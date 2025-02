Desde la pancarta que animaba con un ‘Vamos señores’ hasta la maldición del cabeza de serie. La responsabilidad de los anfitriones y el apoyo incondicional de una afición que no paró de animar. De hecho, comenzó a hacerlo una hora y media antes de que diera comienzo el encuentro de los cuartos con un recibimiento a la guagua repleto de buenas energías, cánticos y un calor digno de una final.

La afición, un terremoto de éxtasis en el Arena | JOSE CARLOS GUERRA

Sabía la afición amarilla antes de jugársela ante el Valencia Basket quién podría ser su posible rival, un Real Madrid que había superado con creces al BAXI Manresa que poco pudo hacer. Una ilusión desatada por pasar a una siguiente ronda y en el horizonte una de las batallas más importantes. Hubo mayoría grancanaria en las gradas del Arena, dejando claro a los visitantes y espectadores que seguían el torneo desde los televisores quién era el anfitrión. Globos amarillos y azules, banderas canarias, el ya conocido pío pío o el ‘vamos Granca te quiero ver campeón’. Hubo tiempo para todo en poco menos de dos horas que duró el partido. Intenso y agotador a partes iguales.

Con pitos a Montero desde la presentación del equipo contrincante, los amarillos dejaron claro al base-escolta del Valencia Basket y ex del Granca que no olvidan su adiós repentino. Pero ese rencor duró poco, hasta que los aficionados se dieron cuenta de que era mejor llevar en volandas al equipo hasta el final del viaje, una cuestión que siguieron al pie de la letra.

Ya lo avisaron algunos aficionados desplazados para presenciar esta Copa del Rey que no se fiaban del Granca. Un equipo que venía de un bajón para poder llegar con hambre a su Copa. Y lo hizo el conjunto de Lakovic, saliendo con garra desde el primer momento.

Con el tiempo cumplido, se desató la locura en el Gran Canaria Arena, que por fin pudo respirar con calma y relajarse. Un termómeto para la locura. Jonathan Martín fue uno de ellos, que junto a su grupo de amigos vivió este pase a las semis con confianza pese a la mala racha que encabezaba el grupo. «Pensábamos que iba a ser más difícil ganar, pero al final no resultó tan complicado», comentaba con una inmensa sonrisa en su rostro, la propia cuando sabes que estás a un partido de pasar a la final.

Miranda y Gael, aún temblando por la emoción, siguen sin creerse esta hazaña, y recuerdan lo que les costó conseguir el ansiado abono. «Nos dejamos ir y cuando nos quisimos dar cuenta ya estaban todos agotados», comenta Miranda.

Tras varios intentos y súplicas a conocidos para dar con el pase, no fue hasta la mañana de ayer cuando pudieron conseguirlo gracias a un tío de Gael. «Cuando me dijo que lo teníamos no me lo podía creer, va a ser uno de los mejores regalos de toda mi vida», señalaba ayer Miranda con los ojos iluminado.

Familias al completo y una unión invencible para un encuentro en el que hubo tiempo para todo, pero sobre todo para soñar con el delirio. La final es una cuestión de fe. «Mi ilusión era estar con mi hijo en la copa del Rey de 2018, pero por motivos de salud no pudimos. Ahora que la ACB ha hecho posible que este evento vuelva, no nos lo quisimos perder y será algo que ambos recordaremos para siempre», indica Luis Monzón, que ya cuenta las horas para que el Granca se vea las caras con el Madrid. El Arena tiembla y es el terremoto del éxtasis.