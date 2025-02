Jaka Lakovic, crítico con el juego del Granca a cinco días de la Copa del Rey: "Ha faltado deseo y esfuerzo"

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, mostró su lado más crítico tras el final del encuentro que disputaron los claretianos con el Morabanc Andorra, en el que dejaron ir un encuentro que estaba a su favor, con una ventaja de 18 puntos. Una falta de deseo y esfuerzo que preocupa al técnico, más aún cuando la Copa del Rey afronta su semana grande y en la que los grancanarios son anfitriones. "Llega la Copa, es un gran torneo en el que se enfrentan los ocho primeros equipos de la primera ronda de la ACB, pero es un torneo que viene y va, mientras que la Liga se queda", expresó Lakovic al ser cuestionado por las sensaciones del equipo tras su tercera derrota consecutiva en casa. "Nuestras sensaciones no son tan excelentes como debería ser".

Ganas y preparación

Tendrá como misión el Granca renacer de sus cenizas en tiempo récord para afrontar de la mejor manera posible el encuentro de cuartos de final que disputará este viernes con el Valencia Basket (20.30 horas, Movistar +). "Estamos tocados y es entendible", confirmó el técnico balcánico. "Tenemos días para descansar y prepararnos, y el viernes las ganas no van a faltar y estaremos preparados, pero no sé si será suficiente para ganar al Valencia", señaló. "Hoy -haciendo referencia al Andorra-, era una de las finales y tienen que jugar igual que los cuartos contra el Valencia".

Consciente de que sus jugadores fueron los culpables de la derrota, Jaka definió el tercer cuarto de los suyos "blando, sin acierto". "Sabemos que no podemos sobrevivir de aciertos, tienes que defender y rebotear y lo hemos pagado caro". Ya avisaba el esloveno en la previa del encuentro de la peligrosidad del Andorra, un equipo que definió "con mucho talento y puntos en sus manos", así como los rebotes, algo que a pesar de las advertencias no tuvieron en cuenta en la cancha. "Hemos fallado hoy. Nos han metido muchos puntos y lo hemos pagado caro. Es una cosa que no depende de la táctica, sino de deseo y esfuerzo, y es preocupante".