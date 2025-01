Granca - Tenerife (la previa): El peor rival, en el peor momento posible

En los últimos tiempos parece que nunca es el momento idóneo para que el Dreamland Gran Canaria se tope en el derbi canario con La Laguna Tenerife, como demuestra el balance de 9-1 a favor de los laguneros en los últimos diez duelos directos. Este guarismo evidencia el claro favoritismo tinerfeño para el choque de hoy (12.00 horas, #Vamos) en el Arena, por mucho que diga Jaka Lakovic, técnico claretiano, que en estos enfrentamientos de rivalidad regional «no hay un favorito». Y si los antecedentes resultan muy negativos para los amarillos, en esta ocasión el duelo llega en el peor momento posible, tras la confirmación de la rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha de Carlos Alocén. Este percance ha derivado en un sinfín de efectos colaterales para la escuadra grancanaria. Esta ve condicionada toda su rotación al no poder contar con su mejor cupo. Mehdy Ngouama, el tercer base, no es una solución, ya que entonces Lakovic tendría que sacrificar a uno de sus no cupos para dar entrada al francés en el roster, situación que salvo empeoramiento del pinzamiento en la cadera de Mike Tobey no parece que vaya a producirse.

La opción de colocar a Caleb Homesley en el uno era apuntada por el técnico esloveno, que tampoco ve al canterano Dylan Bordón preparado para asumir esa responsabilidad. Además, pone a Jovan Kljajic por delante del argentino a la hora de dar descanso a Andrew Albicy.

Desde el otro lado del charco, el entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, sigue negándose a asumir el rol de favorito, como en casi todos los derbis. Si en el encuentro de ida el técnico bilbaíno se quedaba más ancho que largo diciendo que David (su equipo) se medía a Goliat (Granca), cuando el presupuesto de los laguneros destinados a la plantilla del primer equipo es superior al de los claretianos; en este encuentro de la segunda vuelta, el vasco continúa echando leña al fuego afirmando que intentarán «volver a dar la sorpresa», cuando su equipo aterriza en el Arena como cabeza de serie en la Copa del Rey, cuarto clasificado de la Liga Endesa y con todo su plantel a disposición y descansado, al haber tenido toda la semana para preparar a conciencia el choque, mientras su rival debió jugar competición europea el pasado miércoles en Lituania.

La batalla bajo los aros

Si la batalla entre los bases se presenta más desigual que nunca a favor de los aurinegros, pues la ausencia de Carlos Alocén obliga a los amarillos a buscar una solución de urgencia, no menos desigual se presenta entre los pívots. Salvo sorpresa de última hora, Lakovic confirmaba la presencia de Mike Tobey en el derbi a pesar del pinzamiento que sufre en su cadera, que le permitirá jugar aunque algo mermado. Esta circunstancia le otorga una ventaja extra a un La Laguna Tenerife que cuenta con la motivación extra de Fran Guerra, el único grancanario presente en el derbi, y sobre todo con un Gio Shermadini, que siempre es un gran problema para el Granca. Importante prueba de fuego para George Conditt IV, quien debe tener mesura a la hora de defender para no cargarse de faltas pronto, y para un Massamba Diop que tiene una gran ocasión de reivindicarse.