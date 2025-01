El sueño del Granca vuelve a toparse con el Valencia en la Copa del Rey

El Dreamland Gran Canaria elude la bala de tener que medirse en cuartos de final a La Laguna Tenerife, lo que deja un posible enfrentamiento con los laguneros en la edición de la Copa del Rey de Gran Canaria que se disputará entre el 13 y el 16 de febrero, pospuesto hasta una hipotética final canaria, al caer los dos representativos canarios en diferentes lados del cuadro. Despejada de la ecuación un cruce con sus vecinos, el morbo no ha faltado en las bolas extraídas por las manos inocentes de Leo Rodríguez y Juan Carlos Valerón, que hicieron esperar a los asistentes hasta la última extracción para conocer a su rival, el Valencia Basket de Pedro Martínez, Jean Montero y Matt Costello, sin olvidarse de un Ethan Happ que salvo sorpresón de última hora no se vestirá de corto en el Arena en el torneo copero en la Isla.

Por si la amplia nómina de exclaretianos en las filas taronjas no bastase para despertar el morbo en la parroquia local, sobre todo por la presencia del díscolo Jean Montero como jugador referencia de un Valencia que ha liderado por momentos la ACB y que aunque por circunstancias milita este año en la Eurocup, cuenta con un plantel digno de la Euroliga, se añade además la circunstancia de que los valencianos fueron el último verdugo de los amarillos en la Copa de Málaga, en unos cuartos de final para la historia en los que la victoria fue para los taronjas en la prórroga, en la última edición del torneo.

Sorteo de la Copa del Rey de baloncesto / Juan Carlos Castro

Pero no todo es negativo atendiendo a las estadísticas para un Granca que se verá las caras con uno de los dos cabezas de serie a los que ha derrotado esta temporada, el otro es el Unicaja. Aunque siempre es todo posible en un torneo que no entiende de momentos ni de estadísticas a la hora de resolver sus cruces.

Un cruce, dos visiones

Sitapha Savané, el presidente del Dreamland Gran Canaria, afirmaba tras conocerse el emparejamiento con el Valencia Basket que «no hay nunca un buen rival cuando te toca jugar contra los cabezas de serie, sabíamos que nos iba a tocar uno de los favoritos para ganar esta Copa del Rey y así es». «El Valencia no sólo es favorito ante nosotros sino también para ganar esta Copa del Rey, sólo hay que ver la trayectoria que llevan tanto en la Liga Endesa como en la Eurocup», razonó el directivo.

En cuanto a la reciente victoria de los claretianos ante los taronjas en la competición doméstica, el presidente de los amarillos admitió que «en un presente reciente hemos visto que hay una vía para poder ganarles, pero para ello hay que estar a nuestro máximo nivel, que es algo que últimamente nos está costando, así que el equipo debe centrarse en recuperar nuestro mejor nivel, más que pensar en el Valencia». «No hay preocupación porque sabemos que en todas las temporadas hay un momento en el que se baja un poco el pistón, hay estados físicos y de forma, además de las lesiones», dijo.

Emparejamientos de los Cuartos de Final de la Copa del Rey 2025 / LP/DLP

Por su parte, Víctor Luengo, director de relaciones institucionales del Valencia Basket, valoró el emparejamiento con los amarillos recordando que «jugamos ante el equipo anfitrión aquí recientemente y perdimos, el año pasado en los cuartos de final pasamos en la prórroga, es un partido complicado para el que quedan tres semanas todavía y no sabemos como vamos a llegar los dos equipos». «Es un partido difícil sobre todo jugando ante el equipo anfitrión que siempre tiene el plus de jugar en su casa», añadió.

El directivo taronja incidió en que «la Copa siempre motiva ante cualquier rival, aunque las últimas veces que nos hemos enfrentado con el Gran Canaria han sido partidos muy duros y veremos que es lo que pasa».

Madrid o Manresa, en ‘semis’

El ganador de la semifinal entre el Valencia y el Granca se medirá en semifinales al ganador del Real Madrid-BAXI Manresa. El presidente manresano, Josep María Herms señaló que «somos un equipo pequeño que lucha para estar aquí y nos ha tocado un equipo preparado para ganar cualquier cosa, pero desde la humildad intentaremos darle la vuelta». Por su parte, Alberto Herreros, director deportivo merengue reconoció que «el Madrid siempre está en las quinielas, es un equipo acostumbrado a jugar al máximo para ganar y nos darán por favorito supongo, aunque la Copa es diferente a cualquier competición».

Sorteo de la Copa del Rey de baloncesto / Juan Carlos Castro. LPR

Por el otro lado del cuadro, Juanan Morales, presidente del Joventut, valoraba su emparejamiento con el Unicaja afirmando que «nos ha tocado el líder de la ACB y no seré yo quien descubra el potencial del equipo, pero creo que tenemos opciones, en todas las Copas he pensado en ir a ganar, porque si no ¿para que vienes?. Por parte de los malagueños, Carlos Cabezas, su embajador, reconoció que «tenemos el cartel de favorito, pero a un partido puede pasar cualquier cosa, tenemos una gran afición y seguro que lleguan muchos aviones con nuestra afición a Gran Canaria».

En el otro cruce de cuartos, Félix Hernández, presidente de La Laguna Tenerife, valoró su cruce con el Barça en los cuartos de final de la Copa, declarando que «nos tocó el rival más duro que podía tocar, pero hemos venido a competir y en la cancha se verá quien gana», además de reconocer que «mejor que el Granca nos toque en la final porque los dos equipos canarios merecen llegar lejos». Por su parte, Manolo Flores, miembro de honor de la sección de basket del Barça resaltó que «tenemos un gran respeto por el rival y humildad, pero vendremos con la ambición de querer ganar el título».