La baja de Alocén limita la rotacion de Jaka Lakovic

Fitipaldo no se fía del mal momento del Granca

Con el modo derbi activado. Bruno Fitipaldo, base de La Laguna Tenerife, apunta que la cita de este domingo en el Arena frente al Dreamland Gran Canaria se trata de un duelo «diferente» que «se vive más que los demás». «Es un partido lindo de jugar y mucho más de ganar, por supuesto», advierte el aurinegro. «Falta mucho para que termine la Liga, pero estos partidos valen mucho», apunta el charrúa, que no se fía del mal momento de los amarillos, que llegan a cota de rivalidad regional después de cuatro derrotas consecutivas: «Hay equipos a los que les puede costar salir de esa situación, pero no creo que sea su caso. Es normal que pasen por etapas de acumular alguna derrota, eso me parece a mí. Estos equipos, con la calidad de jugadores que tienen, son capaces de venir de una racha mala y hacer un gran partido. Son jugadores que han pasado por estos momentos y que en los partidos importantes dan un extra. No lo veo decisivo, aunque está claro que todos los equipos prefieren ganar cuatro seguidos antes que perderlos. No es definitivo, no te asegura nada». Además, valoró los problemas físicos de los amarillos tras el partido del miércoles en la Eurocup, con Alocén KO y Tobey renqueante. «Todavía no sabemos hasta dónde llegarán esas lesiones o cómo terminarán incidiendo. No sabemos si terminarán jugando o no. Se trata de jugadores importantes y las cosas pueden cambiar si no están. Pero a veces eso juega para los dos lados y potencia otras cosas o a otros jugadores», señalaba. | Luisfer Cabeza