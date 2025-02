Jaka Lakovic: «Cumplimos con el plan de parar sus transiciones»

Jaka Lakovic se mostró exultante en el postpartido al conseguir la primera clasificación para una semifinal copera en España como entrenador después de que su equipo ejecutara el triunfo frente al Valencia desde la defensa, como a él le gusta. «Parar al Valencia en 65 puntos muestra la solidez de nuestra defensa durante los 40 minutos para darnos la confianza para superar los momentos complicados de desacierto. Incluso sin acierto en el triple, la defensa ha sido nuestro escudo, por eso hemos ganado», exclamó el balcánico feliz de poder medirse al Real Madrid esta noche.

Todo ello después de que solo pudieran anotar seis triples de 34 intentos. «Ganar a un Valencia con 17% de acierto en triples, donde tus dos mejores tiradores anotan 0 de 14 (Brussino, ocho; Shurna, seis) es otro hecho que deja claro que nuestra defensa fue determinante, que es como siempre queremos que esté», resaltó Jaka.

El preparador del cuadro amarillo incidió en el valor de la defensa: «El equipo ha hecho una gran actuación defensiva, ha cumplido con el plan de partido casi a la perfección. Sabíamos que frenar su juego de transición, limitar el rebote y reducir sus triples».

El técnico esloveno se mostró «muy orgulloso una victoria muy importante que puede ayudar a escribir la historia del club», y destacó que «todo el mérito es de los jugadores, porque ellos son el equipo, no es mío ni del director deportivo, es de ellos y han demostrado que pueden competir contra cualquier equipo».

Martínez destaca la defensa

«Han metido un 70% en tiros de dos, eso es algo excesivo. Nos han matado cerca del aro. Quizás nos ha faltado físico y reconocer situaciones que habíamos hablado y no han salido bien. Ahora no me veo capaz de dar respuesta al juego que hemos tenido, habrá que analizarlo, pero hemos fallado en muchas cosas», resumió el técnico catalán.

Pedro Martínez lamentó que perdieran «demasiados balones», aunque señaló que muchos de ellos se debieron a la «defensa agresiva» del Granca. «No nos hemos adaptado bien y nos han superado con claridad», sentenció el ex técnico claretiano, que se abrazó a Joan Roig en los pasillos del Arena a la conclusión del choque.