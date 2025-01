El Lleida muestra las costuras de un Granca que roza el ridículo ante otro rival de la zona baja

El Dreamland Gran Canaria roza el ridículo ante un debutante en la ACB, el Hiopos Lleida, que llegó a aventajar a los amarillos en 23 puntos y que tan solo su reacción en la recta final del último cuarto, con Carlos Alocén y Jovan Kljajic tirando del carro, sirvió para maquillar el resultado final en un choque en el que los ilerdenses mostraron las costuras de los soldados de Jaka Lakovic.

Si el técnico esloveno se había encargado de avisar a sus hombres en la previa de la importancia de salir con intensidad y de la necesidad de vigilar su perímetro ante la efectividad y el abuso del triple de los catalanes, sus hombres se encargaron de hacer todo lo contrario en un duelo en el que por momentos parecían ser los claretianos el rookie en la categoría y no su rival, que aprovechó las facilidades brindadas por los isleños para sumar un triunfo más que merecido (88-78).

El Granca cierra la primera vuelta y mira a la Copa del rey con un regusto amargo tras encadenar tres derrotas consecutivas entre ACB y Eurocup y pendiente de visitar al Vilnius donde un tropiezo le podría costar la segunda plaza del grupo B de la Eurocup a falta de dos jornadas más para cerrar la fase previa, lo que les obligaría a tener que jugar los cruces de octavos de final y no accederían directamente a los cuartos.

Jaka Lakovic recuperaba para el partido a Caleb Homesley, lo que relegaba al ostracismo a Mehdy Ngouama, por el problema de cupos en la Liga Endesa.

Fantástico ambiente el que se vivió en el arranque del duelo entre ilerdenses y grancanarios que contagiaba al Hiopos Lleida que aprovechaba las alegrías defensivas de los claretianos para arrancar mandando en el marcador.

Joe Thomasson y Pierre Pelos no bastaban para frenar a los catalanes que despegaban con un triple de Rafa Villar, quien junto a Bropleh, Madsen y Paulí, imponían su acierto para abrir una brecha de siete puntos (12-5).

Jaka Lakovic recurría a la entrada de Caleb Homesley para intentar reducir la ventaja de un Lleida que endosaba un nuevo parcial de 8-0 con Bropleh como protagonista, que anotaba un canastón y dos triples consecutivos para desatar el enfado del técnico esloveno del Dreamland Gran Canaria que congelaba el partido con un sorprendente 19-7 en el marcador, con algo menos de cuatro minutos por jugarse en el primer asalto.

La sangría amarilla no para

Los amarillos acercaban posturas con su primer triple del partido, obra de John Shurna, pero Walden respondía con su misma medicina desde fuera del perímetro. El Granca intentaba igualar el ritmo frenético de los ilerdenses, con George Conditt y Caleb Homesley aportando energía para intentar recortar diferencias, pero era el Hiopos Lleida quien volvía a hurgar en la herida abierta de los claretianos con un triplazo lejano de Van der Vuurst que cerraba el primer acto con un 26-15 en el luminoso.

El Lleida arrancaba la segunda manga golpeando a los grancanarios con una canasta de Muric, aunque el Granca intensificaba su defensa, concedía dos pérdidas tontas que aprovechaban los catalanes para clavar un nuevo triple que obligaba a Jaka Lakovic a detener el crono con un muy preocupante 31-15 en el marcador.

El Dreamland seguía sin comparecer en el partido, abusando de los tiros forzados, sin conseguir igualar la intensidad y el ritmo de los catalanes, que encontraban en Van der Vuurst un arma letal para profanar el aro claretiano desde todas las distancias.

Miquel Salvó con un triple y Joe Thomasson con un 2+1 y una bandeja a la contra daban un pequeño respiro a los grancanarios, que gracias a su mejoría defensiva conseguían por fin correr en el partido.

Un triple de Madsen cortaba la racha de los amarillos que seguían sin poder cortar la fluidez ofensiva de los locales espoleados por una afición que no les permitía relajarse en ningún momento.

El Granca recortaba diferencias en la recta final de la primera parte del duelo ante el Lleida con un triple desde la esquina de Pierre Pelos que les permitía llegar vivos al descanso con un 45-34 en el electrónico.

Oriol Paulí y la ley del ex

Oriol Paulí hacía buena la leyenda de los ex, endosando a los amarillos once puntos de su cosecha particular para despegar nuevamente a los ilerdenses en el reinicio del juego en el tercer periodo. El Granca seguía sin dar con la tecla, más allá de un nuevo triple de John Shurna y dos canastas aisladas de Conditt y Homesley, que no bastaban para recortar diferencias en el ecuador de un tercer acto que también se tiznaba de morado, obligando a Jaka Lakovic a detener el reloj tras una bandeja fácil de Muric que colocaba un doloroso 58-42 en el marcador.

La sangría de pérdidas amarillas, 10 hasta ese momento, no ayudaba al Granca, que además seguía perdonando en sus lanzamientos de tiros libres, ante un Lleida que tenía el partido donde más le convenía. Bozic se sumaba a la fiesta anotadora ilerdense con seis puntos consecutivos que hurgaban en la herida de los grancanarios, que disminuían el golpe con un nuevo triple de Pierre Pelos, el único hombre claretiano acertado en esos momentos del partido.

Un triple de Joe Thomasson era contestado por un 2+1 de Bozic y un mate brutal de Hamilton que sacaba los colores a los isleños que seguían sin ser capaces de cortar la hemorragia de puntos al que le estaban sometiendo los hombres de Gerard Encuentra que llegaban al asalto final con un sonrojante 71-52 en el luminoso.

Operación maquillaje

El juego se enfangaba en el arranque del último cuarto, con Bozic y Thomasson intercambiando tiros libres, con continuas interrupciones que no beneficiaban a los intereses claretianos que a pesar de ralentizarse el avance del reloj, no le servía para recortar diferencias en el luminoso.

Walden y Muric con dos triples ponía más tierra de por medio, pero el Granca reaccionaba con un certero lanzamiento desde fuera del arco de Joe Thomasson y dos canastas consecutivas de Carlos Alocén, para maquillar el duro correctivo al que le estaba sometiendo un rookie a los grancanarios.

Los tiros libres perdonados por el Dreamland agudizaba las malas sensaciones de los isleños, que veían como Gerard Encuentra no dudaba en parar el partido al más mínimo atisbo de recuperación de su rival, optando por parar el partido tras recibir un parcial de 2-8 de los amarillos a falta de poco más de cuatro minutos para el final del partido, tras contagiarse con el mal de las pérdidas de balón (85-69).

El Granca atravesaba su mejor momento en el partido y volvía a poner nervioso al técnico local que detenía nuevamente el partido tras encajar un nuevo parcial de 0-6 de los amarillos, con Shurna, Jovan Kljajic y Alocén como protagonistas que colocaban el 85-75 a falta de poco más de dos minutos para el final del duelo.

Bropleh cortaba la sequía de los ilerdenses en el peor momento del encuentro para el equipo local. Jovan Kljajic se reivindicaba con un 2+1 aunque el intento de reacción de los isleños llegaba sin tiempo más que para maquillar el resultado final de 88-78, que certificaba la tercera derrota consecutiva del Dreamland tras caer ante el Joventud en la Eurocup y ante el Barça en la última jornada de la ACB.

Suscríbete para seguir leyendo