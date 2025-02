Copa del Rey de Baloncesto: Los jugadores del CB Gran Canaria Tobey y Salvó abogan por olvidar la derrota ante el Andorra y focalizarse en el Valencia

Jaka Lakovic dirigió su primer entrenamiento sobre la cancha principal del Gran Canaria Arena ya acondicionada con la temática de la nueva edición de la Copa del Rey, la cuarta que se celebra en la Isla, con la presencia de todos sus hombres, incluido el lesionado Carlos Alocén, que a pesar de estar todavía teniendo que andar con muletas es uno más para suma en el grupo, tal y como había avanzado anteriormente en rueda de prensa el propio técnico esloveno. Precisamente la fuerza del grupo y el tener una presencia de aficionados mayoritaria al ejercer como locales, son dos de las cartas a favor de un equipo que quiere olvidar los últimos malos resultados para focalizarse en el duelo del viernes ante el Valencia Basket (20.30 horas).

Tras dirigir Víctor García la última fase del entrenamiento, le tocaba a Mike Tobey y Miquel Salvó ser los primeros jugadores en ofrecer sus impresiones a un día de que se inaugure oficialmente la Copa.

Primera Copa como locales para ambos

Mike Tobey atiende a los medios sobre la pista central del Arena. / CB Gran Canaria

Tobey afirmó de sus excompañeros del Valencia que "es un equipo muy bueno que está jugando de manera increíble este año y para nosotros jugar la Copa es una motivación extra, vamos a disfrutar mucho de este partido con nuestros aficionados en casa".

En cuanto al posible sentimiento de revancha en el vestuario claretiano al enfrentarse al equipo que les eliminó de la Copa en cuartos el año pasado en Málaga, el pívot esloveno señaló que "no podemos estar pensando en lo que pasó el año pasado, estamos centrados en el partido que tenemos enfrente y en ganarlo, creo que tenemos nuestras oportunidades, ya les hemos ganado este año, pero sabemos que la Copa es diferente y todo puede pasar".

El exjugador taronja señaló que para poder vencer de nuevo al Valencia "necesitamos luchar, ellos son un equipo que juega muy rápido, tenemos que controlar sus transiciones y su potencial en ataque y tirar muchos triples". "Para ganar tenemos que jugar muy bien en defensa", recalcó.

Mike Tobey destacó la importancia de contar con el calor de la grada: "Ojalá que tengamos a muchos aficionados aquí empujándonos, porque estamos en casa y es algo que nos produce mucha ilusión, en mi caso nunca había tenido la oportunidad de jugarla en casa en toda mi carrera y tengo mucha ilusión".

Sobre la inercia negativa del equipo en sus últimos partidos, reconoció que "intentamos mejorar las cosas, hemos demostrado que tenemos mucho talento y podemos ser un equipo top cuando estamos juntos". "La derrota ante el Andorra la verdad es que nos dolió mucho porque estábamos arriba y no sé lo que pasó, pero durante un momento no estuvimos juntos en la segunda parte, pero la Copa es algo distinto de la temporada regular y creo que no debemos pensar en las derrotas, sino centrarnos en el partido y aprender de ellas", se sinceró.

El clima en el vestuario tras la derrota con el Andorra

En cuanto al enfado de Jaka Lakovic al término del partido ante los andorranos declaró que "es normal que estuviera enfadado porque jugamos muy mal y la verdad es que yo también estaba enfadado, todos lo estábamos porque queremos ganar, pero algo falló, ahora solo estamos pensando en la Copa".

Por su parte, Miquel Salvó afirmó que ve el choque con el Valencia "con ganas, con mucha ilusión, con energía renovada, con ganas de hacerlo bien por la afición que se lo merece y por poder jugar la Copa en casa que no lo he vivido nunca".

Sobre el caso Joe Thomassony su arrepentimiento en redes sociales tras su desafortunado comentario en X, el alero catalán quiso aclarar que "la atmósfera está bien, son días como cualquier otra derrota -en referencia al partido ante el Andorra-, no hay que hacer una tragedia de esto, tuvo un calentón, ha pedido disculpas, se entiende por qué son cosas que pasan durante la temporada, lo único que pasan en el vestuario y lo solucionamos entre nosotros". "Hubo esa pequeña cosa que hay gente que le gusta hacer de eso una noticia, hacerlo tragedia y viven de esto y creo que se equivocaron, que estamos bien en el vestuario, estamos muy bien y no se tiene que hablar de esto sino de la fiesta del baloncesto que tenemos en casa y no perder el tiempo con otras cosas".

Miquel Salvó durante su comparecencia ante los medios. / CB Gran Canaria

Ánimo de revancha

El internacional español destacó que se debe afrontar el partido ante el Valencia "como una revancha, porque en Málaga el partido fue increíble para nosotros y para la afición, fue un partidazo, pero tuvimos la mala suerte de sufrir un bajón en la prórroga, así que tenemos ganas de hacer otro gran partido como fue el último en casa ante ellos".

Salvó destacó de los taronjas que "son el equipo que rebotea y que corre más, por eso creo que tenemos que controlar muy bien el rebote, estar muy atentos en su juego en transición y controlar el triple, que tenemos que estar atentos para que no cojan buenas rachas como la que tuvo aquí Sestina el último día porque son muy peligrosos y cualquier jugador puede coger una buena racha".

En cuanto a los aficionados, reconoció que "no sé cuantos vendrán, creo que tenemos bastantes y espero que las otras aficiones nos escojan a nosotros para apoyarnos y poder sumar el máximo de aficionados, que nos hagamos notar, que ganemos también el partido en las gradas porque así seguro que saldrá todo bien".

El alero catalán vio con buenos ojos una final canaria en la Copa, afirmando que "no estaría mal encontrarnos con nuestros vecinos porque ya les tenemos ganas".

Salvó declaró estar seguro que "si les preguntas a ellos también tendrán ganas de revancha por la derrota en la liga, los partidos son diferentes, es un rival fuertísimo al que tenemos que respetar y que al igual que nosotros también vienen de una derrota, hay muchos equipos que no llegan en su mejor momento, no somos los únicos".

El jugador del Granca coincidió con el presidente de la ACB, Antonio Martín, en su creencia de que cualquier equipo puede ganar la Copa: "Está más igualado que nunca, el Barça y el Madrid no están con tanta diferencia como en otros años, se ha visto en la primera vuelta que se dan sorpresas y por eso creo que se va a ver una gran fiesta del baloncesto".

Por último, se mostró "muy contento" con su nueva convocatoria con la selección española: "Es un orgullo representar a este club en la selección".