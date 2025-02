Homesley, el escolta del Granca, en el top de ‘pistoleros’ de la ACB

Llegó en verano, procedente del Tofas Bursa turco, a la disciplina del Dreamland Gran Canaria con fama de pistolero refutado. Y Caleb Homesley no ha necesitado demasiado tiempo para demostrar una fama más que merecida. Los 14 puntos al Morabanc Andorra fue su carta de presentación en la ACB en su estreno liguero con la elástica amarilla. Desde entonces, en los 19 partidos que ha disputado en la competición liguera, el de Carolina del Norte ha superado los dobles dígitos de anotación en 14 de ellos. Tan solo se le han resistido cinco equipos: BAXI Manresa (8), Real Madrid (9), Barça (6), Hiopos Lleida (9) y La Laguna Tenerife (5).

El escolta lograba pulverizar su récord anotador con los amarillos en el torneo de la regularidad tras endosar la friolera de 25 puntos al Leyma Coruña claves en la victoria isleña del pasado sábado (90-98), con 3/4 en tiros de dos, 5/8 en triples y 4/4 tiros libres.

Con su acierto ante los coruñeses, Caleb Homesley suma ya tres partidos en los que ha conseguido superar la veintena de puntos, tras endosarle con anterioridad 22 al Covirán Granada y 23 al Casademont Zaragoza.

El exterior del Granca, con 14,3 puntos de promedio por partido figura como máximo anotador de su equipo, con un 40,2% de acierto desde la línea de tres puntos, un 53,7% en tiros de dos y un 79,7% en los tiros libres. Con estos güarismos, se coloca como el octavo clasificado en la tabla de anotadores de la Liga Endesa en su primera temporada en la competición.

En su debe, todavía tiene que mejorar en el apartado defensivo, precisamente en el que ha crecido mucho el otro gran pistolero de los amarillos, Nico Brussino. A pesar de que el estadounidense ha experimentado cierta mejoría en este apartado del juego, todavía se encuentra lejos de la aportación en la retaguardia de su compañero de posición, Joe Thomasson, y de lo que espera de él su técnico Jaka Lakovic. Sin embargo, se está convirtiendo por derecho propio en el jugador ideal en el que confiar en los minutos calientes de partido para que la victoria vaya a parar al casillero claretiano.

Mehdy Ngouama se queda

La dirección deportiva del Granca, con Willy Villar a la cabeza, y la directiva encabezada por Sitapha Savané han decidido contentar a su entrenador Jaka Lakovic. El club ha llegado a un acuerdo con el base francés Mehdy Ngouama para que prolongue su estancia en el equipo amarillo durante el tiempo que el equipo siga vivo en su participación en la Eurocup.

Por un problema de cupos, el técnico esloveno no puede convocarle para los partidos de la Liga Endesa, salvo que sacrifique a uno de los no cupos para darle entrada al director de juego galo, algo que salvo en caso de lesión, como sucedió en su momento con Andrew Albicy, no resulta previsible. La llegada de Ziga Samar cumple con esa máxima en la ACB, pero al no poder disputar la Eurocup al incorporarse con el plazo de fichajes ya cerrado, el entrenador balcánico pidió un esfuerzo para poder contar con Ngouama para cubrir la baja de Carlos Alocén en los partidos continentales.