los culpables de esa transformación es Bernardino Pérez Maza, Berdi. La vivió en primerísima persona, primero como jugador en la década de los ochenta y luego desde los despachos.

Recién aterrizado en la Isla desde Sevilla, después de dejar el cargo de director general del Real Betis, nuestro protagonista considera que en todo este tiempo se pueden distinguir a tres CB Gran Canaria diferentes: «El primero, al que llegaba como jugador; un segundo que llega poco después de estar yo como director deportivo primero y después como director general; y el tercero, cuando se produce una participación excesivamente política en el club».

Ahondando en la rareza que supone que una institución pública como el Cabildo de Gran Canaria tenga la propiedad del club, único caso en Europa, Pérez recuerda que, al principio, «hubo una gestión al 99% por parte del Consejo de Administración, que en aquellos momentos presidía Lisandro Hernández , quien en mi opinión ha sido el gran valedor del baloncesto en Gran Canaria, en esa continuidad del club, en su desarrollo y en su crecimiento, partiendo de la primera piedra que coloca Pepe Moriana».

Recuerda Berdi que, en sus comienzos como director deportivo a principios de los años 90, «éramos un club ascensor, un año estaba en la ACB y al otro descendíamos». «A partir de la temporada 1994-95, después de atravesar una etapa dura, siempre hubo voluntad de crecer. Lisandro, el principal valedor del proyecto y el que lo hizo posible durante más de 20 años como presidente, apoyándose en las personas que estábamos allí, consiguió formar un club sólido, con una vía de proyecto de futuro, contando con unas instalaciones con el apoyo del Cabildo, formando cantera, para ir poco a poco creciendo y ser cada vez mejor. Todo ello ha hecho posible que la gente crea en ese proyecto que se inició en su día y que el Cabildo sea su máximo responsable y conseguidor de los presupuestos», relata el exdirectivo amarillo.

En esa conversión del Gran Canaria en un club apetecible para jugadores jóvenes con proyección, o para reactivar las carreras estancadas de jugadores top, Berdi Pérez recuerda que «estuve 17 años en mi primera etapa y siete u ocho en la segunda; en más de 25 años en Gran Canaria, puedo afirmar que las personas que trabajábamos allí teníamos la voluntad de hacer las cosas lo mejor posible».

«En aquella época era todo muy difícil, hacíamos muchas horas, salíamos todos los días a la calle a buscar dinero, y me alegro de que hoy sigan habiendo patrocinios en el club que se consiguieron hace más de 30 años, porque me alegro de la fidelidad de los patrocinios, de la seriedad del proyecto y que tanto el club, como algunas empresas, hayamos crecido de la mano», señala el andaluz.

El club como lanzadera

Esa seriedad permitió, en opinión de Berdi, «que se nos conociera y que pudiésemos realizar unas apuestas que la mayoría nos han salido bien, porque creo que hemos sido un club modélico, un escaparate para otros clubes de la ACB, porque se han hecho las cosas con sentido común».

«Hemos sabido elegir a nuestros entrenadores, y eso ha sido tan importante como el haber elegido bien a los jugadores, porque eso nos permitió dar un signo de identidad a los jugadores que venían, un respeto a los entrenadores y al baloncesto», apunta Pérez como uno de los secretos del crecimiento del Granca, destacando la labor de Pedro Martínez, Salva Maldonado, Aíto García Reneses o Luis Casimiro, entre otros.

La participación del Granca en la Euroliga, en su opinión, «era impensable». Pero lo que debía ser un premio, «un éxito y un punto y seguido», no tuvo los efectos que se esperaban: «En algunos sectores no se entendió así y, viéndolo con el paso del tiempo, me ratifico más en mi pensamiento de que fue un éxito nuestra participación en la Euroliga, porque quedamos terceros por la cola con ocho victorias; hoy en día veo que hay equipos con menos victorias. Eso dice mucho de lo que hicimos bien aquel año para ser un equipo con presupuesto de Eurocup que estaba en el Atlántico y que tenía que jugar una liga durísima como era la ACB y además la Euroliga».

«Estoy encantado de que después de mi salida antes de tiempo, provocada por el consejero de Deportes del Cabildo, que en aquel momento era Francisco Castellano, pueda decir que el club que dejaba estaba bien estructurado y todos los que han venido a posteriori se han encontrado con un club donde da gusto trabajar porque había un grupo de trabajo y un criterio, que es al final lo importante en todos los proyectos deportivos», apunta el exdirectivo.

Sobre la gestión de Sitapha Savané como presidente, apunta lo siguiente: «De todos sus años en el Gran Canaria algo habrá aprendido y habrá asimilado, por lo que considero que ha sido un acierto su elección, porque entró en el cargo conociendo ya los valores de este club y con parte de la lección bien aprendida, además de su capacidad de liderazgo».

Suscríbete para seguir leyendo