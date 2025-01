Leyma Coruña - Dreamland Gran Canaria: El colista, rival ideal para cambiar la tendencia del Dreamland Gran Canaria

Aliviado después de su victoria del pasado miércoles ante el Besiktas turco en la Eurocup, que acababa con una racha de cinco derrotas consecutivas entre la competición continental y la Liga Endesa, el Dreamland pretende que ese impulso moral le sirva ahora para cambiar la tendencia negativa en el torneo liguero, donde acumula tres encuentros perdidos seguidos: Barça, Hiopos Lleida y La Laguna Tenerife; especialmente dura resultó el último, el pasado domingo, en un derbi canario que se le atraganta a los amarillos.

Parece, solo parece, que la visita al Leyma Coruña (19.45, Movistar Deportes 2), colista de la ACB, parece el momento ideal para el triunfo claretiano. Pero ojo, que en algunos encuentros en los que los de Jaka Lakovic se han topado este curso con los conjuntos de la zona tabla han sucumbido. Llegaba al Arena el Breogán a principios de diciembre como farolillo rojo y con nuevo entrenador –Luis Casimiro–, y victoria lucense. Más recientemente, también sucumbía el Granca en la cancha del Hiopos Lleida, otro adversario de la zona roja de la tabla.

Debut de Ziga Samar

Uno de los alicientes de este duelo entre el Dreamland Gran Canaria y el cuadro coruñés es el debut de amarillo del base esloveno Ziga Samar, quien esta misma semana aterrizaba en Gran Canaria para solventar el problema de cupos, en la competición nacional, que trajo aparejado la grave lesión de rodilla de Carlos Alocén.

«Son dos jugadores con diferentes características, pero creo que Samar nos puede aportar mucho en la dirección de juego y con su juego defensivo. Ataca con mucha inteligencia y todos tendremos que ayudarle para que coja ritmo, porque en Berlín no tuvo muchos minutos. Entre todos le vamos ayudar para que entre en este ritmo competitivo de la mejor manera posible; está entrenando con muchas ganas, ambición e ilusión y estoy seguro de que nos puede echar una mano», apuntaba el técnico Jaka Lakovic en la previa.

Sobre el choque, el entrenador balcánico realizaba este análisis: «Debemos estar enfocados en lo que tenemos que hacer, y defender bien, porque quieren correr y jugar en transición. Tienen jugadores con experiencia y han hecho cosas buenas esta temporada. Incluso, sus últimos partidos en casa siempre han estado muy disputados, siempre compiten los encuentros muy bien».

Por lo que se refiere al Leyma Coruña, que llega al choque en una situación clasificatoria muy complicada, el técnico Diego Epifanio recupera al pívot hispano-brasileño Gustavo Lima, baja desde principios de diciembre, y mantiene la duda del base francés Thomas Heurtel, que ya no jugó la pasada jornada ante el Madrid por una inflamación en la rodilla

Sobre este último, el preparador no las tiene todas consigo: «Está haciendo todo lo posible por volver a entrenar con normalidad con el equipo, pero aún no lo ha hecho. No es baja segura porque estamos haciendo todo lo posible para que llegue, pero no tiene la misma pinta que Lima». Sobre el Granca, destacó que «es un equipo con una base sólida de otras temporadas con un técnico que conoce muy bien al equipo y el club».