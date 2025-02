Triana, la otra Torre de Babel

Al grito de «esto es baloncesto», con las bufandas de los equipos de la ACB alzadas al cielo de Gran Canaria y ocupando toda la calle mayor de Triana, la capital grancanaria acogió el Encuentro de Aficiones de la Copa del Rey. Lo hizo siete años después de aquella última vez, en 2018, y celebrando el décimo cumpleaños de esta cita convertida en tradición, que nacía en la playa de Las Canteras en 2015. Una unión sin precedentes que llamó la atención de los que pasaban por el lugar de imprevisto y entendieron que el deporte no solamente es rivalidad, sino también compromiso y hermandad, esa que muestra la afición del balón naranja allá donde va.

A pesar de que el desplazamiento a Canarias es más costosos por la necesidad de coger un avión, no falló la afición. Historias que van desde los que ahorran todo un año, hasta los que consideran la escapada de cuatro días cada mes de febrero para ver la Copa como sus vacaciones; los que lo hacen por tradición o de los que prueban por primera vez para hacer felices a los suyos, como es el caso de Encarna y Juan Manuel.

Junto a sus hijos, Daniel y Rubén, y la perrita guía, Lucy, la familia vive por primera vez la experiencia copera. Naturales de Salamanca, un viaje a Gran Canaria en junio de 2024 les hizo plantearse la idea de venirse a vivir al «paraíso», como ellos mismo lo denominan. «Queríamos una buena vida, para nosotros y para Daniel y Rubén, que necesitan estar mucho en la calle y aquí el clima les ayuda mucho», comenta Encarna. En diciembre, unos meses después de su primera visita a la isla, decidieron comprarse una casa en Arguineguín y cambiar el frío de Salamanca por el verano eterno de Gran Canaria.

A pesar de vivir en el Sur, reservaron tres noches de hotel junto al Parque San Telmo para evitar los largos trayectos en coche y apostar por vivir la emoción de la Copa por primera vez desde cerca. Para ello, solo en el alojamiento por tres noches para cuatro personas, han desembolsado 900 euros. «Es un dinero que ha valido la pena, nunca sabemos cuándo vamos a poder repetirlo», comenta Juan Manuel, que hace lo que sea por ver feliz a Daniel y Rubén. A modo de curiosidad, Daniel no era amigo de los tatuajes, pero cuando llegó a Gran Canaria se enamoró del Granca, de la ciudad y de la UD Las Palmas. Ahora los lleva grabados en su piel.

«El tiempo aquí es inigualable y la playa de Las Canteras es la mejor playa urbana de España» Rocío Fernández — Aficionada del Joventut

Desde Tenerife, Alejandro Concepción, aficionado del Canarias, llegó el jueves con un grupo de amigos. Está viviendo su novena Copa del Rey y, a pesar de la cercanía con la sede del torneo, se gastará una media de 500 euros durante el tiempo que esté en Gran Canaria. Un coste que por supuesto incluye los pasajes del barco, el abono de la Copa, el alojamiento y la comida: «Las dos mejores ediciones que he vivido hasta el momento son las de Badalona y esta, la de Gran Canaria, porque al haber tantos canarios nos sentimos como en casa y la organización está siendo espectacular», señala Concepción.

Desde Mallorca, aterrizaron el miércoles en territorio grancanario unos 30 basket lovers, repartidos entre exjugadores y entrenadores. Un avión que, como ellos señalan, vino lleno de aficionados del Barça y un coste por bolsillo de mil euros. «Tenemos una hucha de un cerdito en casa en la que vamos ahorrando», comenta una de las integrantes del grupo. «Cuando volvamos a casa el lunes, comenzaremos a ahorrar de nuevo para la Copa del año que viene, estas son nuestras vacaciones y nuestra diversión y tenemos que hacerlo así», comenta uno de los miembros de este grupo mallorquín de Son Servera.

Desde Valencia

Con bufandas al cuello del Valencia Basket, Sergio Orts y Manuel Orrico, junto a otros cinco amigos más, pusieron rumbo a la Copa del Rey de Gran Canaria. Un grupo que se ha tenido que gastar para estar en la Isla unos mil euros por cabeza: «Es la Copa más cara en la que hemos estado, algo normal si tenemos en cuenta la lejanía», comenta Sergio. Además, el tema de los abonos hace que la cantidad se incremente más de lo previsto. Este grupo valenciano se decantó por la opción más barata y aún así tuvieron que desembolsar 240 euros. «Es la Copa más cara porque tienes que estar pendiente a los vuelos y quedarte los días que dura porque no sabes lo que va a pasar, pero también mola más venir», asegura Manuel.

«Es la Copa más cara de todas en las que hemos estado, pero es normal si tenemos en cuenta la lejanía» Sergio Orts — Aficionado del valencia

No se queda atrás la afición del Unicaja Málaga, que ha notado diferencia entre los que han decidido sacar el pack a través del club y los que se han molestado y lo han hecho por cuenta propia. Un ahorro de 400 euros que han notado unos y otros en sus carteras. «Si lo sacabas desde el club te salía unos 900 euros, mientras que los que los que sacaron todo por cuenta propia se gastaron alrededor de 500 euros», explican. Además, los malagueños han tenido que hacer virguerías hasta llegar a Gran Canaria, haciendo incluso escalas para animar a su equipo.

«Ahora que estamos jubilados, no hay mejor manera de invertir el dinero que vivir esta experiencia» Pilar Campudi — Aficionada del Baxi Manresa

«Hemos tenido que hacer escalas ya sea en Lanzarote o Tenerife Norte, pero lo importante es que estamos aquí y lo estamos pasando fenomenal», comenta Alex Scheneider, que prefiere ser pesimista a la hora de pensar si su equipo estará o no en la final de hoy en el Arena –sí tras ganar el Unicaja a La Laguna Tenerife en semifinales–.

Un grupo de aficionados del Joventut de Badalona no se pierde la cita. No querían recordar el coste de disfrutar de la Copa del Rey de Gran Canaria. Aún así, las cuentas les llevaron a calcular un importe de 600 euros por persona. «Pero cuando llegamos aquí se nos olvidó todo, el tiempo es inigualable y la playa de Las Canteras es la mejor playa urbana de España», comenta Rocío Fernández entre risas, a pesar de que la cuenta atrás para la vuelta ya ha empezado para ellos.

«Las auténticas vacaciones»

No faltaron los aficionados del Real Madrid en el Encuentro de Aficiones. Pusieron rumbo a Gran Canaria en vuelo directo desde la capital española los Ocara, como se denomina el grupo. Sus integrantes también estuvieron en la edición grancanaria de 2018. Según ellos, desde entonces «han madurado» y la organización es mucho mejor. «Nosotros nos hemos gastado por cabeza unos mil euros, pero como los de Madrid somos ricos no nos ha costado desembolsarlo», señalan entre risas. «Estas son nuestras auténticas vacaciones, porque aunque a lo largo del año hacemos alguna escapada, al ser con las mujeres y los niños, no cuenta tanto», dicen divertidos.

Estuvimos aquí en la Copa de 2018 y han madurado, porque este añovla organización es espectacular» Peña Ocara — Grupo de aficionados del Real Madrid

Probablemente, la afición que más dinero ha desembolsado en esta edición de la Copa del Rey es la del BAXI Manresa. Pilar Campudi, junto a su marido Joan Coroninas y su grupo de exjugadores de baloncesto, prevén gastar durante los cinco días que estarán en la Isla unos 1.300 euros por persona. «Venir hasta aquí nos ha costado mucho, porque llegamos desde Badalona, pero ahora que estamos jubilados y tenemos tiempo no hay mejor manera de invertirlo que viviendo esta experiencia», indica este matrimonio.

Una media de mil euros por persona, ocho mil historias diferentes y el objetivo de vivir la fiesta anual del baloncesto en un lugar privilegiado. Y su punto álgido se alcanzaba ayer en el Encuentro de Aficiones. No pudo tener mejor celebración la cita de su décimo año de vida, en el lugar donde empezó. n

