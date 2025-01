Jaka Lakovic: "No hay favorito en un derbi"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, dio el parte de la enfermería claretiana en la víspera del derbi de mañana ante La Laguna Tenerife: "La situación de repente ha cambiado bastante, teníamos más o menos bastante suerte en cuanto a las lesiones esta temporada, a pesar de haber tenido durante cuatro o cinco semanas fuera a John Shurna. Lo que pasó en Lituania, con una lesión grave de Carlos Alocén que por desgracia es de larga duración y es un palo grande para él como jugador, pero también lo es para nuestro equipo y para nuestro proyecto. Mike Tobeyrecibió un golpe, pero esperamos que mañana estará y en el caso de Joe Thomasson, se torció un poco el tobillo, pero pudo volver al partido y esperamos que también pueda estar mañana. Todos deseamos la recuperación perfecta de Carlos y su vuelta lo más rápido y seguro posible. Estamos aquí para acompañarle en este viaje que durará unos ocho o nueve meses, en los que le encontraremos un trabajo con los técnicos para animarlo y mantenerle ocupado".

Tocado, pero no hundido

En cuanto al estado anímico del propio Alocén, el esloveno señaló que "he estado con él a la hora de la resonancia en el hospital, yo lo veo positivo y con determinación para superar la lesión incluso más fuerte, pero por desgracia él ya tiene experiencia en este camino que tiene que recorrer, tiene todo nuestro apoyo en todo momento hasta que se pueda sumar con nosotros otra vez en la cancha". "Seguramente él está tocado anímicamente a pesar de que demuestra fuerza, ambición y ganas de superar esto, es algo totalmente entendible y por eso tenemos que estar más con él que nunca, en estos momentos difíciles es cuando más se debe demostrar ese sentimiento de equipo y de compañerismo y así lo vamos a hacer", advirtió.

El preparador balcánico reconoció que "el equipo está tocado tanto por la relación personal con Carlos como por lo que él nos dio en la cancha, en las estadísticas avanzadas se demuestra que él fue muy importante en nuestras victorias y en nuestro juego, y por otro lado, en este momento difícil y complicado para nosotros después de estas cuatro derrotas seguidas, aunque cada partido tiene una lectura diferente, lo que une los últimos tres creo que puede ser la falta de intensidad, que es algo que se puede achacar al cansancio y con la baja de Alocén viene este derbi que no nos pilla en un momento óptimo, pero estoy seguro que nos puede venir bien para encontrar esa energía e ilusión con la que se suele jugar un derbi, te da algo más de adrenalina y un empujón extra de nuestra afición, por eso espero que el equipo encuentre esta energía para jugar este partido".

Las declaraciones de Vidorreta

Lakovic rehusó entrar a valorar las declaraciones de Vidorreta en las que expresaba que intentarían ante los amarillos volver a dar la sorpresa: "He escuchado la rueda de prensa, pero no la valoro mucho, no le doy muchas vueltas. Intentamos preparar el partido como siempre, con algunas cosas un poco diferentes, pensando en nuestras rotaciones. Sobre Tenerife es un equipo muy fiable, es el mejor equipo en ataque de la liga, en eficiencia y tienen una plantilla con experiencia, talento y calidad, demuestran año a año que hacen un muy buen baloncesto y son muy fiables tanto fuera como en casa. Nos espera un partido muy difícil y creo que Tenerife está en un muy buen momento, con energía, están descansados, ellos no viajan desde octubre en Europa y es un factor importante en esta parte de la temporada".

La complejidad del mercado y alternativas a Alocén

En cuanto a las opciones de acudir al mercado para encontrar un cupo que pueda relevar a Carlos Alocén en la rotación, el técnico balcánico reconoció que "siempre estás atento al mercado, pero esta situación es más complicada, se trata de un jugador nacional, es cupo y sabemos que para reemplazarle las posibilidades disminuyen mucho, por eso estamos pendientes, somos conscientes de que tenemos que hacer algo, pero también al mismo tiempo pienso que tanto Jovan Kljajic como Dylan Bordón nos pueden echar una mano". Del argentino Dylan Bordón, señaló que "está en camino de estar preparado, pero no sería justo en este momento de la temporada, con partidos de esta importancia que vienen, tanto en la Copa del Rey como en otras citas, ponerle dentro y pensar que está preparado, es complicado, aunque confiamos en que llegará un momento en el que estará preparado, aunque ahora mismo nos puede echar una mano, aunque no está en el punto de estar totalmente preparado".

El preparador balcánico reconoció en esa búsqueda de una solución de urgencia para cubrir la baja de Carlos Alocén ante los laguneros, que "además de contar con Jovan, Dylan y el propio Albicy, más que Joe Thomasson, podría ser Caleb Homesley como uno, puede ser una opción, pero tenemos que ver nuestras rotaciones como va el partido y las necesidades, porque es difícil predeterminar muchas cosas porque el juego es una cosa viva que en muchas ocasiones tienes que ajustar o cambiar cosas, e intentaremos estar preparados para las posibles variables que puedan suceder".

El factor mental y la racha negativa del equipo

La importancia del factor mental para afrontar los derbis en el caso de llegar muy igualados al final del partido, el técnico balcánico señaló que "en el último derbi, incluso nosotros volvimos al partido y pudimos competirlo, pero fue un factor importante nuestro mal comienzo, por eso tenemos que empezar fuertes, con confianza para sacar este partido adelante y competirlo bien, no podemos comenzar atrás desde el principio y tener que remar para remontar ante un equipo con tanta experiencia y con tanto control en el juego, con el ritmo que tienen al ser el equipo que tiene menos posesiones de toda la liga, tenemos que estar pendientes y muy agresivos desde el principio".

Respecto a las últimas derrotas del equipo, Lakovic señaló que "llevamos cuatro derrotas consecutivas, pero todas ellas tienen una lectura distinta, en la primera de ellas contra el Barça, competimos muy bien e incluso llegamos al final del partido con opciones de ganar o empatar, pero en las otras tres derrotas, el factor que ha estado presente en los tres ha estado en nuestra falta de intensidad, aunque estoy seguro que los jugadores siempre quieren competir y ganar, lo han demostrado muchas veces; también ha influido el calendario y nuestros viajes, que han hecho que a final de año y a principios de enero hemos tenido muchos viajes y este último con un viaje increíble y nunca visto para mí en mis tres años aquí, e imagino que estamos pagando todos un poco esta factura". "Es fácil hablar de que no hay intensidad, pero es fácil encontrar el porqué no la hay, intentamos analizar los partidos, los viajes, la carga de entreno, todo está correlacionado aunque sabemos que lo que cuenta al final es el resultado e intentamos preparar los partidos de la mejor manera posible, aunque estos tres partidos no nos han salido bien en cuanto al porcentaje de tiro, de rebotes, está correlacionado todo".

La incidencia del calendario del Tenerife, que ha podido estar preparando en su casa, sin tener que jugar entre semana, el derbi de mañana, el esloveno declaró que "incide mucho, porque ellos además tienen una plantilla que puede ser la más veterana de la liga y la frescura es muy importante para ellos, en este aspecto han tenido tiempo para preparar el partido toda la semana, pero son cosas que son suyas, lo sabemos, pero nos preocupamos por nosotros y vamos a jugar el partido lo mejor posible, intentando controlar aquello que podemos controlar".

En cuanto al apoyo de la marea amarilla, Lakovic dejó claro que "siempre contamos con un soporte incondicional para el equipo, nos dan esa energía extra a nuestros jugadores y nos hace muchas veces cambiar partidos, ganar al final y siempre nos dan cosas, más que pedirles, queremos darle las gracias a esta afición leal que siempre está".

Shermadini y los árbitros

Jaka Lakovic abordó la cuestión de los problemas de faltas para parar a un Gio Shermadini que es uno de los pívots al que más faltas le pitan a favor los árbitros de la ACB, declaró: "Incluso le pitan más ante nosotros (risas). Estoy muy contento con la evolución que está demostrando Massamba Diop que nos permite tener un activo más para nuestra rotación y darnos cinco faltas más posibles dentro de un partido, vemos que él es capaz de entrar en la rotación tanto de la ACB como de la Eurocup, por lo que no me preocupan tanto los problemas de faltas. Tenemos que estar pendientes y tener preparadas opciones si tuviéramos durante el partido un problema de faltas de nuestros pívots, sobre todo en defensa".

En cuanto al rol de favoritos, el entrenador del Granca declaró que "los derbis son partidos muy específicos, es nuestro trabajo, tenemos que dar nuestro 100% y más en un derbi que siempre te da ese plus de adrenalina, de ambición, es algo que puede hacerte superar muchas cosas, siempre es un partido bonito e intenso y en pocos derbis hemos dicho que faltase intensidad y mañana pienso que tampoco será el caso, nuestros jugadores tienen mucha ilusión y ambición, y encontrarán las energías necesarias para jugar este derbi". "En lo que yo estoy pensando es en lo que pasará luego, pero para mañana tengo confianza en nuestros jugadores y en que lo van a hacer muy bien, no hay favorito", concluyó.