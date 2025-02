Jaka Lakovic, entrenador del CB Gran Canaria: "El Valencia es el favorito en nuestra eliminatoria, pero queremos dar la sorpresa"

Jaka Lakovic entrenador del Dreamland Gran Canaria reconoció en su comparecencia ante los medios en la víspera de su duelo de cuartos de final en la Copa del Reyde Gran Canaria reconoció que "el equipo creo que de físico y de ánimo llega bien a esta Copa, focalizado en lo que le viene en esta cita, contra un gran equipo que juega un muy buen baloncesto y a partir de ahí venimos no con las mejores sensaciones, me gustaría venir mejor, pero si que estamos focalizados en afrontar este primer partido de la Copa".

El esloveno señaló que tras el tropiezo ante el Morabanc "hemos analizado el partido de Andorra, lo hemos hablado, pero a partir de ahí estamos mirando ya hacia adelante hacia el próximo partido, porque hay muchos partidos en la temporada y ahora toca centrarse en el Valencia que es el próximo".

De su rival de mañana, el Valencia Basket, declaró que "jugamos ante un equipo que propone un estilo de juego muy rápido, muy físico, con un juego muy abierto, con muchas transiciones, porque cargan mucho el rebote ofensivo, porque son el mejor equipo de la ACB y de la Eurocup en este apartado". "Tenemos que estar muy atentos en nuestra defensa de transición, poniendo atención en el balance defensivo y en el rebote, porque nos daría la posibilidad de controlar nuestro juego en ataque", añadió.

En su opinión es importante "focalizarnos solo en el primer equipo, luego tenemos confianza y mucha ilusión para hacer un gran papel aquí en casa, porque esta es una competición especial y específica, en la que cada partido es a vida o muerte".

Lakovic abordó la cuestión de la preparación de la Copa del Rey dada las características especiales de la propia competición, resaltando que "a la hora de preparar este primer partido de Copa, durante estos días no hemos cambiado nuestra forma de prepararlo, nos hemos focalizado en las cosas que tenemos que hacer para competir bien, porque cuando hacemos nuestras cosas bien competimos muy bien y siempre tenemos opciones de ganar". "Este es el foco con el que preparamos este partido, veremos si tenemos esta fortuna de disputar el segundo partido, porque ahí la preparación si que será diferente", matizó el esloveno.

Respondiendo a Pedro Martínez y Txus Vidorreta

En cuanto a la declaración de Pedro Martínez sobre el mal momento de forma con el que llega el Valencia a la cita copera, el entrenador del Granca respondió que "he escuchado sus palabras, pero no me fío de que ellos no lleguen en un buen momento, el Valencia juega un muy buen basket, creo que como han hecho las cosas hasta el momento creo que ellos son el favorito en esta eliminatoria, pero nosotros queremos hacer un buen partido, hacer bien nuestras cosas y buscar la sorpresa que todos piensan".

Por último, sobre la posibilidad de disputar una final canaria ante La Laguna Tenerife, el técnico balcánico declaró que "me uno a la declaración de Txus Vidorreta, queremos jugar la final y luego ya veremos que rival nos toca".