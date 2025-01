Jaka Lakovic: "Todos los partidos ante los equipos de Alimpijevic siempre son batallas muy físicas"

El entrenador del Dreamland Gran Canariacomenzaba su comparecencia ante los medios en la previa del duelo de mañana ante el Besiktas, afirmando que "todos los jugadores están disponibles para el partido, con la excepción de Carlos Alocén, que ayer pasó por el quirófano y la operación fue bien, con lo que empieza la cuenta atrás, está animado porque puede empezar la recuperación". "Žiga Samar no puede entrar en las convocatorias de Eurocup", recordó el esloveno.

En cuanto al estado anímico del grupo, el responsable del banquillo claretiano declaró que "el equipo está bien, sabemos que los resultados no acompañan, que llevamos cinco partidos perdidos, aunque como siempre digo cada partido tiene una lectura y la verdad es que el del Barça y el del Tenerife creo que tienen una lectura diferente a la de los demás". "Nuestro foco no está puesto en hacer cuentas, sino que estamos preparando cada partido con la máxima motivación, aunque es verdad que tenemos que encontrar esta chispa no solo ante el Barça o en el derbi con el Tenerife, sino también cuando es más difícil, porque es algo que en caso de hacerlo puede diferenciar a unos jugadores campeones de unos simplemente muy buenos, porque si jugamos siempre con esa motivación e intensidad tenemos muchas posibilidades de ganar a cualquier equipo", razonó.

Ante el Besiktas afirmó que "espero que estemos con una gran ilusión y ambición porque es un partido muy importante para nosotros en esta pelea para lograr la mejor posición posible antes de empezar los playoffs, para los que ya estamos matemáticamente clasificados desde hace dos semanas, que era algo que ya habíamos hablado en agosto que iba a ser este año bastante complicado, por lo que estamos muy contentos".

De los turcos reconoció que "están en un muy buen momento y con esta victoria nos aseguraríamos como mínimo el tercer puesto, que sería una gran noticia para nosotros, ya que sabemos que difícil es jugar cada partido en este grupo". "Viene un equipo que está hecho para competir a todos los niveles", avisó.

Máxima exigencia física

Ante la propuesta física que ya se vivió en el duelo de la ida ante los blanquinegros, el esloveno declaró que "las batallas ante los equipos de Alimpijevic -entrenador del Besiktas- siempre fueron físicas, juegan en una liga en la que se permite mucho contacto y en la Eurocup, a diferencia de la ACB, se juega con más contacto porque los árbitros lo permiten y es algo para lo que tenemos que estar preparados". "Los partidos que hemos jugado ante el Barça y el Tenerife, más allá del resultado, nos tienen que mostrar como debemos de jugar para competir muy bien y optar a las victorias, no será nada diferente, tenemos que estar preparados para la batalla física en los dos lados, tanto en defensa como en ataque, porque es la manera de hacer las cosas del Besiktas, a parte de la calidad y el talento que tienen", explicó.

El esloveno negó que exista en el ambiente un sentimiento de revancha por la eliminación sufrida en octavos el curso pasado a manos de los turcos: "hace casi un año de eso, fue una derrota dolorosa pero han pasado muchas cosas después, debemos focalizarnos en el día de hoy y prepararnos para el partido de mañana, porque mirar atrás o mucho más adelante nos puede perjudicar".

La continuidad de Ngouama

Respecto a las opciones de contar con Mehdy Ngouama hasta el final de la participación del equipo en la Eurocup, el entrenador balcánico señaló que "transmití mi deseo al club y creo que ellos comparten esa idea, pero no depende solo del club, sino también de su situación, pero espero que todo llegue a buen puerto porque él está aquí muy adaptado, es muy participativo y está muy involucrado en todo lo que hacemos, muy positivo y espero que eso signifique que se siente bien y que pueda continuar".

Las armas otomanas

Las claves para vencer al Besiktas pasan "primero por rebotear bien, porque es un equipo muy físico que va muy bien al rebote ofensivo, con Emanuel Terry, Dustin Sleva y Conor Morgan, y limitar su juego ofensivo en la línea de perímetro con Needham, Allman y Mathews, que es su mejor anotador y que durante los últimos partidos está jugando a un gran nivel". "No debemos despistarnos con Berk Ugurlu que en los últimos partidos está siendo decisivo y está jugando muy bien", apuntó, al tiempo que recordó que "también debemos eatar bien en ataque, porque en varios partidos recientes lo que nos perjudicó fue nuestro acierto de tres y es algo que debemos de mejorar porque en este nivel normalmente estamos muy sólidos en defensa, somos la mejor defensa de la Eurocup, pero tenemos que meter para ganar".

Recuperar sensaciones

Respecto a si dentro del staff se tiene un plan de trabajo para llegar a la Copa del Rey en un pico alto de forma de todos los jugadores, Lakovic admitió que "de esto hemos hablado y discutido mucho dentro del staff, el deseo es jugar bien siempre, sabiendo que dentro de una temporada siempre hay oscilaciones y por otro lado, hay un problema a la hora de poder temporizar nuestro estado de forma para lograr un pico alto de cara a la Copa, porque ¿qué estamos dispuestos a sacrificar hasta la Copa?, miramos el calendario y ¿estás dispuesto a sacrificar el Besiktas o el Coruña?, entonces estamos en un problema, por eso estamos en la mejor liga de Europa donde tenemos poco espacio de maniobra y tienes que estar preparado para jugar cada partido, y en este sentido es difícil buscar ese mejor momento para la Copa". "En las últimas semanas hemos visto que hemos bajado un poco en acierto y en intensidad, pero espero que ya estemos en la lídea de nuevo ascendente para que en dos semanas seamos otra vez el mejor Granca".

Primera toma de contacto con Samar

En cuanto a la llegada de Žiga Samar al equipo y su primera toma de contacto con él, recordó el esloveno que "ayer tuvimos un día de descanso, necesitábamos desconectar después de tres semanas sin poder hacerlo, pero él vino a entrenar y también algunos jugadores como Jovan, Mehdy y alguno más del segundo equipo y le han ayudado para aprender todos los conceptos defensivos y ofensivos". "Está muy contento y con mucha ilusión de estar aquí, físicamente está preparado para entrar y jugar, es muy inteligente, un director de orquesta y un plus para nosotros en el juego sin balón en defensa, donde podrá ejercer varios roles, como defender balón, su capacidad física de cambiar o la de defender a un alero, por lo que nos da muchas variables, sobre todo en la parte defensiva", concluyó.