Paulí, ante su Granca en Lleida: «Nunca olvidaré la final de la Eurocup que perdimos y el título de la Supercopa»

Partido especial el domingo para Oriol Paulí. Su exequipo, el Granca, en el que militó seis campañas, visita al Lleida, donde ha vuelto a sentirse importante

Después de dos temporadas casi en blanco en el Barça, ¿se ha vuelto a sentir jugador de baloncesto en el Hiopos Lleida?

Estoy muy contento aquí en Lleida, sobre todo por estar disfrutando otra vez de minutos en pista y ayudar así al equipo. Ahora hemos tenido una mala racha de partidos perdidos de forma consecutiva, pero muy contento de cómo me ha recibido la gente y sobre todo, jugando.

Después de dos años en el Barça con un rol poco protagonista, supongo que tenía ya ganas de disfrutar en la pista...

Mi situación era complicada en el Barça, pero ya sabía cuando fiché que iba a resultar difícil jugar, pues se trata de uno de los mejores equipos de Europa. A pesar de ello, asumí el reto. Cuando no juegas, es complicado. Al final, mi prioridad en verano era salir y volver a sentirme jugador después de tanto tiempo sin tener un rol claro e importante. Ahora estoy contento por disfrutar de esta nueva etapa aquí en el Lleida.

Un Lleida que confió en usted en el año del retorno a la ACB después de muchos años de ausencia, y que pelea por no perder esa plaza esta temporada.

Ese es el objetivo principal. El Lleida llevaba mucho tiempo sin estar en la ACB y ahora que estamos, nuestro objetivo pasa por continuar. El objetivo está difícil. Hay muchos equipos en esa pelea y ninguno se descuelga, como se puede ver en la clasificación. El Girona parecía que se quedaba, pero ha conseguido dos o tres victorias y vuelve a estar ahí.

Partido complicado les espera el domingo contra el Granca. Ustedes luchando por sobrevivir en la zona baja y los amarillos intentando aprovechar la única bala que les queda para intentar ser cabeza de serie en su Copa del Rey.

Así es. Es importante para ambos equipos. Seguro que va a ser un encuentro de alta intensidad. Nosotros en casa siempre queremos dar el máximo. Seguro que se verá un buen espectáculo.

¿Cómo ve al Dreamland Gran Canaria esta temporada?

La verdad es que no lo sigo tanto como para emitir un juicio. Intento ver el máximo de partidos, pero no para decirle cómo está. Eso sí, creo que tienen una buena plantilla y está haciendo una primera vuelta muy buena. Cuenta con una plantilla muy bien equilibrada, con muy buenos jugadores exteriores que tienen muchos puntos en las manos. Por dentro creo que también se ha reforzado muy bien con Tobey y Conditt. El del domingo va a ser un partido complicado de gestionar para nosotros. Lo importante es que estemos muy bien en defensa e imponer nuestro juego, un ritmo alto, con intensidad. Lo vamos a dar todo, porque en casa, con nuestro público, somos más fuertes y tenemos que sacar partido de ello.

Suponemos que guarda muy buenos recuerdos del club y de Gran Canaria después de seis temporadas de amarillo. ¿Especiales para usted los partidos contra el Granca?

Sí, claro. Jugué muchos años allí y di mis primeros pasos como jugador profesional en la Isla. Guardo grandes recuerdos. Hace tiempo que me fui y la distancia hace que no pienses tanto en esa etapa. Pero el club y la Isla siempre van a estar en mi corazón. Fueron seis años en los que disfruté mucho.

¿Recuerdos vistiendo de amarillo que siempre permanecerán en su memoria?

Tuve la suerte de vivir una etapa exitosa del club. Quedan muchos recuerdos. Por ejemplo, es muy especial la final de la Eurocup con Aíto García Reneses, que aunque no pudimos ganar fue algo histórico (cayó el Granca a doble partido con el Khimki ruso en la temporada 2014-15). El título de la Supercopa con Luis Casimiro (en Vitoria en 2016), primero que conseguía el club en su historia... También el recuerdo de muchos compañeros que me ayudaron a ser el jugador que soy. Tenía una relación muy especial con Albert Oliver y Xavi Rabaseda, con los que formaba al que llamaron el clan del fuet, y también con Eulis Báez...

¿Cómo ha sido la evolución de Oriol Paulí como jugador desde que daba sus primeros pasos como profesional en el Gran Canaria hasta ahora?

Evidentemente soy otro jugador con respecto a aquel que empezó como profesional en el Granca después de diez años como profesional. Soy más maduro, más jugador. La experiencia que he ganado en los dos últimos años que estuve en el Barça me han hecho crecer muchísimo. Ahora tengo la oportunidad de demostrarlo en un club que me ha dado la oportunidad de tener muchos minutos en pista. Pero el Oriol de hace diez años sigue ahí. Mi juego nunca va a cambiar, porque me identifica como jugador. Pero ahora soy más maduro, un jugador que juega más tranquilo, que toma mejores decisiones. Pero todavía queda margen y muchas cosas por aprender.

O sea, que hay Oriol Paulí para rato en el baloncesto.

Hombre esperemos que sí. Solo tengo 30 años y me encuentro bien físicamente. Además, tengo el ejemplo de Albert Oliver y de Eulis Báez, dos que aguantaron mucho jugando; y me reflejo mucho en ellos. Espero y deseo que quede Oriol para rato, siempre que me respeten las lesiones.

