«La defensa en el tercer cuarto marcó diferencias»

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, se mostró contento por el triunfo del equipo en la penúltima jornada de la fase regular ante el Besiktas (90-81), «una gran victoria tras cinco derrotas que nos permite luchar aún por la segunda plaza».

«En ataque hemos estado más fluidos, y los jugadores se han mostrado mucho más agresivos de cara a aro, algo que se ha notado en los tiros libres, por ejemplo. Pero para ello necesitas estar bien en defensa, y lo hemos hecho especialmente en el tercer cuarto, donde se marcó la diferencia», agregó.

«Al descanso corregimos detalles en los bloqueos directos y algunos ajustes en defensa que nos ha permitido recuperar balones y correr», dijo.

Por otro lado, Lakovic destacó la labor de la pareja de pívots Mike Tobey y George Conditt, resaltando «su buen trabajo desde hace varios encuentros», agregando que «Conditt aún no ha tocado techo».

A la hora de las cábalas, el estratega balcánico se mostró conciso: «Está muy claro, hay que ganar y esperar. Podemos ser segundos si pierde Hapoel (Tel Aviv) y en las otras situaciones, somos terceros. No se entiende que los horarios de la última jornada no estén unificados, pero sinceramente la segunda plaza la perdimos posiblemente en Lituania. Ahora no dependemos de nosotros», concluyó.