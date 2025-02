Caleb Homesley: «Tengo ganas de demostrar mi valía en un torneo tan grande»

¿Cómo se encuentra en su primer año en Gran Canaria?

Estoy muy feliz aquí. Mi familia está encantada, porque les doy la oportunidad de hacer cosas que quizás en mi país (Estados Unidos), Turquía, Rusia o Alemania no podía hacer. En cuanto al equipo, estoy contento con la decisión que adopté en verano al elegir la oferta del Gran Canaria.

¿Se ha encontrado al club y la liga que esperaba?

Me hablaron muy bien del club, que está bien estructurado y organizado; y la verdad es todo cierto. En cuanto a la Liga ACB me hablaron de su dureza, que cualquier partido puedes ganarlo o perderlo, y efectivamente también estamos viendo que es así.

¿Cómo llegan a la Copa tanto el equipo como usted?

Personalmente, me siento bien, creo que estoy haciendo un buen baloncesto; no solo anotando, sino también ayudando al equipo en otras facetas. Creo que el equipo tiene la confianza necesaria para llegar con motivación y con hambre a esta Copa. Es cierto que venimos de perder el último partido con el Andorra, pero siempre vas a tener algún partido así. Creo que tuvimos la mala suerte que era el último partido antes de la Copa, pero después de la racha de cinco derrotas que habíamos tenido hemos logrado recuperarnos, hemos conseguido tres victorias y el equipo llega con confianza al torneo.

¿Cómo ha digerido el vestuario la lesión de Carlos Alocén?

Fue un golpe duro para nosotros. Carlos es como un hermano para todo el vestuario. Personalmente, tengo muy buena relación con él. No creo que sea dar un paso atrás, aunque tener que aprender a jugar con otro base resulta complicado. Durante un tiempo tuvimos dudas sobre quién iba a ser ese segundo base, pero el equipo ya está acostumbrado. Queremos demostrar a Carlos en esta Copa que podemos hacerlo bien.

¿Qué le han contado sus compañeros de lo que va a vivir en su primera Copa?

Por haber jugado en Europa tenía algún conocimiento sobre la Copa. Se trata de un gran torneo en el que los ocho clubes viven emociones fuertes, con todas las aficiones. Sé que es el mejor torneo que hay en España y probablemente en Europa. Miquel (Salvó) me ha hablado mucho sobre ella y tengo ganas de jugarla para demostrar mi valía en un torneo tan grande como este.

¿Qué importancia le da el vestuario a la mala racha del equipo en casa tras perder sus tres partidos como local en la ACB en este inicio de año?

No estamos preocupados, porque a lo largo de la temporada ya hemos demostrado que podemos ganar partidos importantes. No pensamos más allá del primer encuentro de la Copa ante el Valencia. Intentaremos jugar lo mejor posible, dar nuestro mejor nivel y pasar la eliminatoria.

¿Dentro del grupo los roles están definidos por el entrenador o hay cierta libertad durante los partidos para que cada jugador decida asumir un mayor o menor protagonismo en ataque?

Los roles están definidos y cada jugador sabe lo que debe hacer. Cuando perdemos un partido al final no es culpa de Jaka Lakovic, sino de los jugadores.

Usted que conoce mejor que nadie a Joe Thomasson, ¿cree que a él le gustaría tener más presencia en ataque y que en el equipo está más condicionado por tener un rol más defensivo?

Joe es un gran jugador, siempre lo quiere hacer bien tanto en ataque como en defensa, como todos. Sé de lo que es capaz; que no haya tenido todavía un partido de muchos puntos no quiere decir que no lo vaya a tener, porque es un jugador que tiene capacidad para hacerlo. Es un gran compañero, un gran jugador y no le daría muchas vueltas al asunto. Estoy seguro de que él, en un equipo grande como este, encontrará su espacio en la pista para ser importante.

¿Siente que en poco tiempo se ha convertido en el jugador que buscan sus compañeros en los momentos calientes de los partidos para decidirlos?

Siempre he sido la referencia ofensiva de mis equipos, es lo que más se adapta a mi juego. Pero pienso que aquí todavía no he tenido tanto ese rol como el de crear, tanto para mí como para otros compañeros. Jaka está haciendo un buen trabajo a la hora de encontrar los sistemas y los sitios en los que puedo crear juego. Me da un poco igual los puntos que anote siempre que el equipo gane, porque solo así soy feliz.

¿Qué pasa por su cabeza cuando se pone la capa de Superman y saca a relucir esa capacidad para anotar de forma compulsiva desde cualquier distancia?

Confío mucho en mi juego, en que si trabajo duro el baloncesto me lo va a devolver. A final lo importante es no tener miedo al momento de partido que es, eso es lo que pasa por mi mente en esos instantes, y ser consciente de que si lanzo cinco triples y los meto probablemente ganaremos, pero también ser responsable para saber que si no anoto podemos perder el partido. Me gusta ser responsable y tener esa confianza.

Se le ha puesto en su debe, en ocasiones, una cierta falta de intensidad en las labores defensivas. ¿Le está costando cumplir con la exigencia que demanda Jaka Lakovic a todos los jugadores?

No lo considero así. Quizás en los dos primeros meses, en los que uno se tenía que adaptar a lo que pide Jaka en el trabajo defensivo de equipo, que es muy diferente a lo que yo venía trabajando. Pero una vez que conoces el sistema y entiendes el trabajo colectivo en defensa, considero que estoy haciendo un buen trabajo. Todos tenemos que seguir mejorando para que el equipo defienda cada vez mejor y cumplir con lo que nos pide el técnico.

¿Cómo es su relación con los aficionados fuera de la cancha?

Me encanta que me paren por la calle para pedirme autógrafos o sacarme fotos. Así era yo en Estados Unidos cuando era niño con los jugadores. Me encanta poder devolver parte de ese cariño a los aficionados, son geniales y creo que no son conscientes de todo lo que nos ayudan cuando nos dan esa energía extra en los partidos con sus ánimos desde la grada.

¿Cómo ve la eliminatoria con el Valencia? ¿El haberle ganado en el Arena en la Liga Endesa les da un plus de confianza?

No creo que ese partido sirva de referencia para el de Copa; tenemos que entrenar bien, tener claro lo que tenemos que hacer y estar concentrados al 100% los 40 minutos.

¿Quién es el favorito en la eliminatoria? ¿Y el rival a batir?

En la eliminatoria somos nosotros los favoritos. Me gusta el Unicaja, su estilo de juego, tiene una cultura ganadora. Si tuviera que apostar , además del Granca, elegiría al Unicaja.

