Juanma López Iturriaga ve al Valencia como favorito para ganar la Copa y por tanto eliminar al CB Gran Canaria

La Copa vuelve a Gran Canaria. ¿Qué significa para usted la Isla?

El amor que yo le tengo a Canarias viene de cuando era jugador. En aquella época jugaba contra el Náutico y el Canarias. Las Islas son un sitio en el que pensé que podía terminar mi carrera como hicieron mis compañeros Carmelo Cabrera, Walter Szczerbiak o Luis Mari Prada. Me parecía un sitio muy agradable para vivir y para jugar al basket. Siempre han sido una referencia y ahora estoy encantado de ver los equipos canarios ya muy establecidos en la zona noble del baloncesto español. Canarias es un enclave histórico en este deporte y ahora vemos los proyectos tanto de La Laguna Tenerife como del Dreamland Gran Canaria son sólidos. Han pasado esa época de construcción y están más que enraizados.

Jugó solo una vez en la Isla. En abril de 1989. ¿Qué recuerda de aquel Granca que todavía andaba en pañales?

Sí, correcto. Aquel equipo... Aunque me viene a la memoria también la Copa del Rey de 1990 de Mark Davis en el Centro Insular con el CAI.

¿Y de Tenerife?

También de esos años me acuerdo de la Copa del Rey de 1987 que yo fui con el Real Madrid todavía y caímos con el CajaBilbao. Fue uno de los momentos difíciles de mi carrera porque que un equipo de aquella época como el Bilbao que le ganara al Madrid fue un auténtico cataclismo. En lo que respecta a La Laguna lo que más tengo grabado es el dolor de cabeza que me provocaba los cánticos de ¡Canarias, chú, chú, chú, Canarias! El público era muy ruidoso como ahora.

Hablaba antes de Carmelo Cabrera, que es un embajador de las Islas, y coincidió con usted en el Real Madrid. Imagino que le va a recibir como merece en Gran Canaria.

Sí, sí, jugué con él en el Real Madrid. Yo llegué en 1976 y él estaba ahí. Tenía 17 años y no tenía carnet de conducir, claro. Me fui a vivir con mis padres cerca del Bernabéu y quedábamos siempre en la Castellana y él llegaba con su coche, paraba, me subía y vamos para el pabellón. Carmelo con los jóvenes siempre se portó maravillosamente bien.

¡Qué le vaya a recoger al aeropuerto!

Eso, eso, hay que recordar viejos tiempos, Carmelo.

Se retiró con 31 años. Muy joven a pesar de 14 años de carrera. ¿Con el paso del tiempo viendo a jugadores como Marcelinho Huertas y sus 41 años, cree que con la ventajas que tienen los jugadores ahora hubiese prolongado su carrera?

Seguro que sí. Cuando me preguntan esto, con todo el dinero que hay ahora, los pabellones, los cuidados del deporte... no tengo sensación de ojalá, pero sí miro lo que cuidan a los jugadores y sí me da un poco de cosa. Hay proyectos físicos individualizados para sacar lo mejor del jugador que sí me hubiera gustado vivir para desarrollarme mejor. En aquella época esto no pasaba. Ahora se alimentan mejor con la ciencia y cada vez vemos jugadores con 37 años en perfecto estado de revista. Mi generación con 17 años, Epi, Romay y tal ya jugábamos en el Barça o el Madrid. Me retiré pronto, pero con una carrera larga y buena, creo yo. ¿Qué ahora hubiera tirado más? Pues un poquito más. Cuando me retiré tenía una muy buena oferta del CajaBilbao para renovar, pero ya tenía mi cabeza fuera del baloncesto.

Epi e Iturriaga en un partido de la ACB / Emilio Cobos

La cabeza es la que manda sobre el cuerpo

Eso es así. Aunque uno o dos años más para tener unos cuantos ceros más en la cuenta no hubiese venido nada mal [ríe].

¿Qué visión tiene del Granca actual y para la Copa?

Es un proyecto consolidado. Hace dos temporadas creo que renunciaron a la Euroliga. Que no se nos olvide. Para la Copa le veo como el que más dudas tiene. En las últimas semanas ha sembrado dudas sobre su rendimiento. Y además está el factor de que se celebra en la Isla, que es fenomenal por el lado de la afición, pero la experiencia nos dice que a los anfitriones no les va nada bien la Copa. No están en su mejor momento. En mis apuestas no sale muy bien parado, lo siento pero he de reconocerlo.

Eso es lo que dicen los datos...

Pero oye, también hay que tener en cuenta que la Copa son tres partidos. Es la competición ideal para cambiar la dinámica. Pasa muchas veces que llegas al torneo con malos resultados, te vienes arriba ganando los cuartos, dices ay va la leche y estás ahí de nuevo. Para mí es el que tiene el porcentaje más bajo para ganarla, pero es una competición que posibilita la sorpresa.

Vamos a cambiar de Isla. Volviendo a Tenerife. ¿Cómo ve al equipo de Txus Vidorreta? Llevan años jugando el mismo sistema. Shermadini-Huertas y triples abiertos. A veces el camino más simple es el más eficaz.

No están igual que el Dreamland. En los últimos años sí que tienen trayectorias paralelas, pero en lo que es la Copa están mejor. Lo de Marcelinho está fuera de categoría, por cómo está jugando es que es una cosa impresionante. Parece que va a seguir jugando así hasta los 44 años. Recurriendo a la comparativa con el Granca ambos clubes ya no sorprenden lo más mínimo que estén en la Copa y el Playoff. Mira el Baskonia, que era la tercera gran potencia y ahora le cuesta muchísimo. La regularidad de los dos equipos canarios es muy llamativa y digno de aplauso.

¿A quién ve campeón y MVP de la Copa?

A priori, los habituales favoritos llegan con dinámicas no muy buenas y después hay dos equipos como Unicaja y Valencia que han dado muestras de un poderío tremendo. No sé a quien poner como favorito, pero de elegir a uno diría el Valencia. Tienen un gran entrenador y un juego muy rápido. Me dejó un poco frío el partido contra el Barça el pasado fin de semana, pero en principio es uno de mis favoritos junto a los otros tres.