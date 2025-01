El tortuoso camino del Granca hasta la Copa del Arena

Seis duelos vitales le esperan al Dreamland Gran Canaria antes de que el balón eche a rodar sobre el parqué del Arena en la Copa del Rey el 13 de febrero. Con el primer objetivo de la temporada cumplido, tras clasificarse por méritos deportivos para disputar el torneo del KO, los grancanarios llegan a la recta final antes de la primera gran cita baloncestística del año en una inercia negativa que necesitan revertir para llegar con buenas sensaciones. Los claretianos acumulan tres derrotas consecutivas entre ACB y Eurocup, tras caer ante el Barça y Lleida en Liga y con el Joventut en la segunda competición continental.

La segunda plaza de la Eurocup y los puestos de Playoff se ponen en juego en un calendario tortuoso marcado por los complicados desplazamientos y por la exigencia de los rivales a los que se enfrentarán los claretianos.

El primero de los partidos que deberán de afrontar tras el fiasco vivido ante el Lleida llevará a los claretianos hasta Lituania, donde les esperan los lobos del Vilnius, que ya saben lo que es tumbar contra todo pronóstico a los claretianos en el Arena en el encuentro de la primera vuelta (66-68) y que en esta ocasión contarán con la ventaja de ser los anfitriones del encuentro, además del largo viaje que les espera a los hombres de Jaka Lakovic. Gran parte de las opciones amarillas para mantener su segunda posición en el grupo A de la Eurocup pasan por superar todas esas adversidades y regresar a casa con su undécima victoria continental del curso en el zurrón.

De regreso de tierras lituanas le espera a los grancanarios el más difícil todavía, un La Laguna Tenerife que no sabe lo que es perder un partido oficial ante sus vecinos en la era Jaka Lakovic. Hasta el momento a los aurinegros no les ha afectado la condición de local o de visitante, porque siempre que se miden al Granca la victoria siempre cae de su lado, una máxima que intentarán romper en esta ocasión los amarillos, aunque en esta ocasión los de Txus Vidorreta no tendrán el desgaste añadido del largo viaje que deberán de realizar sus rivales que parece que tiene tomada la moral y la medida a su enemigo más íntimo.

La tercera parada en el tortuoso camino hasta llegar a la Copa vuelve a pasar por el Arena, ante un Besiktas que ya sabe lo que es apear a los grancanarios de la Eurocup en su propia morada. En esta ocasión el cuadro otomano cuenta con el añadido de querer la revancha tras caer derrotado en Estambul por la mínima (74-76), en un partido en el que la victoria fue para los isleños por los pequeños detalles.

El siguiente desplazamiento llevará al Dreamland hasta A Coruña, para medirse a un rival necesitado, en una cancha que aprieta lo indecible y que puede ser un nuevo Lleida para los amarillos, antes de viajar a Polonia para enfrentarse a un Trefl Sopot que solo lleva un triunfo en sus 15 encuentros disputados hasta la fecha.

El punto y final antes de cambiar el chip competitivo por el de la Copa del Rey les llevará de vuelta al fortín de Siete Palmas donde les espera el Morabanc Andorra, al que ya consiguieron vencer en el Principado en la primera vuelta, pero que llegarán a la Isla en una posición delicada en la tabla, con necesidad de sumar una victoria que les ayude a poner tierra de por medio para escapar de la zona de descenso.

Seis duelos vitales que pueden marcar el futuro y la moral de los amarillos de cara a afrontar una Copa en la que deberán de lidiar con la maldición del anfitrión.

