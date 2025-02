La estrella grancanaria Santi Aldama: "Los jugadores NBA me preguntan por la Copa" del Rey de baloncesto

La Copa del Rey llega a Gran Canaria, lugar de nacimiento del único jugador español que actúa esta temporada en la NBA, Santi Aldama. A pesar de no haber tenido la oportunidad de jugarla hasta el momento, al empatar su etapa universitaria en la NCAA con su fichaje por los Memphis Grizzlies, el ala-pívot isleño es un embajador de lujo para el torneo del KO en la mejor liga de baloncesto del planeta. Reconoce que muchos compañeros y rivales le preguntan por ella, por las pasiones que levanta.

El grancanario reconoce en un vídeo divulgado por la propia ACB que «la cultura de la Copa es muy potente y el Granca es un equipo que siempre está ahí, ha organizado muchas ediciones -cuatro con la presente- y siempre estamos luchando por estar en la Euroliga y compitiendo en la Eurocup». De la marea amarilla advierte que «los fans apretamos mucho y esa es gran parte de nuestra identidad».

Apunta, sobre sus ídolos en el equipo amarillo de niño, «el primer nombre que me viene es el de Jim (Moran), recuerdo que fui a presentarme a él cuando llegué a Estados Unidos, porque es una leyenda del club que tiene la camiseta retirada; obviamente también me vienen los nombres de Taph (Savané), Jaycee (Carroll), que aunque estuvo mucho más tiempo en el Real Madrid yo lo vi en su primer año en el Gran Canaria y cuando lo pude conocer me hizo mucha ilusión».

Los aficionados más apasionados del torneo copero reconocen que no hay nada como vivir la Copa fuera de casa, aunque Aldama reconoce que no ha tenido esa oportunidad: «Pero cuando he ido al pabellón y he visto a las ocho aficiones mezcladas y haciéndose amigos los unos con los otros, es una muestra del espíritu baloncestístico, que es para estar orgullosos, porque la gente se une y es algo muy guay, no existe nada coparable con lo que se vive en ese ambiente copero».

El crecimiento de la Copa del Rey a lo largo de los años la ha convertido en fuente de inspiración para la propia NBA: «Como el baloncesto ahora es más global y todo se conoce mucho más, con el In-Season Tournament que tenemos ahora en la NBA, el propio Adam Silver reconoció que provenía de ideas que había recogido, entre ellas de la propia Copa del Rey, muchos compañeros y rivales me preguntan sobre ella, que como es este título que todos los equipos quieren ganarla, aunque no cuenta para la temporada regular, a ellos la verdad es que les llama la atención y quieren saber como es esa experiencia».

Su cuenta pendiente

Santi Aldama señala, algo resignado, que «no la he jugado·». Eso sí, «la he vivido relativamente cerca». «Además tengo la experiencia de mi padre, que siempre me hablaba de aquella Copa que ganó y ya sabemos como son los fans en Zaragoza, que si en Gran Canaria la cultura de baloncesto es grande, allí es más de lo mismo», relata el jugador grancanario. «Mi padre -que jugó una temporada de amarillo- tiene una réplica del trofeo en su despacho y yo siempre podía verla, me hacía mucha ilusión el tener la oportunidad de jugarla en alguna ocasión», recuerda con nostalgia.

Sin embargo, el talentoso ala-pívot de los Grizzlies recuerda que «tuve la oportunidad de jugar la Minicopa en el Centro Insular de Deportes». «Estuvo muy guay, porque como niño había ido muchos años a ver al Granca y tuve la oportunidad de jugar en la misma cancha», relata. «Jugándola te sientes parte de la Copa, es un torneo que está muy bien para los niños, porque juegas contra muchos rivales con los que habías compartido vestuario en la selección, por ejemplo Usman Garuba estaba con el Madrid», afirma.

«Deportivamente no nos fue tan bien, creo recordar que no ganamos ningún partido, pero la experiencia nos la llevamos», concluye el jugador de los Grizzlies.