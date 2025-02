Los otros claretianos de la Copa del Rey de Baloncesto de Gran Canaria

Hasta siete jugadores con pasado en Gran Canaria vivirán una Copa del Rey en la que fue su casa. A ellos se suma una leyenda claretiana como es Pedro Martínez, quien ha vivido tres etapas en el banquillo del Granca (2002-05, 2009-14 y 2018-19); ahora llega dirigiendo al Valencia Basket, con el que se medirá a sus ex en el último partido de cuartos del torneo del KO, en uno de los encuentros con más morbo de la ronda de cuartos de la edición copera que acoge Gran Canaria. El cuadro taronja, precisamente, es el que con más efectivos que vistieron la casaca insular de los siete participantes. Aquí puedes seguir en directo todos los partidos de la Copa del Rey de Baloncesto de Gran Canaria.

Pedro Martínez / ACB Photo

Pedro Martínez Sánchez (Barcelona, 29-06-1961), considerado como uno de los mejores entrenadores en la historia de la ACB, se puede considerar como el técnico que lo cambió todo y que llevó al club grancanario a pasar de ser un club ascensor para ir abriéndose paso entre la nobleza de la Liga Endesa.

Junto a él, tres jugadores con pasado en el Granca se encuentran en el roster de los taronjas. Entre ellos destaca el díscolo Jean Claudio Montero Berroa (Santo Domingo, República Dominicana, 03-07-2003).

Jean Montero / ACB Photo

El talentoso combo dominicano -puede actuar tanto de base como de escolta- fue una de las grandes apuestas del Gran Canaria para su cantera, por su potencial de futuro con miras incluso a la NBA. Sin embargo, en su estancia en el primer equipo en la temporada 2020-21, Porfi Fisac le condenó al ostracismo y decidió romper para siempre su relación con la entidad amarilla. Dos cesiones al Betis y al MoraBanc Andorra, esta última marcada por un acto de indisciplina negándose a incorporarse al equipo a las órdenes de Jaka Lakovic, terminó con una venta disfrazada de préstamo al Principado, para terminar este curso en el Valencia, donde se ha convertido en su jugador franquicia.

Matt Costello / ACB Photo

Junto al talentoso Montero resalta también Matthew Tyler Costello (Linwood, Estados Unidos, 05/08/1993). Durante su estancia en el Granca (2019-2021) se gestó su pasaporte Cotonou, tras lograr la nacionalidad costamarfileña, lo que despertó el interés del Baskonia, donde militó tres cursos antes de ser reclamado por Pedro Martínez para su Valencia. En sus dos campañas en la Isla se ganó el respeto y el cariño de la afición amarilla por su espíritu de lucha, siendo uno de los mejores del equipo isleño en ambos cursos.

Ethan Happ / ACB Photo

El tercer taronja de la lista, Ethan Happ (Illinois, Estados Unidos, 07/05/1996), apenas tiene protagonismo. Una misteriosa lesión en un pie y su mala simbiosis con Pedro Martínez le tienen desesperado buscando una salida; se rumoreó que podría estar en su antiguo equipo, el Río Breogán. En su única campaña en el Granca, la 2023-24, fue de menos a más, pero terminó, a pesar de su poca implicación en defensa, en uno de los referentes en ataque del equipo de Jaka Lakovic. Los valencianos se hacían con sus servicios en el tanteo por un preacuerdo con el jugador en la recta final de la pasada temporada y a pesar de no contar con el OK de Martínez, desembarcó en un Valencia en el que no ha tenido el rol protagonista que él esperaba.

Edy Tavares / ACB Photo

Cambiando de equipo, y fijándonos en el Real Madrid, encontramos a la gran joya de la cantera claretiana: Walter Samuel Tavares Da Veiga (22-03-1992). El caboverdiano se hizo jugador en la entidad amarilla hasta llegar irrumpir en el primer equipo, en el que permaneció entre 2012 y 2015. Su enorme potencial y su capacidad de mejor le abrieron las puertas de la NBA; su destino, los Atlanta Hawks. Tras un discreto periplo en la mejor liga del mundo regresó a Europa de la mano del Madrid en el curso 2017-2018. Vestido de blanco se ha convertido en uno los pívots más dominantes de Europa.

Olek Balcerowski / ACB Photo

Tampoco falta a esta cita copera en la Isla otro ilustre canterano del Granca. Este en las filas del Unicaja. Nos referimos a Olek Balcerowski (Swidnica, Polonia, 19/11/2000), quien se forjaba en la marmita de la cantera amarilla hasta dar el salto a la plantilla profesional en el curso 2017-18, donde siguió creciendo durante seis temporadas hasta llegar al máximo nivel en su última campaña de amarillo, la 2022-23, ganando la Eurocup. Esa explosión le llevó hasta el Panathinaikos, que no dudó en pagar su cláusula de salida para ponerse a las órdenes de Ergin Ataman, quien no le dio demasiados minutos pero formó parte del equipo que levantó el trofeo de la última edición de la Euroliga. Esta temporada regresó a la Liga ACB de la mano de Ibon Navarro. Su presencia en el equipo malagueño está siendo algo discreta hasta el momento.

Marcis Steinbergs / ACB Photo

La nómina de canteranos la completa Marcis Steingergs (Ala-pívot, Riga, Letonia, 28-08-2001). Tras su paso por la cantera vivió un solo curso en el primer equipo (2020-21), con solo dos partidos en toda la temporada, lo que le bastó para llamar la atención del BAXI Manresa al que se marchaba en la temporada 2021-22. Allí ha seguido creciendo hasta convertirse en un jugador clave por su condición de cupo en el conjunto manresano y por su buena capacidad para anotar desde fuera del perímetro.

Artem Pustovyi / ACB Photo

Este repaso de ex del Granca en la Copa lo acabamos con Artem Pustovyi (Sofiyivka, Ucrania, 25-06-1992). Vivió la temporada más dura de su carrera en la Isla, en la 2021-22, al coincidir el estallido del conflicto bélico de su país con Rusia. Además, su ciudad natal fue una de las más afectadas por los bombardeos, estando allí su familia. A pesar de que su juego se vio afectado por esa difícil situación personal. Al finalizar el curso firmó por el UCAM Murcia y luego emprendió viaje hacia el Obradoiro, con el que descendió de categoría antes de recalar en el Joventut.

Dos grancanarios de cuna

Se da la casualidad de que hasta dos grancanarios de nacimiento coinciden en esta Copa del Rey en su Isla, aunque ninguno de los dos haya vestido nunca la elástica amarilla, ni siquiera en su etapa formativa.

Nos referimos a Fran Guerra (Las Palmas de Gran Canaria, 23-12-1992) y lo hará como uno de los hombres importantes de Txus Vidorreta en La Laguna Tenerife. El de Pedro Hidalgo jugó en el Telde como paso previo a continuar su formación en Madrid, en las filas del Estudiantes, donde estuvo tres temporadas en el primer equipo antes de firmar en 2019 por el Canarias. En el club tinerfeño, su crecimiento ha sido progresivo cada año, convirtiéndose en un habitual de la selección española en las Ventanas FIBA.

Junto a él, destaca la presencia curiosa de Miguel Malik Allen Montesdeoca (La Aldea de San Nicolás, 10-05-2003), quien a pesar de nacer en la Isla se mudó con cuatro años a Tenerife, donde jugó en varios equipos de allí antes de recalar en la cantera del Joventut, que le ascendió al primer equipo durante la temporada 2020-21. Una lesión de hernia discal le obligó a pasar por el quirófano, lo que le ha dejado fuera de la rotación en la presente temporada, por lo que no parece que vaya a ser de la partida en el torneo copero.